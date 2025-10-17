Vanessa Gurrola, exreina de belleza y modelo, es detenida en EEUU por el homicidio de un capo de Los Arellano Félix

Lidia Vanessa Gurrola Peraza, modelo sinaloense y exreina de belleza, enfrenta cargos por homicidio en primer grado tras su detención en San Diego por el asesinato de un operador de los Arellano Félix. (Instagram)

Lidia Vanessa Gurrola Peraza, exreina de belleza y reconocida modelo originaria de Sinaloa, enfrenta acusaciones de homicidio en primer grado tras su detención el pasado 9 de octubre en San Diego, California.

De acuerdo con información dada a conocer por el periodista Ángel Hernández de Milenio, la joven de 32 años permanece recluida en el centro de detención de Las Colinas a la espera de su próxima audiencia judicial, pactada para el 20 de octubre, luego de ser acusada de haber matado a “El Chato”, operador del Cártel de los Arellano Félix.

Según el registro oficial de detención en San Diego, también dado a conocer por la fuente antes citada, señala que Vanessa Gurrola figura bajo el número de detención 25744615. Además, se confirma que nació el 13 de mayo de 1993, que mide 1,52 metros de estatura y pesa 59 kilogramos. Se detalla que sus ojos y cabello son de color castaño.

El periodista Ángel Hernández confirmó la detención de la modelo sinaloense. (Captura de pantalla)

De acuerdo con registros del Sheriff del condado de San Diego, la acusación formal fue presentada el 10 de octubre, un día después de la detención de la modelo.

¿Qué se sabe del crimen?

La detención de Lidia Vanessa Gurrola Peraza en San Diego se hizo pública hasta este 16 de octubre de 2025. El caso criminal remonta a más de un año y siete meses del asesinato de El Chato, ocurrido el 17 de febrero de 2024.

Aquella noche, disparos en las inmediaciones de un complejo residencial cercano a un centro comercial alarmaron a los habitantes de University City, ubicado al sur de California, en los límites con Tijuana.

El Chato, asesinado en febrero de 2024. (X/HEARST)

Las autoridades localizaron a dos personas: una fallecida junto a un vehículo y la otra, herida, en un punto cercano al acceso de un departamento. La víctima fue identificada como El Chato, quien hasta ese momento no contaba con órdenes de arresto ni procesos activos, pese a que era conocida su relación con Edwin Huerta Nuño, El Flaquito, operador de Los Arellano Félix.

La investigación permitió documentar que Gurrola Peraza presuntamente sostenía una relación sentimental con El Chato. Fotografías y videos publicados antes de los hechos sirvieron como uno de los elementos para integrar su expediente como probable responsable. Hoy día sus redes sociales ya no están activas.

¿Relación con Los Chapitos?

En septiembre de 2024, en el inicio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, el nombre de Vanessa Gurrola volvió a resonar en medios locales tras su inclusión en una serie de folletos lanzados desde avionetas en distintos puntos de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis.

Estos volantes señalaban a la modelo, junto a otros personajes, como presuntos operadores de Los Chapitos, la facción liderada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

Habitantes de varias zonas de Sinaloa compartió fotografías de los folletos. (@Cristian1to0)

Los folletos incluían fotografías y nombres de personas —entre ellas Gurrola y la maquillista Sheila Paola Urías Vázquez— a quienes se asocia en actividades inmobiliarias y lavado de dinero para la facción criminal. Los volantes contenían además información de contacto de autoridades mexicanas y de agencias estadounidenses como la DEA.

Parte del texto plasmado denunciaba extorsión, tortura y fraude inmobiliario atribuidos a la célula criminal. La denuncia anónima también mencionaba a otros integrantes, entre ellos líderes, políticos y empresarios presuntamente coludidos en actividades de Los Chapitos.

Pese a ello, las fuentes citadas por Milenio apuntan a que la autoridad no ha confirmado de forma oficial que el homicidio de El Chato esté directamente conectado con las pugnas recientes entre Los Chapitos y los remanentes del Cártel de los Arellano Félix.

Vanessa Gurrola, la mujer que conquistó a Sinaloa

Previamente a estos hechos, Gurrola Peraza había alcanzado notoriedad pública tanto por su carrera en el modelaje como por la atención recibida debido a su fuerte parecido físico con Emma Coronel Aispuro, esposa de El Chapo Guzmán.

Vanessa Gurrola y Emma Coronel (Foto: Instagram@vanessagurrola/@therealemmacoronel)

Este parecido la llevó a ser apodada como “la doble de Emma Coronel” en medios y redes, generando viralidad en imágenes y videos difundidos por la propia influencer.

La cuenta personal de Instagram de Gurrola, suma hoy día 1.4 millones de seguidores. En sus redes, presumía viajes y lujos en destinos como Emiratos Árabes Unidos, París, Turquía y Miami.

En 2011, obtuvo la corona como reina del Festival de los Juegos Florales en Mazatlán, y más tarde incursionó en negocios relacionados con productos para adelgazar.

Gurrola reconoció que la confusión con la esposa de El Chapo le generó mayor exposición: “No me molesta, incluso han subido mis seguidores”, declaró en entrevista televisiva en 2019.