México

José Ramiro López Obrador defiende compra de 13 ranchos: “Los fui comprando poco a poco”

El hermano de Andrés Manuel López Obrador justificó la compra debido a que se trata de “propiedades pequeñas”

Por Jaqueline Viedma

Guardar
José Ramiro López Obrador aseguró
José Ramiro López Obrador aseguró que la compra de los 13 ranchos se dio "poco a poco". (X/@jrlopezobrador)

Luego de días en el centro de las críticas por la posesión de 13 ranchos en Tabasco, José Ramiro López Obrador, minimizó el escándalo señalando que se trata de propiedades pequeñas que fue comprando poco a poco, resultado del “fruto de su esfuerzo”.

La declaración patrimonial del hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, también incluye la compra de 694 cabezas de ganado, ya en conjunto con los ranchos, se vuelven una adquisición millonaria del tabasqueño.

Este 17 de octubre en entrevista para medios de comunicación, José Ramiro dio sus primeros argumentos sobre las acusaciones, “eso lo tengo declarado, yo no escondo nada, lo demás es una cuestión mediática”.

Aseguró que las críticas y exhibición de su vasto patrimonio se deben a supuestas inconformidades de quienes llamó “los poderosos de este país”:

No perdonan lo que hizo Andrés Manuel... los recursos con los que se quedaban ellos se le hayan dado a los ciudadanos a través de los programas”.

“Sus jilgueros, que son los dueños de los medios de comunicación, tienen que fomentar, agrandar toda esta situación”, reprochó.

Según su versión, la compra no fue realizada en una sola exhibición, “tengo esas propiedades, porque tuve una y luego me ofrecieron 10 hectáreas y las compré, luego me ofrecieron 11 hectáreas y las compré, pero la fui comprando poco a poco, son propiedades chicas, pero bueno, yo afortunadamente estoy tranquilo, sé cómo la adquirí y es producto del esfuerzo”.

Al ser cuestionado sobre si la adquisición se realizó durante el mandato presidencial de su hermano, contestó:

“Seguramente, sí, pues él era eh… a ver, a ver, déjame que yo haga cuentas. No, no, no, bueno, bueno, yo adquirí las primeras tierras en el 2010, parece algo así, 2010, 2011, Andrés estaba, creo que fue del 18 al 24, algo así, pero te digo, yo fui adquiriendo pedazos ahí cerca de mi propiedad, junto a mi propiedad”.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

José Ramiro López ObradorAndrés Manuel López ObradorMorenaAusteridad RepublicanaTabascomexico-noticias

Más Noticias

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros la tarde de hoy 17 de octubre

Sigue a los granjeros minuto a minuto en el reality show: Alfredo Adame, La Bea y César Doroteo permanecen en riesgo de eliminación

La Granja VIP EN VIVO:

David Faitelson llama ‘gran clásico‘ el partido entre Cruz Azul y América: “Ni Chivas ni Pumas han estado a la altura”

La rivalidad entre ambos clubes ha incrementado debido a la frecuencia de instancias finales donde se han enfrentado

David Faitelson llama ‘gran clásico‘

Héctor Moreno dice adiós, el histórico defensor mexicano se retira del futbol

El zaguero mexicano cierra su ciclo en las canchas tras una trayectoria marcada por entrega, liderazgo y constancia

Héctor Moreno dice adiós, el

Enfrentamiento entre civiles armados y policías de Chihuahua deja cuatro muertos

Los hechos fueron registrados luego de que los elementos de seguridad transitaran por la comunidad de Flores Magón

Enfrentamiento entre civiles armados y

Acompañado y en un automóvil: así fue el asesinato de “El Chato” en EEUU, operador del Cártel de los Arellano Félix

La modelo Vanessa Gurrola fue detenida en San Diego por su probable participación en el homicidio

Acompañado y en un automóvil:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre civiles armados y

Enfrentamiento entre civiles armados y policías de Chihuahua deja cuatro muertos

Acompañado y en un automóvil: así fue el asesinato de “El Chato” en EEUU, operador del Cártel de los Arellano Félix

Riña en el penal de Aguaruto, Sinaloa dejó un interno muerto y tres lesionados

Ataque contra policías municipales deja dos elementos muertos y cuatro agresores detenidos en Culiacán, Sinaloa

Vanessa Gurrola, modelo detenida en EEUU, fue boletinada por presuntos nexos con Los Chapitos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP EN VIVO:

La Granja VIP EN VIVO: Eleazar Gómez traicionará a uno de sus compañeros la tarde de hoy 17 de octubre

Belinda sigue triunfando en ‘Mentiras el musical’ mientras Lupillo Rivera emprende acciones legales en su contra

Comparan a Sergio Mayer Mori con “Rubí”, el personaje que inmortalizó su madre: “Es un descarado”

Fans proponen a este conductor como reemplazo de Adal Ramones, tras errores en La Granja VIP

Paty Sirvent presenta al nuevo elenco de Jeans tras conflicto con JNS

DEPORTES

David Faitelson llama ‘gran clásico‘

David Faitelson llama ‘gran clásico‘ el partido entre Cruz Azul y América: “Ni Chivas ni Pumas han estado a la altura”

Héctor Moreno dice adiós, el histórico defensor mexicano se retira del futbol

Promotor de Hamzah Sheeraz asegura cambio de planes tras la derrota de Canelo Álvarez: “Dejemos que se opere”

¿Quién transmitirá el Mundial Sub-17 femenil en México?

Faitelson reacciona a la posición de México en la última actualización del ranking de FIFA: “¿A quién quieren engañar?“