México

Kenia López Rabadán pide que políticos informen si EEUU les retira su visa tras casos de gobernadores y legisladores

La presidenta de Cámara de Diputados consideró necesario transparentar los casos e impulsar la rendición de cuentas en este tema 

Por Fernanda López-Castro

Guardar
La presidenta de la Cámara
La presidenta de la Cámara de Diputados pidió que los funcionarios informen si se les ha removido su visa. | Cámara de Diputados

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de DiputadosKenia López Rabadán, exhortó a legisladores y servidores públicos a transparentar si han sido notificados sobre la revocación de sus visas para ingresar a Estados Unidos, así como las razones de ello tras los recientes casos en que se les retiró el documento a gobernadores y legisladores.

La legisladora destacó que no se trata de viajes personales o recreativos, sino de la relación institucional con el principal socio comercial de México.

En declaraciones realizadas desde el Palacio Legislativo de San LázaroLópez Rabadán subrayó que la transparencia y la rendición de cuentas en este tema resultan esenciales. 

“México necesita saber quiénes, por qué motivos y en qué etapa procesal se encuentran los casos de retiro de visas a funcionarios públicos”, declaró la diputada.

Enfatizó que la certeza sobre la situación de los permisos de entrada a territorio estadounidense es parte de la responsabilidad frente a la sociedad mexicana.

La legisladora señaló que se manejan nombres y versiones respecto a posibles afectados, pero insistió en que únicamente con información clara se puede avanzar en el esclarecimiento de estos procesos.

“Por la transparencia, por la rendición de cuentas, deberían de informarlo”, afirmó López Rabadán ante medios de comunicación.

Frente a cuestionamientos sobre la interacción con representantes de empresas u organizaciones durante el análisis del Paquete Económico, la presidenta de la Cámara de Diputados explicó que optó por no recibir formalmente a cabilderos. Arguyó que, por respeto a las comisiones legislativas responsables del dictamen, corresponde a ellas el análisis y recepción de argumentos.

“Decidí no recibir de manera formal a ningún cabildero por respeto a las comisiones de dictamen”, explicó, mencionando que existe un registro público de quienes acuden al recinto.

En el marco del debate sobre el Paquete Económico, López Rabadán informó que se han presentado 198 reservas al dictamen relativo a la Ley de Impuestos Especiales a Productos y Servicios, que incluye propuestas sobre tabaco, refrescos y videojuegos.

Precisó que la discusión podría prolongarse por al menos cinco horas más, dada la cantidad y naturaleza de las reservas inscritas.

“Exactamente son 198 reservas hasta este momento”, puntualizó la legisladora.

La jornada legislativa quedó marcada, según la presidenta de la Cámara, como un día extenso y determinante para el trabajo parlamentario, en particular, para la discusión de cambios fiscales que impactan la economía nacional.

Temas Relacionados

Kenia López RabadánvisaEstados UnidosCámara de Diputadosmexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros la tarde de hoy 17 de octubre

Sigue a los granjeros minuto a minuto en el reality show: Alfredo Adame, La Bea y César Doroteo permanecen en riesgo de eliminación

La Granja VIP EN VIVO:

México: cotización de cierre del dólar hoy 17 de octubre de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

México: cotización de cierre del

Guardia Nacional destruye cerca de 14 mil 600 metros cuadrados al ser plantíos de marihuana en Jalisco

Los trabajos de los efectivos de seguridad llevó a que se incineraran estos espacios y quedaran a disposición del Ministerio Público en la entidad

Guardia Nacional destruye cerca de

Síndico de Atizapán de Zaragoza denuncia desvío de recursos por software ‘fantasma’

Desde 2023 el sistema pagado, está en modo de prueba

Síndico de Atizapán de Zaragoza

Apoyo de 1 millón 400 mil pesos en CDMX 2025: estas son las fechas de publicación de resultados

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México informó que serán al concluir el prerregistro

Apoyo de 1 millón 400
MÁS NOTICIAS

NARCO

Guardia Nacional destruye cerca de

Guardia Nacional destruye cerca de 14 mil 600 metros cuadrados al ser plantíos de marihuana en Jalisco

Desmantelan red de drogas en España operada por traficantes mexicanos y colombianos

Caen dos del Cártel de Tláhuac en predio de Iztapalapa donde se empacaban cantidades millonarias de droga

Bloqueos en Michoacán tras ataque a militares por integrantes del CMNG

“La Mafias” irá a prisión en CDMX; ordenan recluirla en Santa Martha Acatitla por presunto robo

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros la tarde de hoy 17 de octubre

Paty Sirvent presenta al nuevo elenco de Jeans tras conflicto con JNS

Maribel Guardia se muda y llevará las cenizas de su hijo Julián Figueroa: “Adoraba mi casa”

Quién es el primer eliminado de La Granja VIP, según encuesta

“Aún estaba con Cazzu”: Aseguran que Nodal habría visitado a Ángela Aguilar en EEUU antes de lo que se sabía

DEPORTES

El “Perro” Bermúdez alista su

El “Perro” Bermúdez alista su regreso a la narración rumbo al Mundial 2026

Rayados encara a Pumas con bajas sensibles para la Jornada 13 del Apertura 2025

Quiénes son los deportistas favoritos para ganar el Premio Nacional del Deporte 2025

Alberto del Río revela impactante anécdota con John Cena durante su paso por WWE

Thekla quiere que el ‘Triangle of Madness’ tenga sabor mexicano tras el Grand Prix de Amazonas 2025 del CMLL