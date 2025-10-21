“Más ritmo y tensión en las historias”: protagonistas de ‘Con esa misma mirada’ revelan detalles de la tercera temporada

Estos son algunos de los detalles de la tercera temporada de Con esa misma mirada. Foto: Jesús Avilés/Infobae México.

Dos de las actrices y protagonistas que participan en la nueva temporada de Con esa misma mirada ofrecieron detalles acerca de esta nueva entrega.

En entrevista para Infobae México, Blanca Guerra y Fernanda Borches hablaron acerca de esta tercera entrega de la serie de Vix, donde explicaron acerca de la historia, de los personajes y el impacto que el público tendrá.

Blanca expresó que el equipo se siente sorprendido y agradecido por la positiva respuesta del público hacia la producción, destacando la profundidad y universalidad de la historia.

En entrevista, la intérprete señaló que la trama ofrece personajes complejos y diálogos elaborados, aspectos que han permitido que la audiencia se identifique con los papeles mostrados en pantalla.

“La verdad son bastante complejos, bastante bien escritos, unos diálogos buenísimos, que te muestran personajes de carne y hueso, que sí nos podemos identificar o hacer una crítica, tomar distancia y hacer la crítica de los comportamientos de estos personajes”, afirmó la actriz, quien reconoció que muchos espectadores logran conectar con los comportamientos reflejados en la obra.

El reparto ha recibido mensajes de reconocimiento desde distintos sectores, hecho que, según la intérprete, se considera una muestra del éxito de la propuesta artística.

Agradeció especialmente a quienes han seguido la historia y contribuyeron a su éxito actual. “Gracias al público que ha favorecido y que ha hecho un éxito de esta historia una vez más”, mencionó durante la conversación.

La actriz mencionó estar sorprendida ante la respuesta del público para que la serie ya haya llegado a una nueva temporada. ( Crédito: Omar Martínez/Infobae México)

Personajes en<i> Con esa misma mirada</i>

Fernanda habló con Infobae México sobre su personaje en Con esa misma mirada.

La actriz compartió detalles sobre el desarrollo de la tercera temporada de la serie, subrayando que el desenlace de las tramas principales marca un cambio relevante en la historia y en la evolución de su personaje.

En esta entrega, la intérprete destacó que su papel deja de ser solo la “mejor amiga de la jefa” para mostrar una dimensión distinta, atravesada por un profundo cambio emocional.

“En las temporadas anteriores se ha presentado como la mejor amiga de la jefa y a medida que fue pasando la historia, se pudo percibir que ella estaba enamorada del personaje de Pablo Casas, interpretado por Diego Klein”, explicó la actriz, quien señaló que el sentimiento de su personaje pasó de ser un amor silencioso a transformarse en una obsesión.

En la nueva temporada, este vínculo se convierte en un comportamiento de acoso, lo que imprime mayor dramatismo y complejidad a la trama.

La artista manifestó que abordar la historia desde la perspectiva de una mujer que asume el rol de acosadora presentaba un reto actoral particular.

Mencionó que resultar innovador contar este tipo de historias desde otro punto de vista contribuye al debate sobre los roles de género en la ficción televisiva: “Estamos acostumbrados históricamente y lamentablemente a que el hombre es el que acosa a una mujer, y contarla desde esta perspectiva de que la mujer es quien abusa de ese poder y acosa al hombre, me pareció algo súper interesante de interpretar”.

En diálogo, la intérprete remarcó la importancia de explorar personajes con motivaciones y conductas opuestas a sus propias experiencias personales. Según su testimonio, este enfoque permite analizar las razones detrás de esos comportamientos, además de identificar aspectos universales, como la búsqueda del amor y la necesidad de aceptación social.

“Lo que tengo en común con este personaje es la búsqueda del amor, finalmente que es una historia universal en el sentido de que todos los seres humanos buscamos y necesitamos, finalmente somos seres sociales, necesitamos el amor, pero la forma en que ella obsesionadamente lo busca, y no solamente lo busca, sino que como reacción al rechazo, se me hace enfermo, de ayuda psiquiátrica”, reflexionó la actriz, quien también valoró la mayor profundidad de esta temporada.

La intérprete consideró que los personajes con mayor complejidad resultan más atractivos para el trabajo actoral, ya que exigen un abordaje profesional intenso y permiten mostrar matices psicológicos poco habituales en la televisión.

Las protagonistas hablaron acerca de sus personajes en esta tercera temporada. (Crédito: Omar Martínez/Infobae México)

¿Qué habrá en esta nueva temporada de Con esa misma mirada?

Ambas actrices mencionaron las emociones y demás que los televidentes vivirán en esta nueva temporada de Con esa misma mirada. Tanto Fernanda como Blanca explicaron y dieron a conocer sus argumentos.

Fer Borches indicó sobre las emociones que la audiencia vivirá en esta nueva entrega de la serie de Vix. ( Crédito: Omar Martínez/Infobae México)

La actriz compartió la experiencia que vivirán los televidentes con esta nueva entrega de la serie de Vix. ( Crédito: Omar Martínez/Infobae México)

Por último, las dos actrices invitaron a los lectores de Infobae México para disfrutar y no perderse la tercera temporada de Con esa misma mirada, la cual ya está disponible en la plataforma Vix desde el pasado viernes 17 de octubre.

Las actrices invitaron a la audiencia para ver la serie original de VIX. (Crédito: Omar Martínez/Infobae México)