México

Señalan supuesta actitud déspota de Carlos Rivera en ¿Quién es la máscara?: “Súper soberbio”

El cantante de Tlaxcala ha generado polémica tras reportes de roces con el equipo de producción y señalamientos sobre su postura ante la diversidad

Por Armando Guadarrama

Guardar
Carlos Rivera enfrenta críticas por
Carlos Rivera enfrenta críticas por su actitud en 'Quién es la Máscara' y su relación con la comunidad LGBT (Reuters)

Las recientes controversias en torno a Carlos Rivera han generado un intenso debate sobre su comportamiento en el entorno televisivo y su relación con la comunidad LGBT. El cantante, originario de Tlaxcala, enfrenta señalamientos por supuestos malos tratos hacia el equipo de producción de ‘Quién es la Máscara’, así como por decisiones que han sido interpretadas como discriminatorias en otros ámbitos profesionales.

Actualmente, Carlos Rivera participa como uno de los investigadores en el reality show de Televisa, compartiendo pantalla con Anahí, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras. Sin embargo, su presencia en el programa ha estado marcada por reportes de dificultades en la comunicación con el personal de la televisora.

Gabriel Cuevas, reportero de espectáculos, reveló en el programa Fórmula Espectacular que existen problemas significativos para interactuar con el cantante dentro de la producción. Según Cuevas, “el que Carlos Rivera esté trabajando en ‘La Máscara’, tienen tema para llegar a él”, lo que sugiere una actitud distante y poco accesible por parte del artista.

El cantante es señalado por
El cantante es señalado por supuestos malos tratos al equipo de producción y actitudes discriminatorias (@eslamascara)

El periodista también detalló que Carlos Rivera ha mostrado comportamientos que han sido percibidos como déspotas hacia algunos miembros del equipo. Cuevas afirmó que el cantante y su equipo han tenido roces con la encargada de piso, señalando: “tiene un equipo que sé que han tratado mal a la encargada de piso”.

Estas actitudes contrastan con la imagen amable que caracterizó a Rivera en los inicios de su carrera, según personas cercanas al artista, quienes aseguraron en su momento que solía mantener un trato cálido con quienes lo rodeaban.

La dinámica dentro de ‘Quién es la Máscara’ también se ha visto afectada por la postura de Rivera ante las indicaciones de la producción. Cuevas relató que, al momento de explicarle las dinámicas sobre la identidad de los famosos ocultos tras las botargas, el cantante ha respondido con desdén.

Reportes indican dificultades de comunicación
Reportes indican dificultades de comunicación entre Carlos Rivera y el personal de Televisa durante el reality show (IG: @quieneslamascara)

Para explicarle la producción las dinámicas de quiénes podrían ser los famosos que están detrás de las botargas, se pone súper exquisita la producción e incluso Carlos les dice ‘no me interesa, ya me lo sé’”, expuso el reportero en Fórmula Espectacular.

Las polémicas que rodean a Carlos Rivera no se limitan a su desempeño en televisión. En fechas recientes, el cantante fue objeto de críticas por parte de un matrimonio de mujeres de la comunidad LGBT, quienes manifestaron su intención de contratarlo para su boda.

Según relataron, estaban dispuestas a pagar un show para que el cantante apareciera en su boda; sin embargo, destacaron que este se negó. La controversia se intensificó cuando, semanas después, Rivera participó en un evento similar que no involucraba a una pareja de mujeres lesbianas, lo que generó especulaciones sobre una posible discriminación.

La negativa de Rivera a
La negativa de Rivera a participar en eventos LGBT y colaboraciones musicales genera controversia sobre su imagen pública (IG carlos rivera)

A este episodio se sumó la información de que Carlos Rivera habría rechazado colaborar con Lambda García en un tema musical, supuestamente por temor a ser vinculado con la comunidad LGBT. Posteriormente, se aclaró que la decisión se debió a que “siempre cantaban con la máscara puesta”.

Las acusaciones y comentarios sobre la actitud de Carlos Rivera en el ámbito profesional y su relación con distintos sectores sociales han puesto en el centro del debate la imagen pública del cantante, quien hasta hace poco era reconocido por su trato cordial y su cercanía con el público.

Temas Relacionados

Carlos RiveraQuién es la máscaraTelevisamexico-entretenimiento

Más Noticias

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: granjeros comienzan a prepararse para noche de eliminación

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Granja VIP en vivo

Revelan fecha para la inauguración de la Clínica 25 del IMSS, hospital reconstruido por daños del sismo 19s

Este 2025 el Hospital Regional de Zona de Zaragoza volverá a dar servicio a derechohabientes del oriente de la CDMX

Revelan fecha para la inauguración

Pensión Bienestar de 0 a 64 años: quiénes pueden registrarse para recibir 3 mil 200 pesos

Ciertos requisitos médicos determinan quiénes acceden al apoyo directo

Pensión Bienestar de 0 a

Thalía preocupa al aparecer desde un hospital y redes señalan su aspecto físico

La artista compartió un mensaje solidario sobre la salud, aunque la reacción de sus seguidores se centró en su aspecto

Thalía preocupa al aparecer desde

Sheinbaum pide a damnificados de Tianguistengo “pensar su voto” tras quejas contra edil morenista por falta de apoyo

Los habitantes de uno de los municipios hidalguenses más afectados por las lluvias, se quejaron con la mandataria en su visita

Sheinbaum pide a damnificados de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen seis presuntos miembros del

Caen seis presuntos miembros del Cártel de Sinaloa con 12 armas largas en Chiapas: dos son extranjeros

Caen dos mujeres ligadas a una célula criminal que usaba al menos ocho casas para delitos contra la salud en Morelos

Cae presunto homicida de aspirante a edil en Oaxaca, Fiscalía afirma que asesinato no tiene relación con proceso electoral

Aseguran más de 200 paquetes con cocaína y una avioneta en cateo a aeródromo de Chiapas | VIDEO

Rocha Moya pide no generar “culpabilidad” a menores detenidos por guerra del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: granjeros comienzan a prepararse para noche de eliminación

Thalía preocupa al aparecer desde un hospital y redes señalan su aspecto físico

Jon Secada anuncia concierto en CDMX: fecha y recinto para su tributo a Nat King Cole

Aseguran que Galilea Montijo está enfurecida y despidió a asistente por perder contrato millonario con marca

La Granja VIP: qué días abre y cierra la votación para salvar a tu favorito

DEPORTES

Esto dijo Karely Ruiz tras

Esto dijo Karely Ruiz tras vencer a Karina García por nocaut en el Stream Fighters 4

¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión el exjugador de Tigres detenido por asesinar a policías en Culiacán?

¿No está listo? Gabriel Milito afirma que la ‘Hormiga’ González debe hacer más méritos para ser convocado a la Selección Mexicana

Isaac del toro sigue haciendo historia y se cuelga la plata en el Andorra Cycling Master 2025

André Jardine se disculpa con la afición del América tras perder contra Cruz Azul: “Lo lamentamos porque éramos muy superiores”