Mazatlán recibe su crucero número 75, con llegada del ‘Royal Princess’|Video

El Crucero Royalk Princess (Secretaría de Turismo)

El puerto de Mazatlán registró este martes la llegada del crucero número 75 de 2025 con el arribo del ‘Royal Princess’, según informó la Secretaría de Turismo de Sinaloa (Sectur Sinaloa).

De acuerdo con datos oficiales de la dependencia esta dinámica refuerza el crecimiento del turismo marítimo en la región, al sumar una derrama económica acumulada que rebasa los 446 millones de pesos (mdp) durante el año.

Sectur Sinaloa indicó que la reciente entrada del crucero “Royal Princess”, con 3.600 pasajeros a bordo, incrementó a más de 283.000 el total de visitantes que han arribado vía crucero al puerto en lo que va de año.

Por su parte, Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa, aseguró que Mazatlán continúa posicionándose entre los principales destinos de sol y playa del país debido a su diversidad turística, gastronomía y hospitalidad: “Mazatlán sigue posicionándose como uno de los principales destinos de sol y playa del país, gracias a su diversificación turística, de gastronomía y hospitalidad, lo que le permite brillar como uno de los destinos predilectos de los cruceros internacionales, que este año han elegido al puerto en sus rutas para que sus pasajeros disfruten de sus playas, atractivos turísticos y exquisita gastronomía”, sostuvo la funcionaria.

Durante su permanencia en Mazatlán, los pasajeros —procedentes de México y de otros países— pudieron conocer diversos atractivos utilizando las tradicionales pulmonías, vehículos descapotados diseñados específicamente para el turismo local. La visita incluyó recorridos tanto en la ciudad como en áreas rurales cercanas, donde los cruceristas exploraron puntos de interés y participaron en recorridos turísticos.

El flujo constante de cruceros favorece la consolidación del estado de Sinaloa como uno de los destinos preferidos para turistas nacionales e internacionales, interesados en actividades como buceo con tiburones y encuentros con lobos marinos.

Los reportes oficiales destacan que, al cierre de octubre, la llegada de embarcaciones generó un aporte económico notable para las comunidades locales y fortaleció la posición de Mazatlán como una escala relevante en la industria de cruceros en México.

El crucero llegó al puerto de Mazatlán. Crédito: Secretaría de Turismo