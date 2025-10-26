México

Profeco identifica irregularidades en sucursales de Gameplanet

La popular cadena de videojuegos agudizará medidas correctivas después de que múltiples sedes fueran suspendidas

Por Raúl A. González

Guardar
La empresa dedicada a la
La empresa dedicada a la venta de videojuegos y productos oficiales Gamers enfrentará sanciones después de ser señalada por la Profeco (Foto: Facebook GamePlanet)

Después de una serie de inspecciones llevadas a cabo del 13 al 21 de octubre por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), se detectaron múltiples anomalías en las actividades de la cadena de videojuegos Gameplanet.

Esta situación marcó un antecedente a tomar en cuenta en el futuro en cuanto a la supervisión de los derechos de los consumidores en el sector de los videojuegos en la Ciudad de México.

Profeco monitoreará el desenvolvimiento de
Profeco monitoreará el desenvolvimiento de cadenas de videojuegos para preservar la calidad ofrecida a los consumidores. Crédito: X/ @Profeco

¿Cuáles son las irregularidades en las actividades de Gameplanet señaladas por la Profeco?

El proceso de supervisión se inició el 13 de octubre, cuando inspectores de la Subprocuraduría acudieron a la sede Metrópoli Patriotismo de Gameplanet. Durante esta visita, la tienda no logró acreditar ninguno de los cinco puntos objeto de la revisión de vigilancia, lo que impulsó la extensión de las inspecciones a otras sucursales en días siguientes.

Posteriormente, el 14 de octubre, la sede de Plaza Universidad fue la elegida para la siguiente revisión. En este establecimiento, los inspectores notaron que no se exhibía la carta de derechos mínimos de los usuarios y tampoco se mostraban precios y tarifas al público. De igual manera señalaron la ausencia del contrato de adhesión registrado ante la Profeco, así como la falta de comprobantes de entrega de dicho contrato a los consumidores.

El operativo continuó el día siguiente en las sucursales de Galerías Insurgentes, Fórum Buenavista y Perisur. En estos puntos de venta, se identificaron las mismas faltas que en Plaza Universidad, sólo que en este caso, por el contrario, sí se encontraban exhibidos los precios y tarifas.

Para el 16 de octubre, la revisión se extendió a las tiendas ubicadas en Oasis Coyoacán, Parque Delta, Parque Tezontle y Zona Rosa, de las cuales sólo las primeras tres lograron acreditar los cinco puntos revisados.

¿Qué medidas tomará la Profeco ante el incumplimiento en las revisiones?

Como consecuencia a todas las problemáticas señaladas, se determinó que la sanción pertinente sería la colocación de sellos de suspensión de actividades en las sucursales.

Personal de la Profeco impuso
Personal de la Profeco impuso sellos después de que las sucursales no cumplieran con criterios de validez. Crédito: Instagram/@profecoofical

En este sentido, habría que señalar que para esta última fecha, Gameplanet ya se había puesto en marcha e implementó acciones correctivas, como la incorporación de Códigos QR, la actualización de su portal web y la integración de carpetas documentales en sus establecimientos, para evitar más sanciones y acreditar adecuadamente las revisiones elaboradas.

La Dirección General de Protección al Consumidor de Telecomunicaciones ha continuado recibiendo manifestaciones y constancias documentales por parte de Gameplanet, las cuales actualmente se encuentran en proceso de análisis para determinar si procederá la eliminación de las medidas impuestas.

La Profeco concluyó sus acciones manifestando su compromiso con la defensa de los derechos de las personas consumidoras, asegurándose de que los establecimientos comerciales del sector tecnológico cumplan con la normatividad vigente.

Temas Relacionados

GameplanetProfecoVideojuegosmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Clima en Monterrey: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Monterrey: pronóstico de

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Tijuana

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Predicción del clima: estas son

Pronóstico del clima en Cancún este domingo: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Cancún

Pronóstico del clima en Bahía de Banderas este domingo 26 de octubre: temperatura, lluvias y viento

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Pronóstico del clima en Bahía

Clima en Mazatlán: cuál será la temperatura máxima y mínima este 26 de octubre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Mazatlán: cuál será
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan cuerpo de maestra de

Hallan cuerpo de maestra de kínder reportada como desparecida en Mazatlán

Marinos serán capacitados por Fuerzas Especiales de EEUU tras concluir curso de entrenamiento básico

Amenazan a fundadora de refugio de animales tras denunciar presunta desaparición de perros por instituciones en Edomex

Localizan restos óseos durante cateo en Baja California, investigan posibles ejecuciones violentas

FGR vincula a proceso por fraude a defensora pública de Quintana Roo que pedía dinero a sus clientes a cambio de ser liberados

ENTRETENIMIENTO

Top 10 de los podcasts

Top 10 de los podcasts más reproducidos hoy de Spotify México

Paul Stanley sufre aparatoso accidente durante el concierto de Josi Cuen y Jorge Medina en la Plaza de Toros México

El extraño mundo de Jack triunfa en Disney+ México con la llegada de Halloween

Así fue el regreso de Dalílah Polanco a Cuéntamelo ya! tras ser finalista de La Casa de los Famosos

“Frankenstein” agota boletos en la Cineteca Nacional de CDMX; a partir de esta fecha podrás adquirir tus entradas

DEPORTES

Chivas gana, gusta y golea

Chivas gana, gusta y golea al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío

Rodolfo Rotondi confiesa lo que le ha fallado a Cruz Azul para ser campeón de liga: “Nos han faltado detalles”

El Hijo de Dr. Wagner Jr. cae en Halloween Havoc: se esfuma el sueño del título norteamericano

La Parka y Mr. Iguana caen en su lucha de Halloween Havoc de la WWE

David Benavidez asegura que quiere ser la cara del boxeo mexicano y reta a otro pugilista azteca