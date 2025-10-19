Tras crisis de salud, Yolanda Andrade ya grabó ‘Montse y Joe’: cuándo ver nuevo episodio con la conductora

Yolanda Andrade regresa a la televisión mexicana tras superar graves problemas de salud (Captura: programa Hoy)

El regreso de Yolanda Andrade a la televisión mexicana marca un nuevo capítulo en su trayectoria, tras un periodo en el que su salud se vio gravemente comprometida.

La conductora, reconocida por su participación en ‘Montse y Joe’ junto a Montserrat Oliver, ha retomado las grabaciones del programa, que se emitirán próximamente por Unicable.

Este retorno se produce después de que Andrade enfrentara meses de convalecencia y una situación médica que, según sus propias palabras, la llevó al borde de la muerte.

La noticia sobre la reaparición de Yolanda Andrade en el set fue difundida por la periodista de espectáculos Martha Figueroa a través de su programa de YouTube, Así se hacen los chismes.

La conductora retoma las grabaciones de 'Montse y Joe' en Unicable después de meses de convalecencia (Jesús Avilés/Infobae)

Figueroa detalló que la conductora grabó su episodio de regreso durante la semana y que la transmisión está programada para el martes 21 de octubre en Unicable. Además, anticipó que Andrade participará en una nueva grabación la semana siguiente, lo que indica que su reincorporación a la televisión será paulatina.

El estado de salud de Yolanda Andrade ha sido motivo de atención pública desde finales del año anterior, cuando se vio obligada a abandonar temporalmente el programa debido a complicaciones médicas.

En septiembre de 2025, la presentadora compartió con los medios detalles sobre su diagnóstico y el impacto emocional que ha experimentado desde que recibió la noticia de que su esperanza de vida se ha reducido de manera significativa.

En un encuentro con la prensa, realizado a las afueras de una iglesia en la Ciudad de México, Andrade reveló que cuenta con dos diagnósticos, ambos de carácter degenerativo, aunque prefirió no especificar cuáles son.

El diagnóstico de Yolanda Andrade es raro y degenerativo, con una esperanza de vida de tres a cinco años (IG: @yolandaamor)

Durante esa conversación, Andrade expresó: “El diagnóstico no importa, lo que importa es la actitud. Llora, revuélcate, resígnate. Estoy enferma de la próstata”, declaración que refleja su habitual sentido del humor.

La conductora también indicó que, pese a una mejoría reciente, los médicos le han pronosticado una esperanza de vida de entre tres y cinco años. “El doctor me dijo de tres a cinco años que dura mi enfermedad. Bendito sea Dios que dieron un diagnóstico, bueno, dieron dos. Dios ha sido muy espléndido conmigo porque es algo tan específico que le da al 1% de las mujeres. Imagínate, para colmo. Mi enfermedad es para que la revise la NASA”, comentó Andrade, subrayando la rareza de su condición.

Andrade afronta su enfermedad con humor y reflexiona sobre la vida, la muerte y su legado (TikTok:canalunicable)

La presentadora abordó abiertamente su relación con la muerte y el proceso psicológico que ha atravesado desde que conoció la gravedad de su situación. “No le tengo miedo a la muerte, claro que no. Me he terapiado un chorro porque pues de todas maneras nos vamos a morir todos. Luego decía: ‘No sé cómo me voy a morir’, pero como ya me dijeron cómo, entonces ya no le tengo miedo. Ya la veo venir y ya es mejor disfrutarla”, afirmó ante los medios.

Andrade también compartió que, durante los dos años en los que ha enfrentado complicaciones de salud, ha podido identificar a las personas que realmente la aprecian: “Estoy muy agradecida, sorprendida del amor de la gente y yo creo que yo ya viví en vida mi velorio porque ya sé quién me quiere mucho”.