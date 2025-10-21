Lis Vega celebra su cumpleaños con inesperada sorpresa de Ryan Hoffman en La Granja VIP

La actriz celebró desde la media noche con sus compañeros del reality show. (Captura de pantalla La Granja)

La producción de La Granja VIP preparó una noche diferente para Lis Vega gracias a una sorpresa planeada junto a Ryan Hoffman, conocido como Rayito. Durante la gala del programa, la actriz vivió un emotivo reencuentro a distancia con su pareja, que marcó uno de los momentos más destacados de la emisión.

Los compañeros de Lis organizaron una primera celebración privada por su cumpleaños desde las primeras horas del lunes 20 de octubre. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó más tarde, cuando Adal Ramones la condujo hacia la sala de transmisión, donde le esperaba un ramo de rosas rojas y un misterioso sobre. En ese ambiente, la pantalla mostró la imagen de Rayito, quien apareció sonriente para dedicarle un mensaje cargado de cariño y apoyo.

La actriz rompió en llanto al ver en la pantalla a su pareja. (Captura de pantalla TikTok La Granja)

Lis Vega recibió palabras de aliento y admiración por parte de su pareja, quien también la animó a actuar con autenticidad durante el concurso. El mensaje fue tan significativo que la artista no ocultó su emoción, con lágrimas que reflejaron lo profundo que resultó ese gesto en el contexto del encierro televisivo.

Además del ramo, Lis Vega obtuvo una carta escrita a mano por Ryan, cuyo contenido prefirió mantener en reserva, aunque luego compartió algunas frases con sus compañeros, mencionando que le aportaron fuerza y ternura en un día complejo para varios concursantes. La actriz confesó sentirse afortunada y agradecida por tener a alguien con quien comparte un vínculo sólido fuera del reality, afirmando también el reto emocional que representa la distancia.

El cumpleaños terminó con Lis Vega rodeada de afecto y motivación renovada.

Así comenzó el romance entre Lis Vega y Ryan Hoffman

La relación entre Lis Vega y Ryan Hoffman ha despertado el interés del público desde que lo hicieron público a través de redes sociales. Ambos han coincidido en que su historia comenzó de manera inesperada y se ha consolidado por la transparencia y espontaneidad. Lis Vega, quien cuenta con nacionalidad cubana y mexicana, destacó que nunca planeó el vínculo; simplemente ocurrió y, desde ese primer encuentro casual, encontraron una conexión genuina y honesta.

Ryan Hoffman, hermano de YosStop, la reconocida creadora de contenido, también se expresó sobre la naturalidad que caracteriza a la relación. Asegura que no existió ninguna estrategia para conquistar a Lis Vega, sino que ambos simplemente fueron ellos mismos y descubrieron que comparten personalidades alegres y afines, así como el gusto por la diversión y los momentos informales.

La pareja destaca la naturalidad y autenticidad como bases de su historia de amor, sin etiquetas ni presiones (IG)

Según relataron, la pareja se dejó ver públicamente por primera vez en mayo de 2025 con publicaciones en redes sociales, en las que posaron con atuendos similares, hecho que provocó reacciones favorables entre sus seguidores.

Lis Vega considera que la independencia y la plenitud personal son aspectos fundamentales tanto en la pareja como en su vida cotidiana. Aprecia especialmente la energía, el sentido del humor y la nobleza de quien hoy es su pareja, subrayando que la relación no está definida por etiquetas ni expectativas convencionales.

Ambos insisten en disfrutar el presente y en que el amor requiere voluntad diaria. La historia comenzó durante una cena en la que coincidieron y, desde entonces, construyen un vínculo basado en el respeto y la autenticidad, según han compartido en diversas entrevistas.