Lis Vega y Fabiola Campomanes estallan contra actitudes de Sandra Itzel en La Granja VIP

Lis Vega expuso su escepticismo hacia las intenciones de la cantante dentro del reality

Por Cinthia Salvador

En medio de la convivencia en la Granja VIP, la desconfianza entre participantes vuelve a posicionarse en el centro de la conversación. En la emisión más reciente, Lis Vega y Fabiola Campomanes expusieron con franqueza las razones por las cuales no confían en Sandra Itzel, generando debate sobre la dinámica interna de las concursantes.

Durante la transmisión del martes 21 de octubre, Sandra Itzel respondió a una pregunta realizada por la jueza Linet Puente: “Me gustaría saber ¿Cómo te llevas con tus compañeras?” cuestionó la conductora.

“Yo soy una persona que soy sumamente amorosa y esa personalidad la tengo desde niña. Creo que en un mundo tan lleno de máscaras, hipocresías, una persona con un corazón bueno, noble y honesto, es vista como hipócrita, mustia, falsa, mentirosa. Yo no voy a cambiar quién soy”. Su declaración buscó explicar su postura afectiva dentro del grupo y el impacto de esta actitud en su relación con las demás competidoras.

A pesar de las palabras de Sandra Itzel, la reacción de dos de sus compañeras fue distante. Lis Vega fue directa tras escuchar la intervención: “Que yo no le compro las palabras y que no le creo nada de lo que dice. Y que definitivamente no la quiero en mi vida y es una decisión que tomé porque no tiene nada que ver con lo que ha evolucionado. Me da mucha pena porque hay palabras bonitas que vienen contra fondos negativos”, manifestó la actriz.

Con esta declaración, la bailarina estableció una postura firme y señaló su escepticismo hacia las intenciones de Sandra dentro del reality.

Durante la misma intervención, Fabiola Campomanes añadió su propia perspectiva sobre la tensión existente: “Yo creo que hay mucha tensión dentro de la casa, empiezan a darse los malentendidos para mí, y creo que también cuando no tienes la madurez, quizás, lo tomas demasiado personal cualquier cosa. Yo y me pongo de ejemplo, que lo he sentido aquí. Si una mujer de cincuenta años como yo, a veces se te van las cabras y dices: ‘Pero ¿por qué estoy tan malviajada?’, ¿no? Me imagino que alguien mucho más joven, con menos experiencia en la vida - puede ser que sientan más fuerte ese mal viaje. Creo que hay muchos malos entendidos- Que se hacen grandes”, expresó la actriz, resaltando la influencia de la experiencia personal y la edad en la interpretación de los conflictos en la convivencia.

La dinámica en la Granja VIP ha estado marcada por confrontaciones verbales y posturas irreconciliables. Las diferencias entre las concursantes, reflejadas en las declaraciones de figuras como Lis Vega y Fabiola Campomanes, muestran que la confianza permanece como un tema difícil de construir y mantener en el encierro televisivo. Las próximas jornadas pondrán a prueba la capacidad de los participantes para superar estas divisiones, en un entorno donde la sinceridad y la percepción pública adquieren una dimensión central.

