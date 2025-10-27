México

Becas Escuelas Particulares 2025: aquí pueden consultar los resultados y saber si fuiste aceptado

Conoce todos los detalles sobre estos resultados

Por Armando Pereda

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El momento esperado por miles de familias mexiquenses ya llegó: la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Estado de México dio a conocer los resultados de las Becas para Escuelas Particulares 2025, un programa que busca ampliar el acceso a la educación privada y apoyar la permanencia escolar a través de exenciones parciales o totales en colegiaturas durante el ciclo 2025-2026.

Más allá de un trámite, este anuncio representa una oportunidad tangible para estudiantes desde preescolar hasta universidad, que ahora podrán continuar sus estudios en instituciones privadas con respaldo económico del gobierno estatal.

Consulta de resultados en línea

Para conocer si fueron seleccionados, los aspirantes deben ingresar al portal oficial https://becas.edugem.gob.mx/resultados/consulta_resultados.php.

El sistema solicita dos datos indispensables: la CURP y el número de folio de siete dígitos obtenido al momento del registro, realizado durante septiembre.

Una vez dentro, solo hay que dar clic en “Continuar” para conocer el dictamen. El sitio indicará si el estudiante fue beneficiado y mostrará el tipo de apoyo otorgado, el cual puede representar una reducción superior al 25% en la colegiatura, dependiendo de la institución y el nivel educativo.

El depósito de mil 900 pesos, se realiza de manera directa en las tarjetas del Banco del Bienestar. Crédito: X/@BecasBenito

Qué deben hacer los beneficiarios

Quienes resulten aceptados deben imprimir el dictamen de asignación y entregarlo directamente en la escuela donde están inscritos. La SECTI detalló que el beneficio será retroactivo al inicio del ciclo escolar 2025-2026, lo que significa que el descuento aplicará incluso a los meses previos.

El documento también especifica el porcentaje exacto del apoyo y el número de mensualidades cubiertas, garantizando claridad y transparencia en la aplicación de la beca.

Si perdiste tu número de folio

En caso de extravío del folio, los interesados deben enviar un correo a becasescuelasparticulares@edugem.gob.mx con el nombre completo del alumno. La dependencia enviará la información al correo electrónico registrado durante el proceso de inscripción, para que puedan consultar los resultados sin contratiempos.

Un impulso a la equidad educativa

Con esta publicación, la SECTI concluye un proceso que refuerza su compromiso con la equidad educativa en el Estado de México. Las becas, diseñadas para cubrir parte o la totalidad de la colegiatura durante todo el ciclo escolar, buscan democratizar el acceso a la educación privada y apoyar a familias que enfrentan dificultades económicas.

El esquema no solo reconoce el esfuerzo académico, sino que también abre las puertas a nuevas oportunidades para estudiantes talentosos que podrían haber visto limitada su formación por motivos financieros.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta ya está habilitada. En pocos minutos, cada aspirante puede saber si su constancia fue recompensada con un apoyo que aliviará la carga económica familiar y respaldará su continuidad educativa.

