Señalan supuesta actitud déspota de Carlos Rivera en ¿Quién es la máscara?: “Súper soberbio”

Carlos Rivera enfrenta críticas por su actitud en 'Quién es la Máscara' y su relación con la comunidad LGBT (Reuters)

Las recientes controversias en torno a Carlos Rivera han generado un intenso debate sobre su comportamiento en el entorno televisivo y su relación con la comunidad LGBT. El cantante, originario de Tlaxcala, enfrenta señalamientos por supuestos malos tratos hacia el equipo de producción de ‘Quién es la Máscara’, así como por decisiones que han sido interpretadas como discriminatorias en otros ámbitos profesionales.

Actualmente, Carlos Rivera participa como uno de los investigadores en el reality show de Televisa, compartiendo pantalla con Anahí, Juanpa Zurita y Ana Brenda Contreras. Sin embargo, su presencia en el programa ha estado marcada por reportes de dificultades en la comunicación con el personal de la televisora.

Gabriel Cuevas, reportero de espectáculos, reveló en el programa Fórmula Espectacular que existen problemas significativos para interactuar con el cantante dentro de la producción. Según Cuevas, “el que Carlos Rivera esté trabajando en ‘La Máscara’, tienen tema para llegar a él”, lo que sugiere una actitud distante y poco accesible por parte del artista.

El cantante es señalado por supuestos malos tratos al equipo de producción y actitudes discriminatorias (@eslamascara)

El periodista también detalló que Carlos Rivera ha mostrado comportamientos que han sido percibidos como déspotas hacia algunos miembros del equipo. Cuevas afirmó que el cantante y su equipo han tenido roces con la encargada de piso, señalando: “tiene un equipo que sé que han tratado mal a la encargada de piso”.

Estas actitudes contrastan con la imagen amable que caracterizó a Rivera en los inicios de su carrera, según personas cercanas al artista, quienes aseguraron en su momento que solía mantener un trato cálido con quienes lo rodeaban.

La dinámica dentro de ‘Quién es la Máscara’ también se ha visto afectada por la postura de Rivera ante las indicaciones de la producción. Cuevas relató que, al momento de explicarle las dinámicas sobre la identidad de los famosos ocultos tras las botargas, el cantante ha respondido con desdén.

Reportes indican dificultades de comunicación entre Carlos Rivera y el personal de Televisa durante el reality show (IG: @quieneslamascara)

“Para explicarle la producción las dinámicas de quiénes podrían ser los famosos que están detrás de las botargas, se pone súper exquisita la producción e incluso Carlos les dice ‘no me interesa, ya me lo sé’”, expuso el reportero en Fórmula Espectacular.

Las polémicas que rodean a Carlos Rivera no se limitan a su desempeño en televisión. En fechas recientes, el cantante fue objeto de críticas por parte de un matrimonio de mujeres de la comunidad LGBT, quienes manifestaron su intención de contratarlo para su boda.

Según relataron, estaban dispuestas a pagar un show para que el cantante apareciera en su boda; sin embargo, destacaron que este se negó. La controversia se intensificó cuando, semanas después, Rivera participó en un evento similar que no involucraba a una pareja de mujeres lesbianas, lo que generó especulaciones sobre una posible discriminación.

La negativa de Rivera a participar en eventos LGBT y colaboraciones musicales genera controversia sobre su imagen pública (IG carlos rivera)

A este episodio se sumó la información de que Carlos Rivera habría rechazado colaborar con Lambda García en un tema musical, supuestamente por temor a ser vinculado con la comunidad LGBT. Posteriormente, se aclaró que la decisión se debió a que “siempre cantaban con la máscara puesta”.

Las acusaciones y comentarios sobre la actitud de Carlos Rivera en el ámbito profesional y su relación con distintos sectores sociales han puesto en el centro del debate la imagen pública del cantante, quien hasta hace poco era reconocido por su trato cordial y su cercanía con el público.