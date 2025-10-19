Tren Ligero CDMX cerrará más estaciones por remodelaciones: cuáles son y a partir de qué fecha suspenderán su servicio

El Tren Ligero CDMX anunció el cierre de estaciones por remodelaciones (X/ @STECDMX)

Los Servicios de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México anunciaron que el Tren Ligero modificará su operación; además de la terminal Tasqueña —que actualmente no está dando servicio—, otras estaciones cerrarán debido a que se someterán a remodelaciones.

El gobierno de la Ciudad de México informó a la ciudadanía que las estaciones del Tren Ligero serán remodeladas, esto con el objetivo de aumentar la capacidad de pasajeros en los andenes de espera. Por medio de un comunicado oficial explicaron cómo se realizarán estos trabajos y las fechas de los cierres.

Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, inició una serie de obras para mejorar la movilidad al sur de la capital, esto con el objetivo de brindar de infraestructura para los visitantes que habrá con motivo de la Copa Mundial 2026. El Tren Ligero es uno de los transportes que serán remodelados.

¿Cuándo cerrarán más estaciones del Tren Ligero CDMX?

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el Tren Ligero CDMX cerrará algunas de sus estaciones a partir del lunes 20 de octubre, estos ajustes en su operación serán escalonados, es decir que no será por tramos sino por paradas que conforman la ruta.

Entre el 20 de octubre de 2025 hasta el 2 de abril de 2026 se realizarán cierres en el servicio del Tren Ligero, que va de Tasqueña a Xochimilco. La primera estación que suspenderá operaciones será Huichapan.

“Como parte de los trabajos para aumentar la capacidad y número de viajes en el Tren Ligero, se iniciarán las adecuaciones estructurales de techumbres en seis estaciones iniciando el lunes 20 de octubre de 2025 y concluyendo el jueves 2 de abrir de 2026″, se lee en el comunicado.

¿Qué estaciones del Tren Ligero CDMX cerrarán por remodelaciones?

Según con lo que explicaron las autoridades capitalinas, realizarán trabajos de demolición de firmes y retiro de escombro, para que posteriormente inicie el armado y colado de zapatas, losas y columnas para el montaje de un nuevo techo.

Esta ampliación responde a la necesidad de adecuar la infraestructura del tren para las nuevas unidades ampliadas que trasladarán a más pasajeros. Los usuarios tendrán que ajustar sus viajes, pues el servicio auxiliar de RTP únicamente operará de Las Torres al CETRAM Tasqueña por las obras que se realizan en la terminal del Tren Ligero.

Las estaciones que cerrarán no contarán con el apoyo de unidades de RTP. A continuación las fechas y estaciones que cerrarán del Tren Ligero CDMX:

Huichapan: 20 octubre 2025 - 21 noviembre 2025

Tepepan: 18 noviembre 2025 - 11 diciembre 2025

La Noria: 11 diciembre 2025 - 9 enero 2026

Periférico: 9 enero 2026 - 7 febrero 2026

Xomali: 7 febrero 2026 - 4 marzo 2026

Huipulco: 4 marzo 2026 - 2 abril 2026