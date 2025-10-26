INE desmiente hackeo en su sistema: garantiza seguridad de sistemas informáticos

INE desmiente hackeo a sus sistemas informáticos, advierte que sucedió en 2024. (crédito Shutterstock)

Una supuesta filtración y venta del padrón electoral de México ha centrado la atención en las medidas recientes del Instituto Nacional Electoral (INE) para proteger la integridad de sus sistemas informáticos.

“Hasta el momento, no se ha identificado información que pertenezca al INE ni evidencia que sustente las afirmaciones difundidas”, advirtió el organismo en una nota aclaratoria emitida este 25 de octubre de 2025, mientras expertos en ciberseguridad continúan revisando los posibles materiales publicados en la dark web.

La alerta surgió a raíz de una publicación en la red social X, en la cuenta @ivillasenor, donde se aseguró que ciberdelincuentes estaban ofreciendo acceso a los servidores internos del INE y vulnerando su red operativa.

Frente a estas versiones, el INE subrayó: “A la fecha, no existe evidencia de vulneración ni indicios de actividad anómala en los sistemas institucionales”, reiterando que las afirmaciones hacen referencia a una “incidencia registrada el año pasado, durante el proceso electoral, que fue atendida y contenida oportunamente”.

En respuesta a estos riesgos, el INE informó sobre una depuración total de las cuentas VPN activas realizada hace dos meses, sumada a la implementación obligatoria del doble factor de autenticación para todo el personal con acceso remoto.

“Las redes actuales del INE cuentan con autenticación multifactor (MFA) y otros controles de seguridad, fortalecidos a partir de esa fecha, y que impiden el uso de accesos o credenciales previas”, especificó el instituto.

Las áreas técnicas de la Unidad Técnica de Sistema Informáticos (UTSI), en colaboración con la Dirección de Seguridad y Control Informático (DSCI) y el proveedor de ciberseguridad, mantienen un monitoreo permanente de la infraestructura tecnológica.

Paralelamente, un grupo de ingenieros realiza comprobaciones técnicas directas sobre la infraestructura de comunicaciones y los elementos de seguridad en el segmento de red identificado en las denuncias, con el fin de descartar cualquier señal de riesgo.

Como parte del fortalecimiento institucional, el INE celebró una sesión de trabajo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para coordinar acciones interinstitucionales, así como una reunión técnica con su proveedor especializado de ciberseguridad para analizar el supuesto material filtrado.

El proveedor mantiene un análisis independiente de los datos que circulan en la dark web, “sin que hasta ahora se haya confirmado la veracidad de los datos o evidencia de intrusión”, remarcó el Instituto.

Además, de manera preventiva, se anunció la puesta en marcha de todas las acciones técnicas necesarias para descartar por completo la existencia de un “backdoor” o puerta trasera en sus sistemas, garantizando la “integridad, disponibilidad y seguridad de los sistemas institucionales”.

Por último, el INE reafirmó que continuará “fortaleciendo los mecanismos de seguridad, protección y resiliencia tecnológica, garantizando la confianza y salvaguarda de sus activos institucionales”, según lo comunicado la tarde de este sábado.