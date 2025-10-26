México

Dos jóvenes desaparecieron tras un “levantón” violento en un autolavado de Culiacán, Sinaloa

Un grupo armado sometió a los empleados y los llevó a bordo de un Impala Tinto con rumbo desconocido

Por Fabián Sosa

Guardar
Las autoridades continúan investigando para
Las autoridades continúan investigando para dar con el paradero de los dos jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarde del sábado 25 de octubre de 2025, la tranquilidad del fraccionamiento Portalegre, al norte de Culiacán, Sinaloa, se vio alterada por un violento levantón que dejó a dos jóvenes desaparecidos.

Guadalupe Rodríguez Serrano, de 18 años, y otro joven cuya identidad no ha sido confirmada, fueron privados de la libertad por varios hombres armados mientras trabajaban en un autolavado ubicado sobre el bulevar Elbert. Aunque las autoridades se movilizaron tras el reporte realizado a las 19:00 horas, hasta el momento no han informado su paradero.

Los agresores, a bordo de un vehículo Impala color tinto, según información proporcionada por medios locales, entre ellos Línea Directa, irrumpieron en el establecimiento y sometieron a los empleados para posteriormente llevárselos por la fuerza.

Otros datos del levantón en Sinaloa

Hasta el momento, no han
Hasta el momento, no han informado avances positivos de las indagatorias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guadalupe Rodríguez Serrano fue identificado por sus familiares, quienes alertaron a las líneas de emergencia. Sobre el segundo joven, se sabe que es de complexión regular, estatura alta, cabello corto y que vestía un short azul y una camisa negra del autolavado.

Tras el reporte, las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en la zona con la intención de localizar a los jóvenes, pero los resultados han sido negativos hasta ahora.

Mientras tanto, las familias deberán presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado, lo que permitirá la emisión de una ficha de desaparición por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía para compartir cualquier información relevante que pueda ayudar a localizar a los desaparecidos.

Reporte de otro levantón en Jalisco

Los grupos delictivos suelen engañar
Los grupos delictivos suelen engañar a los jóvenes con propuestas de trabajo falsas o fiestas para después ponerlos a trabajar en el crimen organizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Culiacán se suma a otros casos de los llamados levantones que son frecuentes en distintas regiones de México y que afectan principalmente a jóvenes.

Estos delitos pueden tener como objetivo la explotación laboral forzada, la trata de personas o la extorsión mediante el cobro de rescates. En el último mes, se han reportado múltiples incidentes similares, algunos de los cuales han terminado con la detención de los responsables y el rescate de las víctimas.

Uno de los casos recientes ocurrió el pasado 2 de octubre en el municipio de Ojuelos, en Guadalajara, Jalisco. En esa ocasión, un grupo de jóvenes fue reclutado con engaños por integrantes de la delincuencia organizada.

Según la información proporcionada por La Jornada, los jóvenes, entre ellos dos mujeres de 24 y 22 años y un hombre de 18 años que contaba con una ficha de alerta vigente desde enero de 2024, fueron llevados desde Guadalajara bajo el pretexto de asistir a una fiesta.

Una vez en Ojuelos, el presunto responsable, Sergio “N”, los amenazó con un arma de fuego, les quitó sus teléfonos e identificaciones y les informó que trabajarían para un grupo criminal pero patrulleros estatales se encontraban en la zona y tras recibir señales de auxilio de los jóvenes, intervinieron y detuvieron al presunto responsable.

Temas Relacionados

CuliacánSinaloaJaliscoGuadalajaraLevantónSecuestroDesapariciónDesaparecidosNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Marina y Defensa aseguran más de 350 kilos y 170 litros de metanfetamina en cateo conjunto en Sinaloa

Derivado de labores de investigación, las autoridades intervinieron en el domicilio que era utilizado para almacenar droga

Marina y Defensa aseguran más

¿Por qué dicen que no se debe comer melón y papaya juntos?

Estas frutas a menudo con consumidas en el mismo plato

¿Por qué dicen que no

Gran Premio de la Fórmula 1 en México 2025 EN VIVO: escuderías se alistan en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX

La tarde de este 26 de octubre estrellas del automovilismo muestran su poderío en el circuito de la capital mexicana

Gran Premio de la Fórmula

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana en vivo hoy 26 de octubre

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Cuál es el tiempo de

Mexicanos celebran la confirmación del romance entre Katy Perry y Justin Trudeau: “Que lo traiga a Venga La Alegría”

La estrella pop y el ex primer ministro de Canadá decidieron hacer pública su relación durante la celebración del cumpleaños de la artista en París

Mexicanos celebran la confirmación del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Marina y Defensa aseguran más

Marina y Defensa aseguran más de 350 kilos y 170 litros de metanfetamina en cateo conjunto en Sinaloa

Asesinan a dos personas en deshuesadero de Culiacán, Sinaloa

Ataque en funeraria de Culiacán deja tres heridos: esto es lo que se sabe

Fuerzas armadas y estatales desmantelan en Zacatecas narcolaboratorio

Hallan cuerpo de maestra de kínder reportada como desparecida en Mazatlán

ENTRETENIMIENTO

Mexicanos celebran la confirmación del

Mexicanos celebran la confirmación del romance entre Katy Perry y Justin Trudeau: “Que lo traiga a Venga La Alegría”

“Los Daniels han muerto”: Ismael Salcedo deja la banda y denuncia violencia y traición de sus excompañeros

La Granja VIP en vivo hoy domingo 26 de octubre en su segunda eliminación: quién es el granjero con menos votos

Lola Cortés confiesa si vetó a Jolette de La Granja VIP para evitar un enfrentamiento como en La Academia

Qué dice Wikipedia sobre Gloria Trevi y por qué motivo no ha podido modificar su biografía: “Pusieron puras porquerías”

DEPORTES

Aficionados protagonizan peleas en las

Aficionados protagonizan peleas en las gradas del Gran Premio de México de la Fórmula 1 | Videos

Gran Premio de la Fórmula 1 en México 2025 EN VIVO: escuderías se alistan en el Autódromo Hermanos Rodríguez de CDMX

Critican a Efraín Juárez por comparar a los Pumas con la guerra en Medio Oriente: “Presión es estar ahorita en Gaza”

México no olvida lo que Liam Lawson dijo de Checo Pérez y así lo abuchearon antes del Gran Premio de CDMX

Guenther Steiner elogia al público mexicano como el mejor del mundo previo al GP México 2025