México

Rocha Moya alerta a ciudadanos tras violencia en Culiacán y Mazatlán: “Los delincuentes están en la ciudad”

El titular de la SSC, Omar García Harfuch se reunirá hoy 23 de octubre con el gobernador para reestructurar las estrategias de seguridad

Por Carlos Salas

El gobernador de Sinaloa alertó
El gobernador de Sinaloa alertó a los ciudadanos que cuiden su integridad tras ola violenta en Culiacán y Mazatlán. Foto: Gobierno de Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hizo un llamado a la población de Culiacán a extremar precauciones tras los hechos violentos registrados la noche del pasado 21 de octubre (y recientemente del día 22 del mismo mes), cuando se registraron enfrentamientos entre civiles armados y fuerzas federales, así como ejecuciones civiles en distintas zonas de la capital y el municipio de Mazatlán.

Durante su conferencia habitual, el mandatario advirtió que los grupos delictivos “se están metiendo a la ciudad”, por lo que pidió a los ciudadanos mantenerse alertas mientras continúan los operativos de seguridad.

“Hay que tener cuidado, se están metiendo o están adentro delincuentes de la ciudad. Se está atendiendo inmediatamente, los operativos acuden”, señaló Rocha Moya.

De acuerdo con los reportes oficiales, los tiroteos ocurrieron en al menos tres puntos de Culiacán y dejaron un saldo preliminar de cuatro personas muertas y seis heridas, entre ellas víctimas circunstanciales, así como las ejecuciones de cuatro civiles en Mazatlán y 12 asesinatos más en distintos puntos de la capital sinaloense.

La violencia en Culiacán tuvo
La violencia en Culiacán tuvo un repunte esta semana. | X / @Eco1_LVM

Tras los hechos, el gobernador aseguró que las fuerzas armadas y corporaciones estatales están desplegadas para atender todos los hechos delictivos ocurridos en las últimas horas.

La caída de dos capos del Cártel de Sinaloa provocó el despliegue de cientos de unidades

Rocha Moya también se refirió a las detenciones realizadas el lunes pasado en un edificio del sector Tres Ríos, donde fueron recapturados José Manuel “N”, alias el Mono Canelo, y Juan Carlos “N”, alias Chango. Ambos habían sido detenidos en diciembre de 2024, pero quedaron en libertad por orden de un juez.

“Ya vieron ustedes que hay un edificio que en la parte más alta ahí estaban. Ahí estarían mucho tiempo seguramente y ahí fueron detenidos, ahí fueron recapturados dos de los que ya se habían detenido y que los dejó libres un juez”, comentó.

Finalmente, ante la irregular seguridad de Sinaloa, la alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios, anunciara el despliegue de 250 agentes de seguridad y 40 patrullas pertenecientes a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en todo el municipio.

Harfuch y Rocha Moya se
Harfuch y Rocha Moya se reunirán hoy para abarcar temas de seguridad. Foto: Cortesía/Gobierno de Sinaloa.

Asimismo, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, continuará con sus visitas alternas al estado de Sinaloa para reestructurar las estrategias de seguridad estatales, siendo hoy día 23 de octubre, una fecha que reunirá al titular con el gobernador de Sinaloa.

Además, en recientes declaraciones, Harfuch reconoció la labor de los elementos de seguridad estatales por su pronta reacción ante llamados de la ciudadanía.

“Hoy, la Policía Estatal de Sinaloa está teniendo una reacción adecuada. La reacción de la propia institución es una reacción que no se había visto en muchísimos años”, detalló el titular de la SSC.

CIBanco, Intercam y Vector ya

Ratifican amparo a José Luis

PAN presenta su nueva app:

Hoy No Circula del viernes:

Estos son los avances en
CIBanco, Intercam y Vector ya

Karely Ruiz denuncia que fue

Esta es la razón por

