México

Reportan incendio en la colonia Tabacalera, en la CDMX

Los bomberos continúan las labores para apagar el incendio

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Incendio en restaurante La Soldadera,
Incendio en restaurante La Soldadera, en CDMX. Foto: x.com/

Elementos del Cuerpo de Bomberos mantienen el cerco alrededor del restaurante La Soldadera, ubicado en los alrededores del Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera. Desde la parte baja del inmueble se observa una columna de humo. El personal ha atendido a personas por intoxicación, aunque no se reportan casos delicados.

Los bomberos continúan las labores para apagar el incendio, utilizando equipos especializados. La alcaldía ha solicitado pipas de agua que ya se encuentran operando en el sitio para reforzar las tareas.

Se ha establecido un cordón perimetral, delimitado por personal operativo, impidiendo el acceso de cualquier persona que intente aproximarse. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México vigilan el perímetro y solicitan la colaboración de la población para evitar la zona y facilitar las labores de emergencia.

De acuerdo con versiones extraoficiales, algunos comensales del restaurante señalaron que observaron chispas antes del inicio del incendio.

Los bomberos de la CDMX consiguieron sofocar el incendio en su totalidad y han comenzado los trabajos de enfriamiento en la zona afectada. Entre los sucesos reportados, al menos cinco personas que se encontraban en un elevador fueron rescatadas por elementos del Cuerpo de Bomberos. Además, cerca de 150 personas fueron desalojadas de un penthouse como medida preventiva.

El área permanece acordonada, restringiendo el paso a peatones, automovilistas, ciclistas y motociclistas, mientras las autoridades y equipos de emergencia continúan las labores.

En el lugar se mantienen distintas unidades médicas realizando valoraciones a los involucrados, especialmente a quienes presentaron síntomas de intoxicación o crisis nerviosas.

