México

En su regreso al foro, Yolanda Andrade sufre robo de sus lentes médicamente diseñados para su tratamiento: “No sean ratas”

La conductora fue recibida con cariño en el programa de Montserrat Oliver, pero un incidente inesperado marcó la jornada: alguien se llevó los lentes médicos que necesita tras su diagnóstico de aneurisma cerebral

Por Armando Guadarrama

Guardar
Yolanda Andrade regresa a la
Yolanda Andrade regresa a la televisión con imagen de San Miguel Arcángel, fans aseguran fue su protección (Foto: Unicable)

El reciente regreso de Yolanda Andrade a la televisión, celebrado con entusiasmo por sus colegas y seguidores, se vio empañado por un incidente inesperado: el robo de un artículo esencial para su salud.

La periodista Martha Figueroa reveló en el programa Así se hacen los chismes que la conductora fue despojada de sus lentes especiales, diseñados específicamente para proteger su visión tras el diagnóstico de un aneurisma cerebral.

Durante la grabación del episodio especial de “Montse & Joe”, transmitido por Unicable el 21 de octubre de 2025, Yolanda Andrade fue recibida con muestras de afecto por parte de Montserrat Oliver y el equipo de producción. El reencuentro, marcado por la emoción y los aplausos, incluyó la presencia de invitados como Pepillo Origel y Gloria Calzada.

Yolanda volvió al set de Unicable. (Crédito: IG)

En ese contexto, la conductora depositó flores ante una imagen de la Virgen de Guadalupe y agradeció tanto a su madre como al público por el apoyo recibido durante su proceso de recuperación.

No obstante, la alegría de su retorno se vio opacada por el hurto de sus lentes, un objeto de uso médico imprescindible para su bienestar. Según detalló Martha Figueroa en Así se hacen los chismes, el robo ocurrió en un descuido, sin que Yolanda Andrade pudiera identificar al responsable.

La periodista explicó que estos lentes, fabricados a medida con la graduación y el filtro de sombra exactos, resultan indispensables para la conductora, quien no puede exponerse a luces intensas debido a su condición neurológica.

“Si por ahí anda el caco, vean la manera de devolvérselos a Yolanda, porque son lentes especiales para ella y que no le van a servir a nadie más, porque tienen la graduación que necesita, la sombra que necesita, porque ella sigue en que no puede tener tanta luz encima. En fin, se los robaron”.

La producción de 'Montse &
La producción de 'Montse & Joe' celebra el regreso de Yolanda Andrade con ovaciones y muestras de cariño (IG)

La periodista también hizo un llamado directo a la persona que tomó los lentes: “No sean ratas. Devuélvanlos a su dueño, es una cosa médica, algo oftálmico, los necesita”, exhortó Martha Figueroa.

El estado de salud de Yolanda Andrade ha sido motivo de atención desde que en 2023 se le diagnosticó un aneurisma cerebral. En una entrevista concedida al programa Telediario, la conductora compartió la gravedad de su situación: “Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes”, afirmó Yolanda Andrade.

A pesar de la adversidad, la presentadora ha manifestado que ha experimentado mejorías, aunque reconoce que ha atravesado momentos sumamente difíciles.

Yolanda Andrade regresa a la
Yolanda Andrade regresa a la televisión tras superar complicaciones de salud.

En declaraciones a los medios, Yolanda Andrade describió los desafíos que ha enfrentado: “Muchachos, no podía caminar, no podía hablar, no podía ver. He tenido unos médicos maravillosos. Lloraba mucho, tampoco podía dormir, ni pararme, me caía… sé que esto es así y aprovecho cada día. Se llama resignación y hay que adaptarnos todos”, expresó la conductora.

Temas Relacionados

Yolanda AndradeMontserrat OliverMartha FigueroaUnicablemexico-entretenimiento

Más Noticias

Los 5 poderosos usos del vinagre de manzana, producto que debes tener en casa

Tener siempre una botella en la cocina puede ser una buena idea

Los 5 poderosos usos del

Conoce las 10 películas favoritas de Netflix México para disfrutar este fin de semana

El auge de las plataformas por streaming ha revolucionado la forma de ver y disfrutar el cine; Netflix no se quiere quedar atrás

Conoce las 10 películas favoritas

Reportan incendio en la colonia Tabacalera, en la CDMX

Los bomberos continúan las labores para apagar el incendio

Reportan incendio en la colonia

Descubre los afortunados ganadores del último sorteo de Tris

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Descubre los afortunados ganadores del

Esta es la millonaria cláusula de rescisión que tiene Mateusz Bogusz con Cruz Azul

El mediocampista polaco no ha tenido el mejor desempeño con la camiseta celeste

Esta es la millonaria cláusula
MÁS NOTICIAS

NARCO

Más de 130 tomas clandestinas

Más de 130 tomas clandestinas y 51 pozos asegurados, el saldo tras operativo contra huachicol de agua en Edomex

Más de 60 menores han sido detenidos desde el inicio de la guerra entre Chapos y Mayos en Sinaloa

Por qué Mazatlán se ha convertido en un foco rojo de violencia

Detienen en Chiapas a 6 sujetos en zona donde operaban integrantes del Cártel de Sinaloa

Procesan a “El Chesman” por el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EL VIVO:

La Granja VIP EL VIVO: Inicia el viernes de traición hoy 24 de octubre

Mamá de Medio Metro Original de Puebla afirma que el bailarín ya presentía su muerte: “Se sentía un ambiente pesado”

Integrante de La Granja VIP asegura que Litzy y el chef Poncho Cadena ya no se van a casar

Este es el top 10 de series en Netflix México para disfrutar acompañado

Las series más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

DEPORTES

Esta es la millonaria cláusula

Esta es la millonaria cláusula de rescisión que tiene Mateusz Bogusz con Cruz Azul

Óscar de la Hoya reconoce las virtudes de Crawford y las debilidades de Canelo: “El rival perfecto para descarrilar ese tren”

Cruz Azul blinda a Rotondi: contrato renovado hasta 2028

Chucky Lozano rompe el silencio tras su indisciplina con el San Diego FC: “Soy una persona apasionada”

¿Quién ganará entre Cruz Azul y Monterrey de acuerdo a la IA?