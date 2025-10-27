¿Cuántas canciones ha compuesto Ángela Aguilar? Esto revelan los registros

(Facebook Ángela Aguilar)

Ángela Aguilar se ha mantenido en el centro de la polémica, pero esta vez no por su relación con su esposo Christian Nodal, sino por las dudas que han surgido luego de que hace varios días recibiera el Premio Musa Elena Casals 2025 en Miami.

El reconocimiento, que destacó su papel como compositora, reavivó el debate en redes sociales sobre la cantidad real de canciones registradas a su nombre y el caso de “Invítame a un café”, una pieza que generó controversia porque se acredita como escritora del clásico de “La gata bajo la lluvia” de Rocío Dúrcal, siendo que sólo le cambió el título a la canción.

A partir de este episodio surgieron nuevas revelaciones sobre su catálogo autoral y la rapidez con la que creció su registro en las plataformas oficiales a raíz de la polémica.

De la premiación a la controversia por “Invítame a un café”

Españoles explotan contra Ángela Aguilar tras polémica sobre Shaila Dúrcal y la autoría de ‘La Gata Bajo la lluvia’ (Fotos: Instagram/ Shaila Dúrcal/ Ángela Aguilar)

El Premio Musa, otorgado durante el evento del Salón de la Fama de Compositores Latinos, colocó a Ángela Aguilar bajo el reflector no solo como intérprete sino como autora reconocida.

Sin embargo, hace unos días, el periodista Javier Ceriani, siguiendo la controversia, revisó las bases de datos oficiales de sociedades de derechos de autor como ASCAP y BMI y encontró que, hasta la semana pasada, Ángela apenas figuraba con una sola canción a su nombre como escritora: “Invítame a un café”.

Pocos días después de que se reavivara la polémica por la canción de Rocío Dúrcal, el periodista volvió a consultar las bases de datos y encontró que el registro de Ángela Aguilar como autora había cambiado de manera considerable: su nombre ya figuraba en un total de 15 canciones.

Esta actualización en cuestión de días llamó la atención porque la mayoría de estos títulos no aparecían antes del reinicio de la controversia.

¿Cuántas canciones ha compuesto?

(Captura de pantalla/Ascap)

Entre las canciones ahora acreditadas destacan colaboraciones y temas en inglés, así como fragmentos o “skits” que suelen formar parte de álbumes.

(Captura de pantalla/Ascap)

Sólo en “Invítame a un café” Ángela figura también como intérprete, mientras que en el resto de los temas aparece únicamente el crédito como escritora junto a otros autores o bajo la interpretación de proyectos como CCF, Milano o Christian Nodal.

(Captura de pantalla/Ascap)

Entre los nuevos registros aparecen piezas tituladas en inglés y colaboraciones con artistas de géneros urbanos y electrónicos, como Steve Aoki y Mannie Fresh, además de la ya conocida “Ni se metan” junto a Christian Nodal. La lista incluye:

And Now – Performer: Milano Blah Blah Blah – Performer: C C F Blah Blah Blah Skit – Performer: C C F Caboose (feat. Mannie Fresh) – Performer: C C F Cash Comes First – Performer: C C F CCF Intro – Performer: C C F CCF Skit – Performer: C C F Instagram My Photo – Performer: C C F Invítame a un café – Performer: Ángela Aguilar & Steve Aoki Never Going Broke – Performer: C C F Never Going Broke Skit – Performer: C C F Ni se metan – Performers: Christian Nodal, Nodal Christian No Cents – Performer: C C F No Way Jose – Performer: C C F Pesos (feat. Mannie Fresh) – Performer: C C F

A pesar de este aumento repentino en su catálogo oficial, solo en “Invítame a un café” Ángela aparece como intérprete principal; en el resto de los casos su nombre queda como compositora o coautora.

El crecimiento acelerado del repertorio registrado de Ángela Aguilar sigue generando reacciones. Buena parte de la conversación gira en torno a si la actualización refleja un historial de trabajo previo que no se había formalizado, o si responde a una estrategia para legitimar su perfil como compositora ante las recientes polémicas.

Mientras tanto, ni Ángela Aguilar ni sus representantes han respondido de manera directa sobre los criterios o procesos detrás de la integración de estos nuevos títulos en las plataformas de derechos de autor, lo que sigue alimentando las especulaciones.