Se pronostican fuertes lluvias para Chiapas, Guerrero y Oaxaca

Además habrá descenso de temperatura en la mayor parte del país por frente frío

Por Jorge Contreras

Prevén fuertes lluvias para Chiapas,
Prevén fuertes lluvias para Chiapas, Guerrero y Oaxaca (Crédito: Cuartoscuro)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este día se prevén condiciones climatológicas adversas en gran parte del territorio mexicano, debido a la combinación de diversos fenómenos atmosféricos que propiciarán lluvias de distinta intensidad, fuertes rachas de viento y un ligero descenso en la temperatura, especialmente en zonas del norte y sur del país.

Las precipitaciones más intensas se registrarán en el estado de Chiapas, particularmente en las regiones Sierra y Soconusco, donde se esperan lluvias puntuales intensas, las cuales podrían generar encharcamientos, deslaves e incrementos en niveles de ríos y arroyos.

Asimismo, en Oaxaca y Guerrero se pronostican lluvias muy fuertes, derivadas del ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, favorecido por la presencia de la vaguada monzónica, sistema que continuará activo en las costas del sur del país.

Rachas fuertes de viento y lluvias aisladas

ROBER SOLSONA…20231102…VALENCIA…..FUERTES RACHAS DE VIENTO.
ROBER SOLSONA…20231102…VALENCIA…..FUERTES RACHAS DE VIENTO.

Durante el transcurso del día, el frente frío número 7 será reforzado por una masa de aire frío, lo que provocará su aproximación a la frontera norte de México.

Dicho evento, en interacción con la corriente en chorro subtropical, originará rachas fuertes de viento y lluvias aisladas en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones ante posibles tolvaneras o afectaciones a la visibilidad en carreteras.

En el centro del país, canales de baja presión combinados con el ingreso de humedad del Pacífico provocarán lluvias fuertes en Michoacán, Estado de México, Morelos y Puebla, además de chubascos en Ciudad de México, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima y Tlaxcala.

Clima para este 18 de
Clima para este 18 de octubre en el país (SMN)

En estados como Zacatecas, Hidalgo y San Luis Potosí, las lluvias serán de menor intensidad, aunque no se descartan descargas eléctricas y posibles granizadas aisladas.

Por otro lado, la entrada de humedad del Golfo de México y el mar Caribe favorecerá lluvias fuertes en Quintana Roo, así como chubascos en Yucatán, Campeche, Tabasco y el sur y centro de Veracruz. En la región norte de este último estado se prevén lloviznas dispersas.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales y evitar cruzar ríos o zonas inundadas. Se recomienda a conductores extremar precauciones por pavimento resbaladizo y poca visibilidad. Asimismo, se sugiere a comunidades de zonas serranas estar atentas ante posibles deslaves.

Las condiciones de lluvia persistirán en los próximos días, por lo que se pide mantener medidas preventivas y atender las indicaciones de Protección Civil.

