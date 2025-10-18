Detienen a Aarón “N”, señalado de lograr 15 robos en OXXO y de motocicletas en tres municipios de Guanajuato

Aarón "N" fue detenido por elementos de la Policía Estatal Preventiva de Guanajuato en la capital de la entidad | SSyP Guanajuato

La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato (SSyP) informó la captura de Aarón “N”, de 32 años y originario de León, en un operativo realizado el 4 de octubre de 2025. El sujeto está acusado de al menos 15 robos a tiendas de conveniencia y motocicletas en los municipios de León, Silao y Guanajuato capital.

Según fuentes oficiales citadas por media locales, Aarón acumulaba múltiples carpetas de investigación por robo a comercio en Silao y la capital estatal. Además, se le vincula con el robo de motocicletas, incluida una unidad propiedad de la fiscalía estatal.

La detención fue posible gracias a la coordinación entre la Unidad de Análisis, la Policía de Investigación y el Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) “Argos”, quienes emplearon tecnología de rastreo para identificar los patrones de movilidad del sospechoso. “La coordinación interinstitucional permitió una respuesta eficaz ante la reiterada actividad delictiva del sujeto”, señaló la Secretaría.

Tiendas OXXO reconoció la labor de los efectivos de seguridad que detuvieron a este sujeto | Agencia EFE / STR

OXXO reconoce labor de agentes de la policía preventiva guanajuatense

Durante una ceremonia de reconocimiento, la cadena comercial de Tiendas OXXO entregó un reconocimiento a dos elementos de la Policía Preventiva de Guanajuato capital por su contribución en la captura del presunto responsable. La presidenta municipal, Samantha Smith, destacó que el premio refuerza la importancia de la capacitación, el uso de tecnología y el trabajo conjunto entre ciudadanía y corporaciones.

“Este reconocimiento refleja el esfuerzo diario de nuestras y nuestros policías, que trabajan con estrategia, preparación y cercanía con la gente”, declaró Smith al entregar el galardón. Subrayó que la colaboración ciudadana y la denuncia oportuna fueron fundamentales para lograr este resultado.

Robo a tiendas y de motocicletas: dos tendencias a la alza en Guanajuato capital

El caso refuerza la estrategia estatal de combate al delito patrimonial; especialmente el robo a tiendas de autoservicio y de motocicletas: dos modalidades en aumento en la zona metropolitana de León y sus alrededores. Las autoridades consideran que la detención de Aarón envía un mensaje claro: la tecnología aplicada a la seguridad y la participación ciudadana pueden traducirse en resultados concretos.

En esa línea, la Secretaría de Seguridad y Paz anunció que dará seguimiento al proceso legal correspondiente para exigir que el presunto responsable enfrente la justicia y se logre condena que sirva de disuasivo. Así mismo, instó a la población a continuar denunciando y colaborando con las autoridades para prevenir este tipo de delitos.

El robo a tiendas de autoservicio y de motocicletas ha sido una tendencia creciente en los tres municipios de Guanajuato donde operaba este criminal | SSyP Guanajuato

Con este avance, Guanajuato refuerza que la coordinación institucional, la acción investigativa especializada y la vigilancia tecnológica constituyen pilares clave para recuperar la tranquilidad en los municipios afectados por robos frecuentes.