México

Día del Médico en México 2025: fecha, origen y datos clave sobre la profesión

El homenaje anual a los médicos destaca la contribución de los profesionales de la salud y los retos que enfrenta el sistema mexicano

Por Miguel Flores

Guardar
El déficit de especialistas y
El déficit de especialistas y desigualdad regional persisten como desafíos para el sector salud. (Foto: Difusión)

El Día del Médico en México se conmemora cada año el 23 de octubre, una fecha dedicada a reconocer la labor y el sacrificio de los profesionales de la salud en todo el país.

Este 23 de octubre de 2025, hospitales, clínicas, universidades y autoridades de salud pública rinden tributo a las y los médicos que cada día contribuyen al bienestar de la sociedad. Según datos de Statista, al cierre de 2023, México sumó más de 332 mil médicos en activo, lo que representa una densidad de 2.72 doctores por cada mil habitantes. A pesar de este avance, el número sigue por debajo de los estándares internacionales recomendados por la Organización Mundial de la Salud.

Origen del Día del Médico en México

La conmemoración del Día del Médico en México inició en 1937, tras un acuerdo adoptado por la Convención de Sindicatos Médicos Confederados de la República. En esa reunión, celebrada en la Ciudad de México, se propuso establecer una fecha para destacar el aporte de los médicos mexicanos, coincidiendo con la fundación de la Escuela de Ciencias Médicas, institución que más tarde pasó a ser la Facultad de Medicina de la UNAM, una de las escuelas más prestigiosas a nivel nacional.

La huella de la pandemia en la profesión médica

A raíz de la emergencia sanitaria por Covid-19, el Día del Médico cobra un sentido aún más profundo en México. El país figura entre los que reportaron más pérdidas de personal médico a causa de la pandemia, intensificando el valor social del reconocimiento a quienes se sitúan en la primera línea de atención. Esta conmemoración se transformó en símbolo de gratitud para quienes han enfrentado riesgos y batallado contra condiciones adversas.

Médicos y residentes celebran su
Médicos y residentes celebran su día cada 23 de octubre en hospitales de todo México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántos médicos y enfermeras trabajan en México?

Con 332 mil médicos y un crecimiento sostenido en las dos últimas décadas, la densidad de médicos aún no alcanza los parámetros internacionales. Las enfermeras tampoco logran cubrir la demanda: la proporción es de 3.02 por cada mil habitantes. A pesar de los avances desde 2006, persiste un desequilibrio notable en la cantidad y la distribución regional de personal médico y de enfermería.

Especialidades y disparidades regionales

En 2023, más de 357 mil médicos ejercían en México, de los cuales 110 mil tenían alguna especialidad. Entre las más frecuentes figuran obstetricia y ginecología, pediatría general y cirugía. La Ciudad de México concentra la mayoría de los especialistas, con 385 médicos por cada 100 mil habitantes, mientras que estados como Guerrero registran apenas 3 especialistas por cada 100 mil habitantes, una brecha considerable que se agrava en disciplinas como odontología y psicología.

Ingresos y condiciones laborales de los médicos en México

El ingreso mensual promedio de un médico general asciende a 22 mil 500 pesos en Baja California Sur, el más alto del país, aunque persisten marcadas diferencias salariales de acuerdo con el género y la edad. Para 2024, el salario anual promedio fue de 49 mil 780 dólares, cifra inferior al promedio de la OCDE.

Las condiciones laborales de los médicos en México son precarias: en 2022, el 75 % ejercía su labor sin seguridad social, sin contratos formales o con sueldos suficientes para sostener una familia. A la fecha, uno de cada cinco trabajadores de la salud opera en el mercado informal, reflejo de la persistente vulnerabilidad del sector.

Déficit de médicos en México

El déficit de profesionales médicos se mantiene. México necesitaría añadir 33 mil 832 médicos generales y 154 mil 786 especialistas para alcanzar la meta internacional de 230 médicos por cada 100 mil habitantes.

Temas Relacionados

Día del Médico en México 2025cuando es el dia del medico en mexicoque se celebra el 23 de octubrecuando es dia del medico en mexicomédicos23 de octubremexico-noticias

Más Noticias

Monreal justifica baile con la Sonora Santanera en Cámara de Diputados, pero regaña a Sergio Mayer: “Hay que buscar el momento”

El diputado afirmó que el evento estaba previsto desde hace semanas y fue para reconocer la trayectoria del grupo musical

Monreal justifica baile con la

La Granja VIP en vivo hoy 23 de octubre: Eleazar rompe en llanto

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo

Línea del Tren Suburbano alcanza el 87 por ciento de avance rumbo al AIFA

El proyecto ferroviario es considerado uno de los proyectos de prioridad para el gobierno federal

Línea del Tren Suburbano alcanza

Policías de CDMX detienen a montachoques en la GAM; pertenece a célula delictiva

Las autoridades detectaron a un grupo delictivo en la alcaldía Gustavo A. Madero que extorsiona a las víctimas luego de amenazarlas con hacerles daño

Policías de CDMX detienen a

Así se vivió el último show de Toño Peregrino, la inolvidable voz de La Sonora Dinamita

El cantante y destacado músico falleció en Veracruz a los 75 años de edad

Así se vivió el último
MÁS NOTICIAS

NARCO

El temor a la inseguridad

El temor a la inseguridad en México crece al 63% en el tercer trimestre de 2025, alerta el INEGI

Masacre en Sinaloa: reportan 4 ejecuciones en Mazatlán y 12 homicidios en Culiacán pese a despliegue federal

Localizan narcocampamento de Los Chapitos y detienen a dos integrantes de Los Mayos en Sinaloa

Sheinbaum confirma participación de empresarios estadounidenses en ingreso de huachicol fiscal a México

Suspenden a 14 policías de Baja California por presunto “baje de droga” a favor de Los Arellano Félix

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 23 de octubre: Eleazar rompe en llanto

Así se vivió el último show de Toño Peregrino, la inolvidable voz de La Sonora Dinamita

Julián Gil y Valeria Marín convierten su luna de miel en un reality extremo: “Fue el mejor regalo de bodas”

Cazzu pide donaciones para damnificados por inundaciones en Puebla: “Toda ayuda cuenta”

Iron Maiden confirma un nuevo concierto en la CDMX para 2026: fecha, lugar y preventa

DEPORTES

Perrito se hace viral en

Perrito se hace viral en el previo Pumas - Atlético de San Luis tras hacer sus necesidades en el estadio | Video

Presuntos seguidores de Cruz Azul causan daños a domicilio con mural del América en Iztapalapa

Quién es el líder de goleo en la Liga MX: tabla de los máximos rompe redes tras la Jornada 14

Se cierra la pelea por el súper liderato y el pase a liguilla directa tras jornada de media semana en la Liga MX

Cruz Azul vs Monterrey: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido por la parte alta de la tabla general