José Ramiro López Obrador defiende compra de 13 ranchos: “Los fui comprando poco a poco”

José Ramiro López Obrador aseguró que la compra de los 13 ranchos se dio "poco a poco". (X/@jrlopezobrador)

Luego de días en el centro de las críticas por la posesión de 13 ranchos en Tabasco, José Ramiro López Obrador, minimizó el escándalo señalando que se trata de propiedades pequeñas que fue comprando poco a poco, resultado del “fruto de su esfuerzo”.

La declaración patrimonial del hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, también incluye la compra de 694 cabezas de ganado, ya en conjunto con los ranchos, se vuelven una adquisición millonaria del tabasqueño.

Este 17 de octubre en entrevista para medios de comunicación, José Ramiro dio sus primeros argumentos sobre las acusaciones, “eso lo tengo declarado, yo no escondo nada, lo demás es una cuestión mediática”.

Aseguró que las críticas y exhibición de su vasto patrimonio se deben a supuestas inconformidades de quienes llamó “los poderosos de este país”:

“No perdonan lo que hizo Andrés Manuel... los recursos con los que se quedaban ellos se le hayan dado a los ciudadanos a través de los programas”.

“Sus jilgueros, que son los dueños de los medios de comunicación, tienen que fomentar, agrandar toda esta situación”, reprochó.

Según su versión, la compra no fue realizada en una sola exhibición, “tengo esas propiedades, porque tuve una y luego me ofrecieron 10 hectáreas y las compré, luego me ofrecieron 11 hectáreas y las compré, pero la fui comprando poco a poco, son propiedades chicas, pero bueno, yo afortunadamente estoy tranquilo, sé cómo la adquirí y es producto del esfuerzo”.

Al ser cuestionado sobre si la adquisición se realizó durante el mandato presidencial de su hermano, contestó:

“Seguramente, sí, pues él era eh… a ver, a ver, déjame que yo haga cuentas. No, no, no, bueno, bueno, yo adquirí las primeras tierras en el 2010, parece algo así, 2010, 2011, Andrés estaba, creo que fue del 18 al 24, algo así, pero te digo, yo fui adquiriendo pedazos ahí cerca de mi propiedad, junto a mi propiedad”.

