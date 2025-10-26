México

Quién era y qué se sabe de la muerte de Charito Casas, ícono y querida voz del mariachi

La noticia de su deceso fue dada a conocer por su esposo

Por Víctor Cisneros

Charito Casas murió a los 46 años en Zapopan, Jalisco. (Charito Casas, Instagram)

Los mariachis callaron. Charito Casas, una de las figuras más queridas y respetadas de la música ranchera en México, murió a los 46 años. La intérprete formaba parte del Mariachi San Francisco, fundado por su padre, Simón Casas, y fue una de las mujeres pioneras que impulsaron la presencia femenina en el género al fundar el Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán.

La noticia fue dada a conocer el 24 de octubre por su esposo, Alberto Romero Rivas, quien despidió a la artista con un emotivo mensaje en redes sociales: “Amor mío, hoy me toca despedirte con el corazón hecho pedazos, pero también lleno de gratitud. Gracias por tu risa, tu paciencia y por la vida que construimos. Prometo honrar tu memoria y seguir los sueños que imaginamos juntos”.

Alberto Romero Rivas dio a conocer el deceso de su esposa. (Alberto Romero, Facebook)

Un legado que marcó al mariachi mexicano

Charito Casas creció rodeada de música. Su padre, Simón Casas, fundó el Mariachi San Francisco, donde ella se formó desde joven, aprendiendo a tocar el violín y a interpretar con una voz potente que rápidamente la distinguió dentro del gremio. Más tarde, fue pieza clave en la creación del Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán, proyecto con el que abrió espacios a más mujeres dentro del mundo tradicionalmente masculino del mariachi.

“Charito fue alegría, talento y amor por la música. Su luz seguirá viva en cada nota y en el alma de este mariachi que tanto amó”, publicó el Mariachi San Francisco en un comunicado.

Por su parte, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, considerado el más importante del mundo, también le rindió homenaje: “Su talento, alegría y pasión por la música quedarán por siempre en nuestra memoria y en nuestros corazones. Descansa en paz, Charito. Tu voz y tu legado vivirán para siempre”.

El Mariachi Femenil Nuevo Tecalitlán, del que fue fundadora, recordó sus inicios con profunda gratitud: “Hace casi 20 años formó parte de los cimientos que dieron vida a este proyecto. Más que una gran música, fue una amiga entrañable, alegre y generosa”.

Su pérdida también fue lamentada por el Mariachi Femenil Estrella de México y el Mariachi Nuevo Tecalitlán, quienes destacaron su aportación al género y su ejemplo como artista y mujer.

Charito Casas deja un vacío enorme en el mundo de la música ranchera. (Charito Casas, Facebook)

Versiones en torno a su fallecimiento

El sábado se ofició una misa de cuerpo presente en el templo de Nuestra Señora del Tepeyac, en Zapopan, a donde de dieron cita familiares, amigos cercanos y seguidores de la intérprete.

Oficialmente, no han sido reveladas las causas del deceso de Casas. Al margen de versiones no oficiales que circulan en redes sociales sobre su muerte repentina, su familia ha sido hermética sobre el tema.

Cuatro meses antes, había organizado una rifa para costear un cirugía de rodilla que se realizó con éxito. En las pocas interacciones que tuvo durante septiembre y las primeras semanas de octubre, no hay indicios de que Casas enfrentará desafíos de salud.

En 12 de octubre, compartió aspecto de una íntima fiesta de cumpleaños al lado de su esposo, a quien le dedicó un conmovedor mensaje: “Gracias por ser mi compañero, mi inspiración y mi guerrero en esta vida. Caminar de tu mano es la mayor bendición que puedo tener y deseo que sigamos así muchos años más de la mano de Dios”. Esta fue la última publicación que hizo la cantante.

Charito Casas deja un vacío enorme en el mundo de la música ranchera, pero también un legado imborrable que seguirá inspirando a nuevas generaciones de intérpretes. Su vida fue una celebración del arte, la familia y la pasión por el mariachi.

