Monreal ‘regaña’ a diputados tras críticas contra Cuauhtémoc Blanco por jugar pádel durante sesión virtual: “Ya están grandecitos”

Monreal afirmó que confía en que los diputados estudian las iniciativas antes de votar. | X- Ricardo Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en la Cámara de Diputados, hizo un llamado a los legisladores a cumplir con su responsabilidad laboral, tras las críticas en contra de Cuauhtémoc Blanco por participar en una sesión virtual para votar por la Ley de Aguas Nacionales, mientras jugaba pádel.

El diputado morenista consideró que la actuación del exfutbolista “no es cualquier cosa” e incluso señaló que hay sanciones económicas por cometer faltas o incumplir con deberes legislativos.

Por ello, insistió en que los diputados deben cumplir con sus obligaciones con la Cámara Baja, afirmando que cada vez que alguien actúa de irresponsablemente “no le deja buen sabor de boca”.

“Sí hay sanciones, la ley y el reglamento establecen sanciones económicas y sanciones a los faltistas, hay que seguir en eso y todos cumplir con el deber, todos cumplir con la obligación de asistir, todos estar pendientes de sus reuniones de comisión y los trabajos que le encomienda la Cámara, es nuestra obligación.

“Luchamos muchos años por estar aquí hay que honrar esa confianza que nos dio la población para estar aquí. Cada vez que una persona incumple con su responsabilidad legislativa no me deja un buen sabor”, dijo en entrevista con diversos medios de comunicación en el Palacio de San Lázaro.

Sin embargo, aseguró que “la mayor parte de los diputados que están a distancia” estudian las iniciativas y se preparan para las sesiones, por lo que confía en su decisión de voto, resaltando que “ya están bastante grandecitos”.

En el caso de Cuauhtémoc Blanco enfatizó que “hay que hablar con él”, aunque se dijo confiado en que si le preguntaran de qué trata la Ley de Aguas Nacionales, el exfutbolista y también exgobernador de Morelos respondería correctamente.

“Yo creo que sí, por que la lee antes, es muy inteligente Cuauhtémoc. Háblenle y yo escucho”, respondió entre risas al ser cuestionado sobre si lo llamaría para preguntarle sobre la iniciativa.

No obstante, reveló que en los próximos días, la JUCOPO analizará la posibilidad de regresar a que al menos la mayoría de las sesiones sean de manera presencial.

“Es parte de la discusión que tenemos en la JUCOPO vamos a ir avanzando en la necesidad e sesiones con mayor presencia (...) Estamos revisándolo, vamos a verlo en los próximos días”, puntualizó.