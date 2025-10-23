Pronóstico del clima en México: cómo variarán las temperaturas en cada región este 23 de octubre

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

En México por lo general el clima es templado, pero puede variar según la región y estación del año. Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hay siete diferentes climas en el país, determinados por aspectos como la latitud y la distribución de la tierra y agua.

Los siete climas predominantes en el país son: cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie. Se destacan por tener una mayor extensión.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el clima para las diferentes regiones del país para este 23 de octubre, es el siguiente:

Pronóstico del tiempo para este 23 de octubre

Una vaguada sobre el oeste del golfo de México, favorecerá la entrada de aire húmedo hacia regiones del noreste y centro del país. Un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica superior y el ingreso de la onda tropical Núm. 39 al sur de Chiapas, ocasionarán lluvias fuertes en el oriente y sureste del país, con puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Asimismo, se presentarán fuertes rachas de viento en el istmo de Tehuantepec y oleaje elevado en costas de Oaxaca (este), Chiapas (oeste) y golfo de Tehuantepec. El flujo de la corriente en chorro subtropical y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se desplazarán sobre el noroeste del país y propiciarán descenso de temperaturas, fuertes rachas de viento, así como chubascos dispersos en zonas de Sonora y Chihuahua.

Canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, originarán lluvias aisladas y chubascos dispersos en estados del norte y occidente de México. Un anticiclón en niveles medios de la atmósfera posicionado sobre la mayor parte del territorio nacional, mantendrá baja probabilidad de lluvia en regiones de la Mesa del Norte, Mesa Central y el noreste mexicano.

Finalmente, la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico sobre el océano Pacífico, continuará desplazándose hacia el oeste, alejándose gradualmente de costas mexicanas.

Miércoles 22 de octubre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (sur), Tabasco (sureste), Oaxaca (norte, este y suroeste), Chiapas (noreste, norte, sur, este y sureste). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Sotavento, Capital y Los Tuxtlas), Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle de Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Campeche (oeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (norte, centro y sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora (oeste y noroeste), Chihuahua (noroeste), Tamaulipas (regiones mante y sur), San Luis Potosí (región Huasteca), Jalisco (costa y sur), Colima (costa y sur), Michoacán (centro, sur y costa), Querétaro (Sierra Gorda), Guerrero (norte, sur y costas), Estado de México (suroeste) y Morelos (norte). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit y Ciudad de México. Viento de 30 a 45 km/h con rachas de 55 a 70 km/h: Oaxaca (este), Chiapas (oeste) y golfo de Tehuantepec. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 45 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Puebla (sur). Viento de 10 a 25 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato (noreste) y costas de Veracruz (centro y sur), Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa occidental de Baja California y Baja California Sur, así como costas de Oaxaca (este), Chiapas (oeste) y golfo de Tehuantepec. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Veracruz (centro y sur) y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, San Luis Potosí, Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de - 5 a 0 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Debido a que las condiciones climáticas pueden cambiar, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y al pendiente de cualquier situación que pudiera ocurrir en el transcurso del día.

Protección Civil local se encargará de reportar en caso de que pudiera registrarse un evento que ponga en peligro a la ciudadanía.