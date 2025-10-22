Zhi Dong Zhang, el broker chino del Cártel de Sinaloa y CJNG, fue recapturado en Cuba

Zhi Dong Zhang fue detenido por las autoridades mexicanas en octubre de 2024, pero meses después logró fugarse. (Anayeli Tapia/Infobae)

Zhi Dong Zhang, broker de origen chino y pieza clave del tráfico de precursores químicos para el Cártel de Sinaloa (CDS) y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue recapturado por las autoridades cubanas tras haber escapado de la custodia mexicana en julio pasado.

La noticia fue confirmada por fuentes oficiales mexicanas a El País y reportada por medios locales como Diario de Cuba, que señalan que la detención activa procesos de extradición hacia México y Estados Unidos, donde enfrenta cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero.

La travesía de Zhi Dong Zhang

Zhi Dong Zhang fue arrestado originalmente en octubre de 2024 en Lomas de Santa Fe, en la Ciudad de México, y sometido a un proceso de extradición a solicitud de una Corte Federal en Atlanta, Georgia, acusado de envío de grandes volúmenes de fentanilo, cocaína y metanfetaminas a los Estados Unidos, así como de lavar millones de dólares para el CDS y el CJNG.

Zhang había permanecido en prisión de máxima seguridad hasta que un juez federal aprobó el cambio a arraigo domiciliario, lo que generó señalamientos públicos y críticas directas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

(Especial)

“El juez, sin ningún argumento, porque la Fiscalía estuvo peleando y dando todos los argumentos, le da prisión domiciliaria. No debería de haber tenido esa resolución por parte de un juez”, dijo la Presidenta. El 11 de julio, Zhang escapó de la vivienda bajo custodia de la Guardia Nacional, detonando un operativo internacional de búsqueda y la emisión de una ficha roja por parte de Interpol.

Según documentos judiciales, apenas unos días antes de la fuga, la División Federal en Atlanta amplió los cargos en su contra al identificar movimientos ilícitos de al menos 20 millones de dólares en solo un año, mediante una red de empresas fantasma y más de 170 cuentas bancarias controladas por la organización que lideraba.

En su intento por huir de la justicia estadounidense, Zhang intentó ingresar primero a Rusia, donde fue rechazado, antes de arribar a La Habana con un pasaporte falso. Ha permanecido en la isla bajo la custodia de las autoridades cubanas, quienes notificaron formalmente su detención al gobierno mexicano, según El País.

Hombre clave en el narcotráfico sintético

La relevancia de Zhi Dong Zhang radica en su papel como broker, una figura estratégica con bajo perfil mediático, pero fundamental para el funcionamiento de los cárteles internacionales.

Como explicó el periodista Óscar Balderas, “un capo de estos vale lo que vale un Chapo, simplemente no tiene la publicidad que tiene un Joaquín Guzmán Loera o un Mayo Zambada”. Esta comparación, mencionada en entrevista con Radio Fórmula en octubre de 2024, subraya cómo estos operadores invisibles son el verdadero músculo del narcotráfico contemporáneo.

Balderas ofreció un perfil detallado de los brokers criminales: no exhiben su riqueza, poseen estudios avanzados y experiencia profesional en comercio global, negocian en varios idiomas y construyen redes internacionales discretas pero muy eficientes. En palabras del especialista: “El verdadero poder en el narcotráfico moderno reside en los brokers, ya que manejan la logística y el suministro de precursores, asegurando que los insumos lleguen desde países lejanos hasta los laboratorios clandestinos en México”.

La captura de Zhi Dong Zhang, broker clave para el Cártel de Sinaloa y CJNG, revela el papel crucial de estos intermediarios en el suministro de precursores químicos y el lavado de dinero a nivel global. (Anayeli Tapia/Infobae)

La red que encabezaba Zhang no solo abastecía a las dos principales organizaciones criminales mexicanas, sino que mantenía alcance operativo en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa y Asia.

Su modus operandi implicaba la constitución de empresas fachada y el uso de cuentas bancarias múltiples para el lavado de fondos. Solo entre 2020 y 2021, la organización habría movido decenas de millones de dólares, según registros obtenidos por la DEA.

De acuerdo con El País, México espera que las autoridades cubanas finalicen el interrogatorio antes de proceder a su extradición, que, según las fuentes consultadas, será destinada a los Estados Unidos por la urgencia de los cargos pendientes.

La administración estadounidense atribuye al broker chino la operación de una de las redes más amplias de distribución de fentanilo, lo que representa una de las mayores crisis de salud pública en ese país.

Zhi Dong Zhang es señalado por las autoridades de Estados Unidos de haber coordinado la exportación, transporte y distribución de más de 1.000 kilogramos de cocaína, 1.800 kilogramos de fentanilo y 600 kilogramos de metanfetaminas, así como de manejar flujos de dinero ilícito superiores a 150 millones de dólares anuales.

Sus múltiples alias —“Li Gong Sun Chang”, “Ku Li Hernández”, “Summor Ownor”, “Brother Wang” o “Pancho”— confirmaban su experiencia y profesionalización en el movimiento entre jurisdicciones internacionales.