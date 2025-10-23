México

Marina avanza con limpieza por inundaciones en 4 municipios de Veracruz: van más de mil vías despejadas

La estrategia interinstitucional permitió acelerar la rehabilitación y mejorar la seguridad en comunidades impactadas por los recientes desastres

Por Fabián Sosa

La Secretaría de Marina continúa realizando labores de limpieza en comunidades afectadas por las lluvias atípicas. (Semar)

La recuperación de las zonas afectadas por los recientes fenómenos meteorológicos en Veracruz avanza de manera sostenida, según el comunicado emitido por la Secretaría de Marina (Semar).

Con la operación del Plan Marina, miles de familias en municipios como Poza Rica, Álamo, El Higo y Tempoal han experimentado mejoras en la limpieza y rehabilitación de sus viviendas y calles, gracias a la intervención de casi 5 mil elementos navales desplegados en la región.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Marina, las labores de limpieza y recuperación han alcanzado porcentajes relevantes en los municipios más afectados.

Avances de la Semar en Veracruz

El Plan Marina reportó el retiro de más de 40 mil metros cúbicos de escombros, basura y lodo. (Marina)

De acuerdo con la información emitida por las autoridades, cada uno de los municipios afectados lleva un avance diferente. Por ejemplo, Poza Rica registra un 69% de avance mientras que Álamo un 89%, El Higo un 75% y Tempoal un 87%.

Según el comunicado oficial de la Semar, estas acciones han permitido retirar un total de 40 mil 965 metros cúbicos de basura, lodo y escombros, lo que se traduce en más de 1,100 vías despejadas y condiciones más seguras para la población.

Por otro lado, el boletín informativo de las autoridades señala que el apoyo humanitario constituye otro eje central de la estrategia y destaca que el personal naval ha entregado directamente 28 mil 205 despensas y más de 458 mil litros de agua embotellada a las familias damnificadas.

Tras las lluvias torrenciales, las autoridades realizaron jornadas de limpieza para apoyar a comunidades afectadas. (Marina)

Además, la Semar anunció que se llevó a cabo la instalación de nueve cocinas móviles, las cuales han permitido servir más de 43 mil 600 raciones de alimentos, lo que permitió cubrir necesidades básicas en las comunidades más vulnerables.

Por otro lado, la Secretaría de Marina también destacó la importancia de la coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y la participación activa de la sociedad civil, pues esta colaboración ha sido clave para acelerar el proceso de rehabilitación comunitaria, así como la garantización de que la ayuda llega de manera eficiente a quienes más la necesitan.

Según la Marina, el impacto de estas acciones se refleja en la mejora de las condiciones de habitabilidad, higiene y seguridad para las familias veracruzanas, con lo que la Semar señaló reafirmar su compromiso con la recuperación integral de las zonas afectadas durante las lluvias atípicas que causaron estragos considerables en cinco estados (Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Veracruz) y en múltiples comunidades de los mismos.

Otras organizaciones como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), anunciaron que prácticamente el total de las regiones afectadas ya se encontraban con el servicio de internet y de línea telefónica restablecidon en su totalidad.

