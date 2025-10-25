En su regreso al foro, Yolanda Andrade sufre robo de sus lentes médicamente diseñados para su tratamiento: “No sean ratas”

Yolanda Andrade regresa a la televisión con imagen de San Miguel Arcángel, fans aseguran fue su protección (Foto: Unicable)

El reciente regreso de Yolanda Andrade a la televisión, celebrado con entusiasmo por sus colegas y seguidores, se vio empañado por un incidente inesperado: el robo de un artículo esencial para su salud.

La periodista Martha Figueroa reveló en el programa Así se hacen los chismes que la conductora fue despojada de sus lentes especiales, diseñados específicamente para proteger su visión tras el diagnóstico de un aneurisma cerebral.

Durante la grabación del episodio especial de “Montse & Joe”, transmitido por Unicable el 21 de octubre de 2025, Yolanda Andrade fue recibida con muestras de afecto por parte de Montserrat Oliver y el equipo de producción. El reencuentro, marcado por la emoción y los aplausos, incluyó la presencia de invitados como Pepillo Origel y Gloria Calzada.

Yolanda volvió al set de Unicable. (Crédito: IG)

En ese contexto, la conductora depositó flores ante una imagen de la Virgen de Guadalupe y agradeció tanto a su madre como al público por el apoyo recibido durante su proceso de recuperación.

No obstante, la alegría de su retorno se vio opacada por el hurto de sus lentes, un objeto de uso médico imprescindible para su bienestar. Según detalló Martha Figueroa en Así se hacen los chismes, el robo ocurrió en un descuido, sin que Yolanda Andrade pudiera identificar al responsable.

La periodista explicó que estos lentes, fabricados a medida con la graduación y el filtro de sombra exactos, resultan indispensables para la conductora, quien no puede exponerse a luces intensas debido a su condición neurológica.

“Si por ahí anda el caco, vean la manera de devolvérselos a Yolanda, porque son lentes especiales para ella y que no le van a servir a nadie más, porque tienen la graduación que necesita, la sombra que necesita, porque ella sigue en que no puede tener tanta luz encima. En fin, se los robaron”.

La producción de 'Montse & Joe' celebra el regreso de Yolanda Andrade con ovaciones y muestras de cariño (IG)

La periodista también hizo un llamado directo a la persona que tomó los lentes: “No sean ratas. Devuélvanlos a su dueño, es una cosa médica, algo oftálmico, los necesita”, exhortó Martha Figueroa.

El estado de salud de Yolanda Andrade ha sido motivo de atención desde que en 2023 se le diagnosticó un aneurisma cerebral. En una entrevista concedida al programa Telediario, la conductora compartió la gravedad de su situación: “Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes”, afirmó Yolanda Andrade.

A pesar de la adversidad, la presentadora ha manifestado que ha experimentado mejorías, aunque reconoce que ha atravesado momentos sumamente difíciles.

Yolanda Andrade regresa a la televisión tras superar complicaciones de salud.

En declaraciones a los medios, Yolanda Andrade describió los desafíos que ha enfrentado: “Muchachos, no podía caminar, no podía hablar, no podía ver. He tenido unos médicos maravillosos. Lloraba mucho, tampoco podía dormir, ni pararme, me caía… sé que esto es así y aprovecho cada día. Se llama resignación y hay que adaptarnos todos”, expresó la conductora.