Estudiantes de la FES Acatlán bloquean Periférico Norte y Echegaray, piden diálogo con directora y seguridad

Paro FES Acatlán. Foto: FB/Página que te avisa cuando los directivos de FES Acatlan den la cara

La tarde de este miércoles, estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) bloquearon el Periférico Norte a la altura de Echegaray para exigir un diálogo directo con la directora del plantel, Nora del Consuelo Goris Mayans, y solicitar mayores medidas de seguridad en la institución. Este bloqueo afectó a cientos de automovilistas que transitaban hacia la Ciudad de México, provocando retrasos y desvíos en una de las vialidades más concurridas de la zona metropolitana.

El contingente estudiantil marchó desde las instalaciones de la FES Acatlán, situadas en la colonia Santa Cruz Acatlán, hasta incorporarse a la lateral de Periférico Norte. Los manifestantes portaron pancartas y permanecieron en la vía con la demanda de una atención integral a su pliego petitorio. La protesta se mantuvo pacífica, sin altercados ni reportes de violencia.

Los alumnos entregaron su pliego de solicitudes a las autoridades universitarias desde el pasado 3 de octubre, sin embargo no han sido atendidas. Entre las principales peticiones se encuentran la mejora de la seguridad dentro del plantel, atención a la salud mental estudiantil, subsidios para comedores, transparencia en la gestión y dignidad en las condiciones de clase. Estas exigencias derivan de un incidente ocurrido el 25 de septiembre, cuando un joven armado ingresó a las instalaciones, lo que incrementó la preocupación entre la comunidad estudiantil.

Estas exigencias derivan de un incidente ocurrido el 25 de septiembre, cuando un joven armado ingresó a las instalaciones. (FB/ La Expresión del Espíritu)

La dirección de la FES Acatlán respondió que instaló una mesa de diálogo el 9 de octubre, y aseguró que la propia directora, Nora del Consuelo Goris Mayans, mantiene contacto regular con los estudiantes al impartir clases y recorrer la facultad diariamente. La institución reiteró su disposición para recibir y escuchar a los alumnos, recordando que existe comunicación directa a través de distintos canales universitarios.

El flujo vehicular resultó afectado durante varias horas, y las autoridades recomendaban a los conductores considerar rutas alternas para evitar el congestionamiento en la zona, según datos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Al culminar la protesta, los estudiantes regresaron a la FES Acatlán y se concentraron en el acceso principal para continuar su movilización dentro de los límites del plantel, sin impedir el ingreso ni la salida de la comunidad universitaria. La manifestación permaneció en todo momento pacífica, sin registrarse daños a las instalaciones ni incidentes mayores.

La institución reiteró su disposición para recibir y escuchar a los alumnos, recordando que existe comunicación directa a través de distintos canales universitarios.(@SoyNaucalpan)

Hasta el momento, la UNAM no ha emitido un nuevo comunicado oficial respecto a la protesta y los alumnos continúan a la espera de una reunión formal con la directora, en busca de respuestas puntuales a sus solicitudes de mayor seguridad y mejores condiciones dentro del campus.