Tren Ligero CDMX: concluyen los trabajos de demolición en la terminal Tasqueña para su ampliación

Así avanza la demolición de la terminal Tasqueña del Tren Ligero (X/ @STECDMX)

El Tren Ligero de la Ciudad de México se sometió a una transformación integral para mejorar su operación, la terminal Tasqueña permanece cerrada debido a que el gobierno de la Ciudad de México inició con la remodelación y ampliación de los andenes, esto con el objetivo de mejorar la zona de espera para el aumento de usuarios diarios que se prevén para la Copa Mundial 2026.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) ha colaborado en este proyecto, recientemente informó que ya concluyeron las maniobras de demolición de la terminal, por lo que empezarán con el retiro de escombros. A través de redes sociales compartieron detalles de cómo ha avanzado la obra.

"Concluye la demolición de la anterior plataforma de llegada y continúan los trabajos del retiro de escombro. Recuerda que por trabajos de ampliación la estación Terminal Tasqueña se encuentra cerrada.

Avanza remodelación de la terminal Tasqueña del Tren Ligero

Concluyó la demolición de la terminal Tasqueña (X/ @STECDMX)

De acuerdo con las imágenes que compartieron en sus canales oficiales, el andén de descenso ya fue demolido en su totalidad, así que maquinaria pesada trabaja en el lugar para retirar el escombro; además, se observa que una de las plataformas no fue intervenida, pues se pretende construir un andén central que funcione tanto como abordo y descenso.

De acuerdo con las infografías que compartieron las autoridades, el andén central y la zona de torniquetes son las obras principales a realizarse durante la ampliación del Tren Ligero en Tasqueña. Según la descripción del proyecto, permitirá un mejor acceso y salida del tren.

Por otra parte, las autoridades recordaron que se brinda servicio auxiliar de autobuses de RTP a la estación Las Torres durante el tiempo que permanece cerrada la terminal Tasqueña.

Inició la remoción de escombro en la terminal Tasqueña del Tren Ligero (X/ @STECDMX)

“De la estación Las Torres al andén E del CETRAM Tasqueña contamos con servicio de apoyo gratuito con unidades de la @RTP_CiudadDeMex para el traslado de personas usuarias“.

Remodelación de Tasqueña avanza, autoridades prevén mayor eficiencia para el Tren Ligero en 2026

La transformación de la terminal Tasqueña del Tren Ligero de la Ciudad de México avanza a un ritmo visible, con la estructura principal ya sin techo y rodeada de escombros, como resultado de la reciente demolición iniciada para ampliar la capacidad operativa de la estación.

Esta intervención responde a la necesidad de optimizar el servicio ante la expectativa de una demanda elevada durante la Copa Mundial 2026, según informó el Servicio de Transportes Eléctricos (STE). El proceso de remodelación, instruido por Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, comenzó el 1 de septiembre con la demolición de la terminal existente.

El objetivo principal es habilitar dos andenes, lo que permitirá la llegada simultánea de más trenes y una mayor eficiencia en el flujo de pasajeros. Las autoridades difundieron imágenes recientes que muestran el avance de la obra a una semana de haber iniciado la demolición, evidenciando la magnitud de los trabajos en curso.