Gerardo Quiroz niega apropiación de inmuebles de Nicandro Díaz y centra sospechas en su exesposa: “Fue denunciada por robo”

Los familiares de Nicandro Díaz afirmaron que han sido víctimas de actos que califican como “abusos patrimoniales”. (@gerryquiroz, @nicandrodiazof, Instagram)

La familia del fallecido productor Nicandro Díaz González rompió el silencio y denunció públicamente una serie de abusos, apropiaciones indebidas y amenazas que, aseguran, han sufrido desde la muerte del creador de telenovelas como Destilando amor y Amores verdaderos. El señalamiento más fuerte apunta hacia Gerardo Quiroz, productor teatral y exsocio de Díaz, así como hacia Mariana, quien fue su pareja sentimental.

A través de un comunicado difundido por medios nacionales, los familiares de Nicandro Díaz afirmaron que, a lo largo de un año y siete meses, han sido víctimas de actos que califican como “abusos patrimoniales” y “apropiación ilegal de bienes”. El texto denuncia además la existencia de amenazas e intimidaciones contra sus integrantes, motivo por el cual responsabilizan directamente a las personas mencionadas de cualquier acción en su contra.

“Desde el fallecimiento de Nicandro, hemos sido objeto de difamaciones y de intentos por despojarnos de lo que legítimamente nos pertenece. Nuestra familia vive con miedo y preocupación constante”, detalla el comunicado, en el que también se reserva el derecho de emprender acciones legales para salvaguardar su seguridad y el legado del productor.

El productor de televisión murió en marzo de 2024 tras sufrir un accidente carretero. Crédito: Cuartoscuro

Señalamientos y respuesta de Gerardo Quiroz

El documento cita por nombre al productor Gerardo Quiroz, con quien Nicandro Díaz mantuvo una relación profesional y lanzó la marca de botanas Chillimex junto a José Margarito, de Los Askis. También se menciona a Mariana, su novia al momento de su fallecimiento, por su “presunta participación en apropiaciones indebidas y difusión de información falsa”.

Ante la magnitud de las acusaciones, Gerardo Quiroz respondió mediante una declaración conjunta enviada a los medios, en la que niega rotundamente los señalamientos y los califica como “acusaciones sin sustento”.

“Lamentamos profundamente que se utilice el nombre de Nicandro para formular reclamos infundados que dañan a quienes formamos parte de su círculo más cercano”, expresó el productor teatral.

Quiroz subrayó que Nicandro y Cinthia Buitrón —madre de los hijos del productor— estaban legalmente divorciados desde hacía más de cinco años y que incluso existía una denuncia penal en su contra por presunto robo y fraude procesal, por lo que “no tiene personalidad jurídica para realizar reclamos ni emitir declaraciones en nombre de la familia Díaz”.

El comunicado concluye señalando que la única persona que habría afectado los bienes de la herencia sería la misma Buitrón.

La disputa legal por el patrimonio del productor continúa, mientras la familia Díaz Butrón pide respeto a la memoria de Nicandro y asegura que no descansará hasta esclarecer los hechos.

Gerardo Quiroz se defendió de las acusaciones. (DPM, YouTube)