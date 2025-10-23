Beca Rita Cetina 2025: ¿Cuándo se podrán registrar alumnos de preescolar?

La Beca Rita Cetina es una iniciativa social impulsada por el Gobierno de México a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (Foto: Gobierno de México)

La Beca Rita Cetina es una iniciativa social impulsada por el Gobierno de México a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) que busca ayudar a estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) con un apoyo económico para que puedan continuar y concluir sus estudios de forma satisfactoria.

En su primera etapa, la iniciativa se ha enfocado solamente en ayudar a alumnos de secundaria con un recurso monetario de 1,900 pesos de forma bimestral, además, cada padre de familia recibe 700 pesos adicionales por cada estudiante extra que tengan inscritos. Asimismo, cabe señalar que el dinero de la beca se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la Tarjeta Bienestar.

¿Cuándo se podrán registrar alumnos de preescolar a la Beca Rita Cetina?

A través de sus redes sociales, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que a partir de 2027 la Beca Rita Cetina ampliará su cobertura para que alumnos de preescolar puedan incorporarse. Además, indicó que en 2026, se podrán registrar alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública.

“La Beca Rita Cetina ya llega a 8.8 millones de estudiantes de secundaria en todo el país. En el 2026 se sumarán todas las niñas y niños de primaria, y en 2027 lo harán las y los pequeños de preescolar”, indicó la dependencia.

Por su parte, los registros en 2026 para alumnos de primaria serán de forma escalonada, en enero de 2026 se abrirá para estudiantes de 4°, 5° y 6°, mientras que en septiembre del mismo año para el resto que son lo de 1°, 2° y 3°.

Enero de 2026: estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria.

Septiembre de 2026: estudiantes de 1°, 2° y 3° de primaria.

Cuándo abre convocatoria Beca Rita Cetina. Foto: Programas para el Bienestar

¿Cómo registrarse a la Beca Rita Cetina?

Tomando en cuenta la última convocatoria, el registro será en línea a través de la página www.becaritacetina.gob.mx,donde se tendrán que subir los siguientes documentos:

De la madre, padre o tutor

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

CURP del menor

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, informó paso a paso para formar parte de este programa social. (Crédito: X/@Julio_LeonT)

Además, en caso de tener alguna duda o aclaración, la dependencia pone a disposición el número de teléfono 55 1162 0300, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas (centro de México), así como todos sus canales oficiales en redes sociales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.