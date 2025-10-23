México

Ratifican amparo a José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, para revisar medida cautelar de prisión preventiva

La resolución judicial obliga a una nueva audiencia para analizar si el exfuncionario debe continuar bajo custodia por presuntas temas de lavado de dinero y delincuencia organizada

Por Diego Mendoza López

El exalcalde de Iguala intentó suicidarse | Foto: Jovani Pérez / Infobae México

Un tribunal federal ratificó el amparo concedido a José Luis Abarca Velázquez ―exalcalde de Iguala, Guerrero― y ordenó la celebración de una nueva audiencia para revisar la medida de prisión preventiva justificada que enfrenta por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La resolución, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México, responde a argumentos sobre el deteriorado estado de salud del exfuncionario. No obstante, no implica su liberación inmediata, ya que Abarca continúa vinculado a otros procesos penales.

La decisión judicial confirma el amparo otorgado por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal, el cual instruyó dejar sin efecto la prisión preventiva justificada dictada el 14 de diciembre de 2023 y celebrar una nueva audiencia.

Así pues, el tribunal rechazó por unanimidad el recurso de revisión interpuesto por la Fiscalía General de la República (FGR), lo que obliga a las autoridades judiciales a valorar si Abarca puede enfrentar el proceso en libertad, tomando en cuenta su estado clínico.

José Luis Abarca pasará 92 años de prisión por el delito de secuestro agravado. (Cuartoscuro)

Estado de salud y condiciones penitenciarias para el exalcalde implicado en el caso Ayotzinapa

La defensa del exalcalde guerrense argumentó que la medida cautelar es desproporcionada, ya que no se consideraron adecuadamente las pruebas médicas que acreditan diversas enfermedades.

El juez Everardo Maya Arias, quien concedió el amparo el 10 de julio de 2024, solicitó que se evalúe si los padecimientos de Abarca son graves, terminales o crónicos degenerativos complejos, o si se trata de condiciones controlables que no representan un riesgo vital.

Además, el juzgador ordenó que se determine si el sistema penitenciario cuenta con la capacidad técnica y operativa para atender adecuadamente estos padecimientos. Esta evaluación será clave para decidir si Abarca puede continuar en prisión o enfrentar el proceso penal en libertad bajo otras medidas cautelares.

El fiscal Rosendo Gómez Piedra reconoció que la búsqueda de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se centra ahora en hallar sus "cadáveres". (FOTO: ANDREA MURCIA/CUARTOSCURO.COM)

¿Qué delitos enfrenta José Luis Abarca?

El proceso penal en cuestión corresponde a la causa 103/2014, en la que Abarca fue vinculado por delincuencia organizada y lavado de dinero. Sin embargo, esta no es la única causa abierta en su contra. El exfuncionario del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD) permanece sujeto a otras investigaciones y sentencias condenatorias, por lo que, incluso, si se le concede enfrentar este proceso en libertad, no obtendría su liberación automática.

Para modificar su situación jurídica en los demás casos, Abarca deberá solicitarlo individualmente ante los jueces correspondientes. La ratificación del amparo solo tiene efectos sobre esta causa penal específica.

¿Qué sigue en el proceso legal?

La nueva audiencia deberá celebrarse con base exclusivamente en las pruebas médicas y documentales ya integradas al expediente. No se permitirá la presentación de nuevos argumentos ni pruebas adicionales por parte de las partes procesales. El juez encargado tendrá plena libertad de jurisdicción para emitir su resolución, sustentándose únicamente en los elementos previamente recabados.

Este procedimiento busca garantizar que se respeten los derechos humanos del imputado sin comprometer el curso de la justicia, especialmente en casos donde la salud del acusado puede influir en su capacidad para permanecer en prisión.

(Foto: Cuartoscuro)
(Foto: Cuartoscuro)

Contexto del caso Abarca y Ayotzinapa en la tragedia de Peña Nieto

José Luis Abarca fue alcalde de Iguala entre 2012 y 2014 y su nombre quedó vinculado al caso Ayotzinapa tras la desaparición de 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014. Aunque el amparo ratificado no está relacionado directamente con esa causa, su figura sigue siendo central en el debate público sobre impunidad, justicia y responsabilidad institucional en México.

