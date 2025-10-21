Línea 3 del Metro CDMX cierra la estación Copilco hasta nuevo aviso

Desde el año pasado se habla sobre el cierre de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México. Foto: X/@MetroCDMX.

La tarde de este martes 21 de octubre, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó que la Línea 3 sufrió afectaciones a su servicio, en consecuencia cerraron la estación Copilco hasta nuevo aviso.

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, compartió la actualización del servicio a través de redes sociales y pidió a los usuarios tomar precauciones.

"Aviso Importante Línea 3 Al momento la estación Copilco de la Línea 3 del @MetroCDMX permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.Se recomienda a las personas usuarias utilizar como alternativas las estaciones Universidad y Miguel Ángel de Quevedo. Agradecemos su comprensión“.

****INFORMACIÓN EN DESARROLLO