Precio de los centenarios de oro y onzas de plata este viernes

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son los que definen la cotización de estas piezas

Las monedas de oro y plata son una buena opción para aquellos que buscan hacer una inversión con menor riesgo, para comenzar una valiosa colección o simplemente para entregar un obsequio.

Cualquiera que sea el motivo para hacerse de alguna de estas codiciadas piezas, es bueno conocer que su valor no es estable, cambia todos los días, tanto puede subir como bajar.

El valor de las monedas de oro y plata depende, básicamente, del precio internacional de los metales preciosos, así como del tipo de cambio del peso frente al dólar. Por eso, aquí están los valores de las piezas este viernes 17 de octubre.

Oro y plata

El Banco de México (Banxico) tiene una lista de distribuidores autorizados de oro y plata a nivel nacional, conformada principalmente por bancos, aunque también cuenta con otras opciones.

Varias de estas Instituciones tienen un apartado en sus páginas oficiales con el costo en venta y compra de sus metales preciosos.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas

Banco Azteca

Onza de Plata: 987 pesos en compra y 1.087 pesos en venta

Citibanamex

Centenario de oro: 83.300 pesos en compra y 96.300 pesos en venta

Banorte

Centenario de oro: 86.800 pesos en compra y 101.900 pesos en venta.

Hidalgo de oro: 17.400 pesos en compra y 20.430 pesos en venta

Azteca de oro: 34.800 pesos la compra y 40.860 pesos la venta

Onza de Plata: 425 pesos la venta y 270 pesos la compra

BanRegio

Centenario: 102.422 pesos la venta

Onza de plata: 1167 pesos la venta

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico

Si buscas comprar o vender ya sea oro o plata, debes de saber que existen una serie de requisitos para lograrlo, mismos que cambian dependiendo el distribuidor.

Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, principalmente cuando se trata vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se quiere vender tienen que estar autorizadas por el banco.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender piezas de oro y plata ponen topes en la compra o venta a quienes no son cuentahabientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.

