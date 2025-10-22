México

Cuáles son las propiedades nutricionales de la avena

Este alimento es considerado uno de los más saludables por muchos especialistas en nutrición

Por Abigail Gómez

Guardar
Históricamente, la avena era considerada
Históricamente, la avena era considerada principalmente alimento para animales en Europa hasta que en Escocia y los países nórdicos se popularizó como base para alimentos humanos.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena es un tipo de cereal que se cultiva principalmente por sus semillas, las cuales se utilizan en la alimentación tanto humana como animal.

Se consume comúnmente en forma de copos, harina o salvado y se utiliza en productos como gachas, barras energéticas y productos de panadería.

Los especialistas en salud consideran a la avena como un alimento de enorme valor nutricional al cual se le atribuyen numerosos beneficios para la salud, precisamente debido a dichos nutrientes.

Es por eso que aquí desglozamos para ti el valor nutricional de la avena, para que conozcas todos los beneficios que su consumo tiene para ti.

Es uno de los cultivos
Es uno de los cultivos que mejor resisten el frío y la humedad, lo que facilita su producción en climas templados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades nutricionales de la avena

Como mencionamos antes, la avena se destaca por su perfil nutricional completo y equilibrado. Entre sus principales propiedades nutricionales se encuentran:

  • Fibra: Es rica en fibra soluble, especialmente betaglucanos, que contribuyen a regular el colesterol y favorecen la salud digestiva.
  • Proteínas: Aporta más proteínas que otros cereales, con una buena proporción de aminoácidos esenciales. Es bien sabido que la proteína ayuda a la formación de masa muscular.
  • Vitaminas: Contiene vitaminas del grupo B, como la tiamina (B1), fósforo y magnesio, que colaboran en el metabolismo energético.
  • Minerales: Es fuente de hierro, potasio, zinc y manganeso, importantes para diversas funciones corporales.
  • Grasas saludables: Incluye una pequeña cantidad de grasas insaturadas, beneficiosas para el organismo.
  • Antioxidantes: Aporta compuestos como la avenantramida, que protegen las células frente al daño oxidativo.
Estos componentes hacen de la
Estos componentes hacen de la avena un alimento adecuado para distintas etapas de la vida y una buena opción dentro de una dieta equilibrada.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la mejor manera de consumir avena para obtener sus nutrientes

La mejor manera de consumir avena para obtener sus nutrientes depende de la finalidad y preferencias personales, pero hay algunas recomendaciones generales:

  1. Avena integral: Cuanto menos procesada esté la avena (avena entera o en hojuelas gruesas), mayor será su contenido de fibra y nutrientes.
  2. Remojada o cocida: Remojar la avena unas horas o cocinarla en agua o leche facilita su digestión y permite una mejor absorción de nutrientes.
  3. Sin azúcares añadidos: Evita la avena instantánea saborizada con azúcar y aditivos, ya que estas versiones reducen sus beneficios nutricionales.
  4. Combinada con frutas y semillas: Mezclar la avena con frutas frescas, semillas o frutos secos mejora su perfil nutricional y aporta más vitaminas y minerales.
  5. Evitar el exceso de calor: Cocinar la avena a fuego bajo o prepararla tipo “overnight” (dejándola remojar en frío durante la noche) ayuda a conservar más nutrientes sensibles al calor.
La avena cocida es una
La avena cocida es una de las mejores formas de consumir este cereal. (Adobe Stock)

Consumir avena de esta manera permite aprovechar su fibra, vitaminas del grupo B, minerales como hierro, magnesio y zinc, y su contenido de proteínas vegetales.

Temas Relacionados

avenanutriciónBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Detienen a hombre por presuntamente agredir a su pareja y provocar incendio en su domicilio en Tláhuac

La víctima, que presentó quemaduras en el 40% de su cuerpo, fue atendida por paramédicos y trasladada a un hospital

Detienen a hombre por presuntamente

Violencia en Culiacán: dos ataques armados dejan cuatro muertos y cinco heridos

Los ataques armados ocurrieron cerca de la Feria Ganadera y en inmediaciones de dos plazas comerciales

Violencia en Culiacán: dos ataques

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este martes 21 de octubre

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Cierre de la mezcla mexicana

Lotería Nacional: dónde ver los números ganadores del Chispazo del 21 de octubre

El sorteo de Chispazo se realiza dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: dónde ver los

Jawy recibió regaño público tras insultar al Tío Pepe en La Granja VIP

Además el influencer fue sancionado por romper las normas de la producción y el manual de los granjeros

Jawy recibió regaño público tras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Violencia en Culiacán: dos ataques

Violencia en Culiacán: dos ataques armados dejan cuatro muertos y cinco heridos

Vinculan a proceso a policía involucrado en caso de desaparición forzada en Guanajuato, van cinco detenidos

Aseguran cargamento de cocaína en Sonora escondido en carcasa de motor proveniente de Naucalpan, Edomex

Detienen a cinco personas por ataques contra el Ejército y policías en Coahuila

Recapturan a “Mono Canelo”, líder de una célula de Los Chapitos y generador de violencia en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Jawy recibió regaño público tras

Jawy recibió regaño público tras insultar al Tío Pepe en La Granja VIP

Sergio Mayer Mori llama “esposa” a Carolina Ross tras su salida de La Granja VIP y así reacciona la cantante

¿Boda a la vista? Abelito confiesa sus planes de futuro con Aranza Salazar tras el reality show

Leo Rizzi comparte detalles de su concierto en CDMX: “Habrá invitados sorpresa”

Estos son los precios de los boletos para Kali Uchis en el Palacio de los Deportes de CDMX

DEPORTES

Faitelson demerita rumores sobre Javier

Faitelson demerita rumores sobre Javier Aguirre y su influencia para que Mauricio Ymay llegue a TUDN

Ex rival de Canelo revela lo que Crawford hizo en su pelea contra el tapatío y a él le faltó

Sorpresa mexicana en NXT: Mr. Iguana y La Parka se suman a la cartelera de Halloween Havoc

Triunfo agónico para las Águilas del América, de último minuto vencen al Puebla 2 goles por 1

Qué pasará con José Ramón Fernández en ESPN tras el despido de uno de sus productores más cercanos