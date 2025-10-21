México

Mazatlán recibe su crucero número 75, con llegada del ‘Royal Princess’|Video

La llegada de miles de pasajeros a bordo de cruceros internacionales refuerza el crecimiento del sector turístico en Sinaloa

Por Merary Nuñez

Guardar
El Crucero Royalk Princess (Secretaría
El Crucero Royalk Princess (Secretaría de Turismo)

El puerto de Mazatlán registró este martes la llegada del crucero número 75 de 2025 con el arribo del ‘Royal Princess’, según informó la Secretaría de Turismo de Sinaloa (Sectur Sinaloa).

De acuerdo con datos oficiales de la dependencia esta dinámica refuerza el crecimiento del turismo marítimo en la región, al sumar una derrama económica acumulada que rebasa los 446 millones de pesos (mdp) durante el año.

Sectur Sinaloa indicó que la reciente entrada del crucero “Royal Princess”, con 3.600 pasajeros a bordo, incrementó a más de 283.000 el total de visitantes que han arribado vía crucero al puerto en lo que va de año.

Por su parte, Mireya Sosa Osuna, secretaria de Turismo de Sinaloa, aseguró que Mazatlán continúa posicionándose entre los principales destinos de sol y playa del país debido a su diversidad turística, gastronomía y hospitalidad: “Mazatlán sigue posicionándose como uno de los principales destinos de sol y playa del país, gracias a su diversificación turística, de gastronomía y hospitalidad, lo que le permite brillar como uno de los destinos predilectos de los cruceros internacionales, que este año han elegido al puerto en sus rutas para que sus pasajeros disfruten de sus playas, atractivos turísticos y exquisita gastronomía”, sostuvo la funcionaria.

Durante su permanencia en Mazatlán, los pasajeros —procedentes de México y de otros países— pudieron conocer diversos atractivos utilizando las tradicionales pulmonías, vehículos descapotados diseñados específicamente para el turismo local. La visita incluyó recorridos tanto en la ciudad como en áreas rurales cercanas, donde los cruceristas exploraron puntos de interés y participaron en recorridos turísticos.

El flujo constante de cruceros favorece la consolidación del estado de Sinaloa como uno de los destinos preferidos para turistas nacionales e internacionales, interesados en actividades como buceo con tiburones y encuentros con lobos marinos.

Los reportes oficiales destacan que, al cierre de octubre, la llegada de embarcaciones generó un aporte económico notable para las comunidades locales y fortaleció la posición de Mazatlán como una escala relevante en la industria de cruceros en México.

El crucero llegó al puerto de Mazatlán. Crédito: Secretaría de Turismo

Temas Relacionados

MazatlánRoyal PrincessSecretaría de turismomexico-noticias

Más Noticias

Se registra fuerte incendio en fabrica de colchones en Ecatepec, provoca suspensión parcial del Mexicable l Video

Columnas de humo son visibles a varios kilómetros a la redonda

Se registra fuerte incendio en

Cruz Azul vs Necaxa: posibles alineaciones para el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Necaxa buscará aprovechar su condición de local para romper la racha negativa y mantener viva la esperanza de acceder al play-in

Cruz Azul vs Necaxa: posibles

¿Cuál es la causa de muerte de Bernardo Bravo? Esto dijo la FGE sobre el crimen del líder limonero en Michoacán

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó igualmente que los primeros testimonios para esclarecer el crimen fueron de los escoltas del defensor de los derechos de agricultores

¿Cuál es la causa de

La alternativa eficaz contra el hígado graso: qué planta que puede ayudarte a evitar la cirrosis hepática

El hígado se encarga de detoxificar el organismo, metabolizar grasas y regular sustancias químicas presentes en la sangre

La alternativa eficaz contra el

La Granja VIP en vivo hoy 21 de octubre: así se vive la tensión en el reality tras la nominación de Eleazar Gómez

Descubre todos los conflictos, peleas y chismes que se viven en este reality de Azteca

La Granja VIP en vivo
MÁS NOTICIAS

NARCO

¿Cuál es la causa de

¿Cuál es la causa de muerte de Bernardo Bravo? Esto dijo la FGE sobre el crimen del líder limonero en Michoacán

Guardia Nacional comete presunto abuso policial; captan a elementos “tableando” a civiles en Tijuana | Video

Cae “Mamá”, presunto operador de célula narcomenudista, durante cateos en CDMX | VIDEO

Marina detiene a operador clave de “Los Gigios”, célula delictiva dedicada al secuestro, extorsión y homicidio en Sonora

Golpe al Cártel de Sinaloa: aseguran 500 kilos de metanfetamina y una tonelada de precursores químicos en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 21 de octubre: así se vive la tensión en el reality tras la nominación de Eleazar Gómez

‘La Güereja’ reaparece para aclarar cuál es su estado de salud luego de ser derribada accidentalmente por Cecilia Galliano

Yolanda Andrade regresa a la televisión con imagen de San Miguel Arcángel, fans aseguran que fue su protección

Las Guerreras K-pop tendrán su propia línea de juguetes: esta será la fecha de lanzamiento

“El pende...”: Jawy insulta al Tío Pepe y provoca risas de otros hombres en La Granja VIP

DEPORTES

Quién es el piloto que

Quién es el piloto que más veces ha ganado el GP de México de la Fórmula 1: conoce la lista de los triunfadores

Cruz Azul vs Necaxa: posibles alineaciones para el partido de la Jornada 14 de la Liga MX

Dodgers vs Blue Jays: a qué hora y dónde ver al mexicano Alejandro Kirk en la disputa de la Serie Mundial 2025

NBA en vivo: los duelos de hoy 21 de octubre

Octagón demuestra ser el dueño de su personaje y su máscara tras victoria legal a AAA y WWE