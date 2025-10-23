México

Senado define ruta para aprobar Ley de Ingresos, discutirá el Paquete Económico 2026 el próximo miércoles

Adán Augusto López prevé que el desahogo de las minutas del Paquete Económico se podría extender hasta el jueves

Por Fernanda López-Castro

El Senado discutirá el Paquete
El Senado discutirá el Paquete Económico 2026 el 29 de octubre. | Senado

Manuel Huerta, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República, confirmó que el próximo martes 28 de octubre se discutirá la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026.

El senador precisó, en entrevista con diversos medios de comunicación, que la discusión y dictaminación de las cuatro minutas que remitió la Cámara de Diputados será en las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera, para que el miércoles se aborden en el Pleno cameral.

Detalló que se trata de los proyectos sobre la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, la Ley Federal de Derechos y el Código Fiscal de la Federación.

Mencionó que por ello, esta semana los integrantes de dichas comisiones se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Servicio de Administración Tributaria, para informarse sobre las propuestas y el contenido en general de la minuta de la Ley de Ingresos, que forma parte del Paquete Económico 2026.

Senado discutirá Paquete Económico la próxima semana

Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), reveló que el Pleno del Senado discutirá las minutas del Paquete Económico 2026 el próximo miércoles 29 de octubre.

En entrevista con representantes de los medios de información, el senador dijo que el desahogo de las cuatro minutas se podría extender incluso hasta el jueves 30 de octubre, aunque previamente tendrán que avalarse en las comisiones respectivas.

Por tal motivo, las minutas de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, y las reformas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Federal de Derechos, y a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, serán discutidas en las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Primera,

Al responder preguntas sobre posibles modificaciones a las minutas, el senador Adán Augusto López Hernández consideró que “primero hay que conocer el Paquete Económico a detalle, analizarlo y después tomar las decisiones”.

En este sentido, refirió que para hacer dicho análisis y conocer de manera detallada las minutas, este mismo miércoles las comisiones legislativas sostendrán reuniones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

