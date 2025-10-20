Gaby Spanic se golpea en La Granja VIP Brasil y cachetea a compañera: es expulsada y ya vendría a México

Gaby Spanic se autogolpea en La Granja VIP Brasil y después cachetea a compañera Crédito: Fremantle

La participación de Gaby Spanic en el reality show brasileño La Granja VIP Brasil llegó a su fin luego de protagonizar un incidente en vivo en el que abofeteó a su compañera Tamires Assis durante una dinámica completamente en vivo en dicho país.

La producción ejecutó su expulsión tras la polémica escena, decisión que desencadenó reacciones masivas en redes sociales, según informó Record TV y replicaron medios internacionales.

La noche del domingo pasado 19 de octubre, Gabriela Spanic, reconocida internacionalmente por su papel en la telenovela La Usurpadora, se vio envuelta en una confrontación inesperada dentro de La Granja VIP, versión brasileña del formato tipo reality. De acuerdo con lo reportado por Folha de S.Paulo, la dinámica consistía en que los concursantes debían etiquetar a quien consideraban más pasivo en el juego y llevarlo a una acción simbólica.

Durante su turno, Spanic eligió a Tamires Assis, destacando que debía involucrarse más activamente. En ese momento, la actriz venezolana solicitó a su aliada una reacción física como símbolo de defensa personal ante la hostilidad recurrente en el programa. Al recibir una negativa, Spanic la abofeteó frente a cámaras y cuestionó: “¿Por qué no te defiendes? Ya fuiste humillada demasiado. ¡Ya basta!”. Dicho fragmento fue retransmitido por Record TV, medio principal difusor del reality show.

Aunque Gaby Spanic afirmó que fue una forma de protesta, la producción del programa y su director, Rodrigo Carelli, confirmaron su expulsión Crédito: Fremantle

Expulsión inmediata y justificación de la producción: Gaby Spanic sale de La Granja VIP Brasil

A los pocos minutos del altercado, la producción de La Granja VIP anunció la expulsión de Gaby Spanic. El director del reality, Rodrigo Carelli, confirmó que la decisión obedeció al reglamento del programa, que prohíbe expresamente cualquier tipo de agresión física. La medida se comunicó tanto a la audiencia como al resto de los concursantes, quienes debatieron las posibles implicaciones del incidente.

“Desisto, adiós. Que Dios bendiga a todos”, expresó Spanic antes de abandonar la terraza, según los fragmentos difundidos en redes. La actriz permaneció un total de 34 días en el confinamiento hasta el momento de su salida forzosa.

Tras ser tendencia internacional, reportan medios brasileños que la famosa actriz habría decidido dejar todo lo relacionado al proyecto ye estaría ya en camino a México para evitar aumentar el escándalo en Brasil.

El hecho generó una ola de reacciones en plataformas como X, donde el nombre de Gaby Spanic acumuló más de 500.000 menciones en pocas horas.

El incidente dividió opiniones: mientras un sector del público consideró el acto como una denuncia simbólica contra la violencia normalizada en el formato, otros reprobaron la conducta como inaceptable en televisión nacional.