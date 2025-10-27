México

Emiliano Aguilar dice tener pruebas de que Pepe Aguilar lo bloqueó de los premios Billboard y le manda fuerte mensaje

El hijo mayor de Pepe Aguilar sorprendió al denunciar públicamente maltrato y humillación durante la gala, señalando tanto a la organización como a su propio padre por el incómodo episodio vivido en la ceremonia

Por Armando Guadarrama

Emiliano Aguilar denuncia maltrato y
Emiliano Aguilar denuncia maltrato y humillación en los Premios Billboard de la Música Latina 2025

La controversia en torno a los Premios Billboard de la Música Latina 2025 se intensificó tras la publicación de una serie de videos en los que Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, denunció públicamente haber sido víctima de maltrato y humillación durante la ceremonia.

El joven rapero, que asistió al evento con el objetivo de impulsar su carrera musical, no solo responsabilizó a la organización, sino que también dirigió acusaciones directas contra su propio padre, a quien señaló como responsable de su experiencia negativa.

En sus declaraciones difundidas en redes sociales, Emiliano Aguilar relató que, pese a contar con una invitación y la promesa de un lugar asignado, fue relegado a una ubicación marginal y no se respetaron los acuerdos previos.

El artista afirmó que lo dejaron sentado en las escaleras, lo que consideró un acto humillante. “Me dijeron que iba a sentar en un lugar y me mandaron hasta la quinta ching*da. Ni me tenían mi lugar, ni tenían mi nombre, así que con todo respeto chingu*n a su madre a todos los pinches Billboard, la neta, se pasan de verg*”, expresó el rapero, visiblemente molesto, en uno de los videos publicados.

La reacción de Emiliano Aguilar incluyó la promesa de mostrar pruebas sobre la invitación que recibió, y advirtió que no volvería a asistir a los premios “a menos que me traten con un poquito de dignidad”.

Estas declaraciones generaron un intenso debate entre los seguidores del artista y del evento, dividiendo opiniones sobre la legitimidad de sus reclamos y el trato recibido.

La situación escaló cuando Emiliano Aguilar difundió un segundo video en el que acusó directamente a Pepe Aguilar de haber orquestado el episodio de humillación.

El rapero aseguró contar con información que demostraría la intervención de su padre, con quien mantiene una relación distante desde hace años. “La persona que me hizo pasar ese desagradable momento en los Billboard fuiste tú, papá. Fue tu culpa que todos me trataran así. Eres un culero, te pasaste de lanza, yo ya sé bien, ya sé bien la información; tú ni fuiste al evento y fue tu culpa que todos me trataran así, fue de tu palabra, tú y la otra señora que le dicen ‘La Loba’”, exclamó Emiliano Aguilar, dirigiéndose de manera directa al cantante.

En sus acusaciones, el rapero no solo responsabilizó a su padre, sino que también mencionó a una mujer identificada como ‘La Loba’, a quien señaló como partícipe en el supuesto complot para perjudicarlo durante la ceremonia.

Esta nueva arista avivó el conflicto público que desde hace tiempo enfrenta al hijo mayor con el resto de la dinastía Aguilar, marcando un nuevo episodio en la serie de desencuentros familiares.

Hasta el momento, Pepe Aguilar no ha emitido ninguna respuesta pública a las graves acusaciones formuladas por su hijo. Tras la difusión de los videos, Emiliano Aguilar continuó la polémica al publicar imágenes en tono de burla dirigidas a su padre, a sus hermanos y a Christian Nodal, artista sonorense que ha estrechado lazos con la familia Aguilar desde que ofició la boda de Ángela Aguilar, la hija menor del cantante.

