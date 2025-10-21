Bárbara Mori reacciona a la participación de su hijo Sergio Mayer Mori en La Granja VIP

La actriz habló sobre los comportamientos que ha tenido su primogénito en el reality de TV Azteca. (IG)

Sergio Mayer Mori se ha convertido en uno de los participantes más populares de La Granja VIP desde que un pequeño descuido en el baño lo volvió tendencia durante las primeras horas del reality show.

Con el paso de los días, su actitud dentro de la competencia ha generado opiniones divididas, pero sus familiares y conocidos mantienen firme su apoyo; tal es el caso de la actriz Bárbara Mori, su mamá.

El joven ya es favorito para ganar La Granja Crédito: TikTok/ aldo_lobato

Bárbara Mori rompe el silencio sobre la actitud de su hijo en La Granja VIP

En un encuentro con diferentes medios de comunicación, la protagonista de Rubi se sinceró sobre el papel que su primogénito está desempeñando como granjero en el reality.

“Mi hijo, qué te puedo decir yo de él, es lo más ca** mi hijo, es hermoso”, expresó para las cámaras de Venga la Alegría.

Sin abordar directamente el tema del reality 24/7, la intérprete de 47 años resaltó el desempeño que Mayer Mori ha tenido frente a las pantallas desde que ingresó a La Granja VIP.

“Yo creo que cada quien trae lo suyo, me encanta que lo puedan conocer, yo estoy perdidamente enamorada de él”, concluyó.

La actriz uruguaya Bárbara Mori y su hijo Sergio Mayer Mori. EFE/Kena Betancur/Archivo

Sergio Mayer Mori revela lo difícil que fue ser hijo de Bárbara Mori

Al igual que otros granjeros, el hijo de Sergio Mayer se ha sincerado en diversas ocasiones sobre varios aspectos de su vida personal con el resto de sus compañeros.

Algunas de las confesiones que más han acaparado la atención de los internautas están relacionadas con su mamá y su ex pareja, Natália Subtil, pero respecto a la actriz de melodramas expresó:

“Un día estábamos en la clase de matemáticas y había un proyector en el salón, donde cada quien conectaba su compu y proyectaba su tarea. Un pend*** a media clase conecta su compu y aparecen unas fotos de mi jefa, le pateé la cara literal. Nunca en mi vida había tenido esa sensación y nunca la he vuelto a tener”, contó.

Sergio Mayer Mori en La Granja VIP. (Foto: Disney+)

Mientras que, sobre la mamá de su hija, abordó el tema de la diferencia de edad y el conflicto que surgió tras su mediática separación.

“Ella tenía una expectativa, se salió de la casa y lo primero que hizo fue ir a una de las revistas amarillistas y decir: ‘Este me embarazó, me sacó de la casa’, cuando yo era el menor de edad”, dijo al recordar el episodio que vivió con la modelo.