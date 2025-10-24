México

Aseguramiento de laboratorio clandestino industrial en Morelos incrementó homicidios en Jiutepec, asegura SSPC estatal

La zona de Yautepec es estratégica para los grupos delictivos

Por Luis Contreras

Los residuos eran vertidos en la naturaleza (SSPC Morelos)

El aseguramiento de un laboratorio clandestino industrial derivó en una respuesta por parte de criminales, quienes realizaron homicidios en Morelos, según comentó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del estado.

Miguel Ángel Urrutia Lozano, titular de Seguridad de Morelos, ofreció una conferencia de prensa el 22 de octubre en la que habló de detenciones, homicidios y el aseguramiento de laboratorios usados para la fabricación de droga.

Fue el pasado 11 de octubre que las autoridades del estado informaron la ubicación de un laboratorio de metanfetamina en el municipio de Yautepec. Posteriormente, las autoridades federales detallaron que las instalaciones estarían valuadas en más de 2 mil millones de pesos.

Mientras que en la conferencia reciente, Urrutia Lozano destacó que en menos de un año han sido asegurados tres laboratorios clandestinos.

En el lugar era fabricada metanfetamina (SSPC Morelos)

“No es menor hallar un tercer narcolaboratorio en nueve meses, este laboratorio que estaba en un área agreste de Yautepec es importante porque al menos quita una tonelada de droga cristal”, compartió el funcionario.

Criminales reaccionaron al aseguramiento del laboratorio

“Derivado de este aseguramiento de este laboratorio ya hubo reacciones delictivas donde se nos incrementaron de manera grave varios homicidios en domicilios del sitio de Jiutepec”, informó Miguel Ángel Urrutia en rueda de prensa.

El pasado 16 de octubre fueron asesinados tres hombres en una casa que era usada como taller de desvalijamiento de motocicletas en la colonia Otilio Montaño.

El titular de la SSPC Morelos en conferencia de prensa (Gobierno del Estado de Morelos)

Pare el 19 de octubre hubo otro ataque contra tres personas al interior de un domicilio en el ejido de Chapultepec y añadió que hay por lo menos otros seis casos de personas que han sido agredidas en Jiutepec.

Disputan al menos tres grupos criminales la zona de Yautepec

El titular de la SSPC de Morelos agregó que Yautepec cuenta con una reserva ecología que es “estratégica” para grupos delictivos, estos son Los Linos, además de la Unión Tepito (el cual opera en la zona oriente del estado y cuenta con integrantes en Yautepec).

Además, el titular de la SSPC señaló que los homicidios registrados recientemente serían de integrantes de la Familia Michoacana.

Y es que según las primeras averiguaciones de las autoridades de Morelos, el laboratorio de Yautepec, el cual habría generado ganancias de más de 300 millones de pesos al mes, estaría relacionado con actividades del grupo Los Linos, además, los desechos provocados en el sitio eran vertidos en la naturaleza.

