México

Hallan cuerpo de maestra de kínder reportada como desparecida en Mazatlán

Tras ser encontrada, colectivos del estado exigieron esclarecer los hechos

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
La Fiscalía General del estado
La Fiscalía General del estado de Sinaloa dio a conocer la localización de Anyella Cota Santo, maestra de kínder reportada como desaparecida desde el pasado 20 de octubre (@/FiscaliaSinaloa)

La identificación del cuerpo hallado en una habitación de hotel en la zona Dorada de Mazatlán ha generado una fuerte reacción entre familiares y colectivos feministas, quienes han exigido a las autoridades el esclarecimiento de la muerte de la maestra Anyella Cota Santos.

La joven, de 24 años, era originaria de Escuinapa y se desempeñaba como docente en una escuela de preescolar. Su desaparición fue reportada el 20 de octubre, lo que llevó a la Fiscalía General del Estado a emitir una ficha de búsqueda detallando sus características físicas: complexión mediana, cabello lacio claro y una estatura de 1,57 metros.

El hallazgo del cuerpo se produjo dos días después de que se perdiera todo contacto con Anyella Cota Santos. Personal de limpieza del hotel encontró el cadáver, que presentaba huellas de golpes y carecía de identificación.

Ante esta situación, las autoridades judiciales procedieron a cotejar los datos físicos del cuerpo con la información proporcionada por la familia en el reporte de desaparición, lo que permitió confirmar la identidad de la víctima.

La noticia ha provocado la movilización de colectivos feministas, especialmente en Escuinapa, donde el grupo “Orquídeas de Escuinapa” difundió un pronunciamiento a través de redes sociales.

En su mensaje, el colectivo responsabilizó a diversas instancias por la muerte violenta de la maestra: “Nos la mató un sistema que protege agresores, un estado que filtra información sin humanidad, unos medios que lucran con su nombre y una sociedad que se permitió juzgarla sin conocerla”, expresaron en su comunicado.

Comunicado del colectivo (Fb: Orquídeas
Comunicado del colectivo (Fb: Orquídeas Moradas)

“Hoy Escuinapa está consternado, con rabia y con tristeza, el confirmar su identidad nos duele en el alma. Anyella NO era una desconocida, muchas de nosotras la vimos crecer, compartimos escuela, amistades y la misma vocación, ella era una mujer buena, alegre, trabajadora y con sueños que le fueron arrebatados” mencionan.

La exigencia de justicia y esclarecimiento de los hechos se ha intensificado tras la confirmación oficial de la identidad de Anyella Cota Santos, mientras la comunidad educativa y los colectivos de género insisten en que las autoridades deben investigar a fondo las circunstancias de su muerte.

Por otra parte, la fotografia de la maestra circula en redes sociales junto a mensajes que destacan su inteligencia, su vocación y el apoyo constante que brindaba como maestra a los niños, mientras otros usuarios ofrecen palabras de aliento para su familia. La familia de Anyella informó que el velatorio iniciará este sábado en una funeraria de la ciudad.

Temas Relacionados

Anyella Cota SantosMazatlánPersonas desaparecidasColectivo Orquídeas MoradasNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Cómo preparar un atole con sabor a pan de muerto fácil y rápido?

Cremoso, aromático y listo en minutos: este clásico otoñal conquista con su toque nostálgico y textura reconfortante

¿Cómo preparar un atole con

William Scull ya tiene rival luego de la derrota sufrida ante Canelo Álvarez

El cubano volverá a subirse a los cuadriláteros tras haber perdido su cinturón mundial de la FIB ante el tapatío

William Scull ya tiene rival

Clima en Monterrey: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Clima en Monterrey: pronóstico de

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Tijuana

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Predicción del clima: estas son

Pronóstico del clima en Cancún este domingo: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Pronóstico del clima en Cancún
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marinos serán capacitados por Fuerzas

Marinos serán capacitados por Fuerzas Especiales de EEUU tras concluir curso de entrenamiento básico

Amenazan a fundadora de refugio de animales tras denunciar presunta desaparición de perros por instituciones en Edomex

Localizan restos óseos durante cateo en Baja California, investigan posibles ejecuciones violentas

FGR vincula a proceso por fraude a defensora pública de Quintana Roo que pedía dinero a sus clientes a cambio de ser liberados

Zhi Dong Zhang, operador del Cártel de Sinaloa y CJNG, será enjuiciado por el mismo juez que “El Mayo” y “El Chapo”

ENTRETENIMIENTO

Profeco identifica irregularidades en sucursales

Profeco identifica irregularidades en sucursales de Gameplanet

Top 10 de los podcasts más reproducidos hoy de Spotify México

Paul Stanley sufre aparatoso accidente durante el concierto de Josi Cuen y Jorge Medina en la Plaza de Toros México

El extraño mundo de Jack triunfa en Disney+ México con la llegada de Halloween

Así fue el regreso de Dalílah Polanco a Cuéntamelo ya! tras ser finalista de La Casa de los Famosos

DEPORTES

William Scull ya tiene rival

William Scull ya tiene rival luego de la derrota sufrida ante Canelo Álvarez

Chivas gana, gusta y golea al Atlas en una edición más del Clásico Tapatío

Rodolfo Rotondi confiesa lo que le ha fallado a Cruz Azul para ser campeón de liga: “Nos han faltado detalles”

El Hijo de Dr. Wagner Jr. cae en Halloween Havoc: se esfuma el sueño del título norteamericano

La Parka y Mr. Iguana caen en su lucha de Halloween Havoc de la WWE