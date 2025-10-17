México

Guardia Nacional destruye cerca de 14 mil 600 metros cuadrados al ser plantíos de marihuana en Jalisco

Los trabajos de los efectivos de seguridad llevó a que se incineraran estos espacios y quedaran a disposición del Ministerio Público en la entidad

Por Diego Mendoza López

X / @GN_MEXICO_
X / @GN_MEXICO_

En una nueva ofensiva contra el crimen organizado, elementos de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con el Ejército Mexicano, localizaron y destruyeron cinco plantíos de marihuana en el municipio de Tamazula de Gordiano, Jalisco, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México.

Durante patrullajes de seguridad y prevención del delito en zonas rurales del municipio, los agentes identificaron cinco terrenos con plantas de marihuana de diferentes alturas, los cuales cubrían en conjunto una superficie de 14 mil 600 metros cuadrados.

Tras el hallazgo, el personal federal resguardó la zona y realizó un operativo de búsqueda en las inmediaciones, sin localizar a los responsables. Posteriormente, se notificó a la Agencia del Ministerio Público Federal, que ordenó la destrucción de los cultivos mediante mano de obra e incineración.

Jim Vondruska / Reuters
Jim Vondruska / Reuters

Las autoridades informaron que estas acciones forman parte de los esfuerzos permanentes para inhibir la producción y distribución de drogas ilícitas en el país, así como para debilitar las estructuras financieras del narcotráfico que operan en la región occidente.

Aseguramiento de arsenal de alto calibre y ropa táctica en Aguaruto, Sinaloa

De manera paralela, un nuevo golpe al crimen organizado se registró en Sinaloa, donde elementos de la Guardia Nacional aseguraron un arsenal compuesto por fusiles de asalto, cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico. El hallazgo ocurrió durante patrullajes de seguridad en las inmediaciones de la localidad 5 de Mayo, en la localidad de Navolato, una zona con antecedentes de actividad criminal vinculada al narcotráfico.

De acuerdo con el reporte oficial emitido el 16 de octubre de 2025, los agentes realizaban recorridos por caminos de terracería cuando detectaron un vehículo abandonado en condiciones sospechosas. Al inspeccionarlo, encontraron lo siguiente:

  • Armas largas
  • Cargadores abastecidos
  • Cartuchos de diversos calibres
  • Chalecos antibalas
  • Mochilas
  • Radios de comunicación
  • Accesorios militares.
X / @GN_MEXICO_
X / @GN_MEXICO_

El vehículo fue asegurado y trasladado a instalaciones federales, mientras que el armamento quedó bajo resguardo del Ministerio Público Federal, que abrió una carpeta de investigación por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Aunque no se reportan detenidos, las autoridades no descartan que el arsenal esté vinculado a células delictivas del Cártel de Sinaloa. La localidad 5 de Mayo, situada en una zona agrícola cercana a Culiacán, ha sido señalada como un corredor estratégico para el tráfico de armas, drogas y personal logístico.

X / @GN_MEXICO_
X / @GN_MEXICO_

Este decomiso se suma a una serie de operaciones recientes en Sinaloa, donde las fuerzas federales han intensificado los patrullajes en comunidades rurales como La Cofradía, El Vergel, San Pedro y Aguaruto, en un intento por contener la expansión de grupos armados con capacidad táctica y logística significativa.

