Dos jóvenes desaparecieron tras un “levantón” violento en un autolavado de Culiacán, Sinaloa

Las autoridades continúan investigando para dar con el paradero de los dos jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarde del sábado 25 de octubre de 2025, la tranquilidad del fraccionamiento Portalegre, al norte de Culiacán, Sinaloa, se vio alterada por un violento levantón que dejó a dos jóvenes desaparecidos.

Guadalupe Rodríguez Serrano, de 18 años, y otro joven cuya identidad no ha sido confirmada, fueron privados de la libertad por varios hombres armados mientras trabajaban en un autolavado ubicado sobre el bulevar Elbert. Aunque las autoridades se movilizaron tras el reporte realizado a las 19:00 horas, hasta el momento no han informado su paradero.

Los agresores, a bordo de un vehículo Impala color tinto, según información proporcionada por medios locales, entre ellos Línea Directa, irrumpieron en el establecimiento y sometieron a los empleados para posteriormente llevárselos por la fuerza.

Otros datos del levantón en Sinaloa

Hasta el momento, no han informado avances positivos de las indagatorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guadalupe Rodríguez Serrano fue identificado por sus familiares, quienes alertaron a las líneas de emergencia. Sobre el segundo joven, se sabe que es de complexión regular, estatura alta, cabello corto y que vestía un short azul y una camisa negra del autolavado.

Tras el reporte, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en la zona con la intención de localizar a los jóvenes, pero los resultados han sido negativos hasta ahora.

Mientras tanto, las familias deberán presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, lo que permitirá la emisión de una ficha de desaparición por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para compartir cualquier información relevante que pueda ayudar a localizar a los desaparecidos.

Reporte de otro levantón en Jalisco

Los grupos delictivos suelen engañar a los jóvenes con propuestas de trabajo falsas o fiestas para después ponerlos a trabajar en el crimen organizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Culiacán se suma a otros casos de los llamados levantones que son frecuentes en distintas regiones de México y que afectan principalmente a jóvenes.

Estos delitos pueden tener como objetivo la explotación laboral forzada, la trata de personas o la extorsión mediante el cobro de rescates. En el último mes, se han reportado múltiples incidentes similares, algunos de los cuales han terminado con la detención de los responsables y el rescate de las víctimas.

Uno de los casos recientes ocurrió el pasado 2 de octubre en el municipio de Ojuelos, en Guadalajara, Jalisco. En esa ocasión, un grupo de jóvenes fue reclutado con engaños por integrantes de la delincuencia organizada.

Según la información proporcionada por La Jornada, los jóvenes, entre ellos dos mujeres de 24 y 22 años y un hombre de 18 años que contaba con una ficha de alerta vigente desde enero de 2024, fueron llevados desde Guadalajara bajo el pretexto de asistir a una fiesta.

Una vez en Ojuelos, el presunto responsable, Sergio “N”, los amenazó con un arma de fuego, les quitó sus teléfonos e identificaciones y les informó que trabajarían para un grupo criminal pero patrulleros estatales se encontraban en la zona y tras recibir señales de auxilio de los jóvenes, intervinieron y detuvieron al presunto responsable.