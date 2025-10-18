¿Quién es Mariano Riva Palacio, conductor de Azteca Noticias que se viralizó tras anunciar su compromiso?

(Captura YT: Azteca Noticias)

Mariano Riva Palacio se comprometió con Alan Biancci tras dos años de relación, así lo dio a conocer el propio conductor a través de sus redes sociales.

“Me dijo que sí”, escribió en Instagram.

El presentador, famoso en la televisión mexicana por su colaboración con Azteca Noticias, compartió fotografías de la propuesta de matrimonio que planeó para su novio en nada más ni nada menos que París, Francia, enfrente de la Torre Eiffel.

(IG: @jmrivapalacio)

¿Quién es Mariano Riva Palacio, ex conductor de Azteca Noticias?

Mariano Riva Palacio es conductor de noticias con 26 años de experiencia y una trayectoria consolidada en el periodismo nacional.

A sus 53 años, cuenta con el Premio Nacional de Periodismo en dos ediciones, 2005 y 2015.

Ha formado parte del noticiero de El Heraldo Televisión y fue titular de Hechos Sábado. También presentó el programa Alerta Tierra de TV Azteca y colaboró con Javier Alatorre en Hechos.

(IG: @jmrivapalacio)

Actualmente, se desempeña como periodista, escritor y columnista; colabora en Reporte Índigo y escribe para Forbes México.

Además, se mantiene activo en redes sociales, principalmente en su cuenta de Instagram, donde tiene alrededor de 21 mil seguidores.

En el ámbito personal, en 2020, sufrió la pérdida de su padre, Juan Riva Palacio, quien falleció por un paro cardiorrespiratorio.

(IG: @jmrivapalacio)

¿Cómo comenzó la historia de amor de Mariano Riva Palacio y Alan Biancci?

Aunque el presentador suelen compartir fotos con su novio, no ha hecho pública su historia de amor.

Lo único que se sabe, es que comenzaron su romance el 6 de noviembre de 2023. Esto gracias a una publicación en donde Riva Palacio felicita a Alan Biancci por un mes más juntos.

“Hoy festejamos 1 año 11 meses de estar juntos y no sabes lo feliz que me haces, bueno sí sabes. Gracias por llegar a mi vida mi cielo. Hoy celebramos un mes más de unión en París y en tu lugar favorito @disneyparks. Te amo“, publicó el ex conductor de Azteca Noticias.

(IG: @jmrivapalacio)

“Ya casi son 2 años. Pura felicidad este viaje. Te amo, mi vida guapo. Brindo por un año 11 meses de una eternidad“, respondió Alan Biancci.