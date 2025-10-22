Históricamente, la avena era considerada principalmente alimento para animales en Europa hasta que en Escocia y los países nórdicos se popularizó como base para alimentos humanos.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avena es un tipo de cereal que se cultiva principalmente por sus semillas, las cuales se utilizan en la alimentación tanto humana como animal.

Se consume comúnmente en forma de copos, harina o salvado y se utiliza en productos como gachas, barras energéticas y productos de panadería.

Los especialistas en salud consideran a la avena como un alimento de enorme valor nutricional al cual se le atribuyen numerosos beneficios para la salud, precisamente debido a dichos nutrientes.

Es por eso que aquí desglozamos para ti el valor nutricional de la avena, para que conozcas todos los beneficios que su consumo tiene para ti.

Es uno de los cultivos que mejor resisten el frío y la humedad, lo que facilita su producción en climas templados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las propiedades nutricionales de la avena

Como mencionamos antes, la avena se destaca por su perfil nutricional completo y equilibrado. Entre sus principales propiedades nutricionales se encuentran:

Fibra: Es rica en fibra soluble, especialmente betaglucanos, que contribuyen a regular el colesterol y favorecen la salud digestiva.

Proteínas: Aporta más proteínas que otros cereales, con una buena proporción de aminoácidos esenciales. Es bien sabido que la proteína ayuda a la formación de masa muscular.

Vitaminas: Contiene vitaminas del grupo B, como la tiamina (B1), fósforo y magnesio, que colaboran en el metabolismo energético.

Minerales: Es fuente de hierro, potasio, zinc y manganeso, importantes para diversas funciones corporales.

Grasas saludables: Incluye una pequeña cantidad de grasas insaturadas, beneficiosas para el organismo.

Antioxidantes: Aporta compuestos como la avenantramida, que protegen las células frente al daño oxidativo.

Estos componentes hacen de la avena un alimento adecuado para distintas etapas de la vida y una buena opción dentro de una dieta equilibrada.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la mejor manera de consumir avena para obtener sus nutrientes

La mejor manera de consumir avena para obtener sus nutrientes depende de la finalidad y preferencias personales, pero hay algunas recomendaciones generales:

Avena integral: Cuanto menos procesada esté la avena (avena entera o en hojuelas gruesas), mayor será su contenido de fibra y nutrientes. Remojada o cocida: Remojar la avena unas horas o cocinarla en agua o leche facilita su digestión y permite una mejor absorción de nutrientes. Sin azúcares añadidos: Evita la avena instantánea saborizada con azúcar y aditivos, ya que estas versiones reducen sus beneficios nutricionales. Combinada con frutas y semillas: Mezclar la avena con frutas frescas, semillas o frutos secos mejora su perfil nutricional y aporta más vitaminas y minerales. Evitar el exceso de calor: Cocinar la avena a fuego bajo o prepararla tipo “overnight” (dejándola remojar en frío durante la noche) ayuda a conservar más nutrientes sensibles al calor.

La avena cocida es una de las mejores formas de consumir este cereal. (Adobe Stock)

Consumir avena de esta manera permite aprovechar su fibra, vitaminas del grupo B, minerales como hierro, magnesio y zinc, y su contenido de proteínas vegetales.