Profeco identifica irregularidades en sucursales de Gameplanet

La empresa dedicada a la venta de videojuegos y productos oficiales Gamers enfrentará sanciones después de ser señalada por la Profeco (Foto: Facebook GamePlanet)

Después de una serie de inspecciones llevadas a cabo del 13 al 21 de octubre por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se detectaron múltiples anomalías en las actividades de la cadena de videojuegos Gameplanet.

Esta situación marcó un antecedente a tomar en cuenta en el futuro en cuanto a la supervisión de los derechos de los consumidores en el sector de los videojuegos en la Ciudad de México.

Profeco monitoreará el desenvolvimiento de cadenas de videojuegos para preservar la calidad ofrecida a los consumidores. Crédito: X/ @Profeco

¿Cuáles son las irregularidades en las actividades de Gameplanet señaladas por la Profeco?

El proceso de supervisión se inició el 13 de octubre, cuando inspectores de la Subprocuraduría acudieron a la sede Metrópoli Patriotismo de Gameplanet. Durante esta visita, la tienda no logró acreditar ninguno de los cinco puntos objeto de la revisión de vigilancia, lo que impulsó la extensión de las inspecciones a otras sucursales en días siguientes.

Posteriormente, el 14 de octubre, la sede de Plaza Universidad fue la elegida para la siguiente revisión. En este establecimiento, los inspectores notaron que no se exhibía la carta de derechos mínimos de los usuarios y tampoco se mostraban precios y tarifas al público. De igual manera señalaron la ausencia del contrato de adhesión registrado ante la Profeco, así como la falta de comprobantes de entrega de dicho contrato a los consumidores.

El operativo continuó el día siguiente en las sucursales de Galerías Insurgentes, Fórum Buenavista y Perisur. En estos puntos de venta, se identificaron las mismas faltas que en Plaza Universidad, sólo que en este caso, por el contrario, sí se encontraban exhibidos los precios y tarifas.

Para el 16 de octubre, la revisión se extendió a las tiendas ubicadas en Oasis Coyoacán, Parque Delta, Parque Tezontle y Zona Rosa, de las cuales sólo las primeras tres lograron acreditar los cinco puntos revisados.

¿Qué medidas tomará la Profeco ante el incumplimiento en las revisiones?

Como consecuencia a todas las problemáticas señaladas, se determinó que la sanción pertinente sería la colocación de sellos de suspensión de actividades en las sucursales.

Personal de la Profeco impuso sellos después de que las sucursales no cumplieran con criterios de validez. Crédito: Instagram/@profecoofical

En este sentido, habría que señalar que para esta última fecha, Gameplanet ya se había puesto en marcha e implementó acciones correctivas, como la incorporación de Códigos QR, la actualización de su portal web y la integración de carpetas documentales en sus establecimientos, para evitar más sanciones y acreditar adecuadamente las revisiones elaboradas.

La Dirección General de Protección al Consumidor de Telecomunicaciones ha continuado recibiendo manifestaciones y constancias documentales por parte de Gameplanet, las cuales actualmente se encuentran en proceso de análisis para determinar si procederá la eliminación de las medidas impuestas.

La Profeco concluyó sus acciones manifestando su compromiso con la defensa de los derechos de las personas consumidoras, asegurándose de que los establecimientos comerciales del sector tecnológico cumplan con la normatividad vigente.