México

Sheinbaum monitorea aumento del río Pánuco, en Tamaulipas, tras llegar a pico máximo histórico: “Hasta ahora no hay riesgo”

Américo Villareal indicó que se mantienen en alerta de un posible desborde, que implicaría el desalojo de la población cercana

Por Fernanda López-Castro

Sheinbaum indicó que hasta ahora no hay riesgo de un desbordamiento del río Pánuco. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, para supervisar el río Pánuco, luego de que se reportó un incremento significativo en el nivel del agua, lo que alertó sobre un posible desbordamiento.

Esto a poco más de una semana de las inundaciones en Veracruz ocasionadas por las lluvias y con ello, el desbordamiento del río Cazones.

En un video publicado en sus redes sociales, la mandataria indicó que la menos hasta el momento no hay riesgo para la población, de acuerdo con los informes del gobierno estatal y Protección Civil; sin embargo, indicó que continuará monitoreando la zona lagunar.

“Ayer llegamos a Tampico y estamos con el gobernador Américo Villareal y el general, el comandante de región, general Gómez Ruiz y el general, comandante de la Guardia Nacional, para poder revisar el nivel del Pánuco y ver si hay algún alertamiento.

“Me informa el gobernador, y por el informe que tenemos de Protección Civil, que se está monitoreando, hasta ahora no hay riesgo, pero de todas formas es importante el monitoreo de la zona lagunar y del nivel del Pánuco, cerca de Tampico, para poder estar alerta en los siguientes días, si es que podría haber un aumento en el nivel”, dijo la mandataria.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas explicó que en la estación hidrométrica, cercana a la población de Tamuin, el río Pánuco “llegó a su pico máximo, el tercero más alto históricamente en los últimos70 años”.

No obstante, aseguró que el nivel del agua ya va en descenso, es decir, “la cresta ya pasó y está comenzando a llegar a la cuota de medición del Pánuco, ya en Veracruz”.

Precisó que actualmente el nivel del agua está en 7.74 y ya se alertó a la población de las comunidades en la zona baja, además de que ya se trabaja en coordinación con los gobiernos municipales y se habilitaron albergues.

“El último en 7.74 pero estable, quiere decir que este pico ya llegó a su máxima y todavía no se refleja en el ámbito lagunario, que si tenemos aquí aledaño al área conurbada y que las zonas bajas están alertadas y los presidentes municipales trabajando en forma coordinada y teniendo los albergues y los suministros suficientes por si hay necesidad de hacer algún desplazamiento de la población

“En los sobrevuelos que hemos hecho hemos visto que ha habido mucha afectación y se ha desbordado el río en varias lagunas de inundación que seguramente van a poder atenuar este pico y que la afectación a la población de Tampico y Ciudad Madero no sea tan significativa”, concluyó.

