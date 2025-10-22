Vales Mercomuna 2025: Requisitos, registro y fechas clave para este octubre

La iniciativa gubernamental redefine la entrega de vales físicos, priorizando mercados públicos y pequeños negocios en la capital mexicana. Foto: (Archivo)

El Gobierno de la Ciudad de México continúa con la entrega del apoyo social Vales Mercomuna, un programa diseñado para fortalecer la economía local y brindar apoyo alimentario a familias en situación de vulnerabilidad.

En este mes de octubre, el proceso de registro se encuentra activo y concluirá el próximo 31 de octubre, por lo que las personas interesadas deben estar atentas a las visitas domiciliarias que realiza el personal autorizado.

Impulsado desde 2024 por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el programa MERCOMUNA (Mercado, Comunidad, Alimentación y Abasto) entrega vales físicos de despensa por un monto mensual estimado de mil pesos, canjeables exclusivamente en mercados públicos, tiendas de barrio y pequeños comercios locales. El objetivo es doble: apoyar a las familias más necesitadas y, al mismo tiempo, incentivar la economía comunitaria.

A diferencia de otros programas sociales, Mercomuna no tiene registro en línea ni módulos presenciales. El trámite se realiza directamente en los hogares mediante el esquema “Casa por Casa”, una estrategia impulsada por la actual administración para garantizar que los apoyos lleguen de forma directa y sin intermediarios.

Los Vales Mercomuna son entregados por el Gobierno de la Ciudad de México. Cortesía

El personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI) es el encargado de realizar las visitas. Los brigadistas pueden identificarse fácilmente por portar un chaleco guinda con la leyenda de SAPCI. Durante la visita, se verifican datos y se recopila la documentación requerida para formalizar el registro al programa.

Requisitos para recibir los Vales Mercomuna:

Residir en la Ciudad de México.

Tener entre 19 y 56 años de edad.

Presentar identificación oficial vigente con domicilio en la CDMX.

Proporcionar comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses).

Una vez aceptados en el programa, los beneficiarios podrán canjear los vales exclusivamente en los comercios afiliados. La lista completa de establecimientos participantes está disponible en el portal oficial: https://sapci.cdmx.gob.mx/mercomuna

Locatarios también pueden inscribirse

El programa Casa por Casa otorga vales físicos de despensa a residentes capitalinos. Foto: (Archivo)

Los pequeños comercios interesados en aceptar los Vales Mercomuna también pueden unirse al programa. El proceso de registro para locatarios se realiza a través de Locatel, llamando al número 0311, donde se les canalizará con un asesor mediante la Línea Locatarios Mercomuna: 5544 2223 23.

Los requisitos para los comercios son similares a los de los beneficiarios, aunque podrían requerirse documentos adicionales durante la llamada de registro.

Hasta ahora, no se ha confirmado el monto exacto de los vales para este mes. En septiembre, los beneficiarios recibieron un paquete por 2 mil pesos, aunque esta cifra puede variar mensualmente.

Las autoridades recomiendan seguir las redes oficiales de la SAPCI y del Gobierno de la Ciudad de México para conocer actualizaciones sobre fechas, zonas de registro y comercios afiliados. El programa Vales Mercomuna representa una herramienta clave para garantizar el acceso a la canasta básica y fortalecer el tejido económico local.