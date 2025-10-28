México

Día de San Judas Tadeo 2025: las imágenes que le han dado la vuelta al mundo

Cada 28 de octubre, devotos se congregan en la CDMX y otras partes del país para rendir homenaje al “Santo de las Causas Difíciles”

Por Lorna Huitrón

Guardar
Cada 28 de octubre, devotos
Cada 28 de octubre, devotos se congregan en la CDMX y otras partes del país para rendir homenaje al “Santo de las Causas Difíciles”

Cada 28 de octubre, la Ciudad de México se llena de devoción y tradición con la celebración de San Judas Tadeo, conocido popularmente como el “Santo de las Causas Perdidas” o “Santo de las Causas Difíciles”.

Este 2025, miles de feligreses acuden desde la madrugada a los templos más representativos para rendirle homenaje y agradecer favores recibidos.

Templo de San Hipólito

Cientos de personas se dieron cita desde este martes frente al Templo de San Hipólito, en el Centro Histórico de la capital, para participar en las celebraciones dedicadas a San Judas Tadeo, una de las festividades religiosas más concurridas del año.

Miles de devotos se congregan
Miles de devotos se congregan desde la madrugada en la Ciudad de México para celebrar a San Judas Tadeo, el “Santo de las Causas Difíciles”, en una muestra de fe, tradición y agradecimiento por los favores recibidos

Desde tempranas horas, los fieles acudieron con imágenes, veladoras y flores para agradecer los favores recibidos y pedir nuevas bendiciones.

La iglesia, ubicada sobre avenida Hidalgo, luce adornada con un gran arco floral que daba la bienvenida a los asistentes, mientras el flujo constante de visitantes obligó a las autoridades a implementar operativos de seguridad y cierres parciales de calles.

Miles de devotos se congregan
Miles de devotos se congregan desde la madrugada en la Ciudad de México para celebrar a San Judas Tadeo, el “Santo de las Causas Difíciles”, en una muestra de fe, tradición y agradecimiento por los favores recibidos

A lo largo del día, se realizarán misas, cantos y ofrendas, además de la instalación de puestos de comida y artículos religiosos en las inmediaciones del templo. El ambiente fue festivo y familiar, marcado por la devoción y el colorido característico de esta tradición capitalina.

El Santo de la Causas Difíciles

Con esta celebración, miles de creyentes reafirman la fe popular hacia San Judas Tadeo, considerado el santo de las causas difíciles, cuya imagen congrega cada 28 de mes a multitudes en el centro de la Ciudad de México.

Entre los sitios más concurridos el día 28 de octubre, destaca la Iglesia de San Hipólito, ubicada en Avenida Hidalgo y Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, y la Parroquia de San Judas Tadeo, en la colonia Máximino Ávila Camacho, alcaldía Gustavo A. Madero.

Se estima que hoy más de 200 mil personas visiten estos templos para participar en misas, llevar flores, veladoras e imágenes del santo.

Miles de devotos se congregan
Miles de devotos se congregan desde la madrugada en la Ciudad de México para celebrar a San Judas Tadeo, el “Santo de las Causas Difíciles”, en una muestra de fe, tradición y agradecimiento por los favores recibidos

Devoción y tradición: misas y festejos

Desde las primeras horas de la madrugada, los fieles comenzaron a llegar a la Iglesia de San Hipólito, donde se celebró la primera misa a las 5:00 de la mañana, seguida de la interpretación de las mañanitas al santo. Algunos devotos acompañaron la celebración con mariachis, música de banda o norteños frente al templo, mientras otros ofrecieron flores, imágenes o alimentos como muestra de agradecimiento.

En la Parroquia de San Judas Tadeo en Gustavo A. Madero, la primera misa se realizó a las 6:00 de la mañana. Muchos creyentes visten ropa alusiva al santo y realizan ofrendas buscando intercesión para sus causas difíciles.

Miles de devotos se congregan
Miles de devotos se congregan desde la madrugada en la Ciudad de México para celebrar a San Judas Tadeo, el “Santo de las Causas Difíciles”, en una muestra de fe, tradición y agradecimiento por los favores recibidos

Historia y significado de San Judas Tadeo

San Judas Tadeo fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, conocido como “el hermano del Señor”, hijo de María de Cleofás, pariente de la Virgen María. Cada 28 de octubre, la Iglesia Católica conmemora su vida y milagros, aunque los fieles lo veneran mensualmente en el mismo día de cada mes.

Temas Relacionados

San Judas Tadeo28 de octubreSan Hipólitomexico-noticias

Más Noticias

Alcalde de Puerto Vallarta reacciona a ola de críticas contra su administración por el caso viral de Natalia Montaño Ruelas

La funcionaria dominó la conversación tras aparecer en un show del standupero Franco Escamilla y admitir desconocer sus funciones

Infobae

Paro nacional de agricultores hoy 28 de octubre: conoce las carreteras y vialidades bloqueadas en el país

Sigue en vivo todo lo referente a las manifestaciones de los productores del campo

Paro nacional de agricultores hoy

Checo Pérez y la Fórmula 1 regresan: ¿Cómo conseguir tus boletos para el Gran Premio de México 2026 antes que nadie?

El Gran Premio mexicano continuará hasta 2028 tras la firma de un nuevo contrato con el gobierno capitalino

Checo Pérez y la Fórmula

Procesan a nueve presuntos extorsionadores carreteros del Edomex, presumían ser del grupo criminal GOET

Los vinculados pertenecían a un grupo criminal dedicado a los montachoques

Procesan a nueve presuntos extorsionadores

Toluca vs Pachuca: líder y aspirante se enfrentan, ¿dónde y cuándo verlo en vivo?

Toluca llega como líder del torneo con 31 puntos, mientras que Pachuca busca consolidarse entre los primeros puestos

Toluca vs Pachuca: líder y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a nueve presuntos extorsionadores

Procesan a nueve presuntos extorsionadores carreteros del Edomex, presumían ser del grupo criminal GOET

Versión del segundo atentado contra García Harfuch “es la ficción de los comentócratas”, según Sheinbaum

Tres detenidos por homicidios y tráfico de drogas en San Felipe, Baja California

Cae “El Cuate” tras cateos en Culiacán; ya había sido detenido en Durango y liberado en 2024

Asesinan a Antonio Bravo Salgado, exalcalde y operador político de la senadora Beatriz Mojica en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

¿El Patrón no llegará a

¿El Patrón no llegará a la final de La Granja VIP? Este evento pone en duda su participación

Emiliano Aguilar publica polémica imagen en contra de su familia: “Soy nuevo, pero este mundo va a ser mío”

Exesposa de Víctor Álvarez Puga acusó al empresario de abandonar a su hijo Francisco, huir con Inés Gómez Mont y cuidar hijos ajenos

Así fue la lujosa vida de Inés Gómez Mont previo su orden de arresto en México y la detención Víctor Álvarez Puga

Disfraces de Halloween 2025: las tendencias virales de la cultura pop

DEPORTES

Toluca vs Pachuca: líder y

Toluca vs Pachuca: líder y aspirante se enfrentan, ¿dónde y cuándo verlo en vivo?

El Hijo del Santo anuncia su adiós definitivo de la lucha libre en 2025: fechas y carteleras en Monterrey, Guadalajara y CDMX

Cruz Azul se prepara para enfrentar al Puebla en la Jornada 16: ¿dónde, cuándo y a qué hora ver el partido?

Armando González revive al ‘Chicharito’ de 2010: Carlos Salcido los compara

Cruz Azul se muda del Olímpico Universitario: ¿dónde jugará ante Pumas?