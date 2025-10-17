México

Él es Isra Punk, novio de La Bea de La Granja VIP, cuyo romance nació de adolescentes en Chalco: “Venimos desde abajo”

La participante del reality conmovió al público y a sus compañeros al compartir la noticia de su próxima boda, tras quince años junto a Isra Punk

Por Armando Guadarrama

La Bea e Isra Punk anuncian su boda tras 15 años de relación, generando gran interés en La Granja VIP (IG)

El anuncio de que La Bea e Isra Punk planean casarse tras quince años de relación ha despertado un notable interés entre los seguidores de La Granja VIP.

La revelación, realizada por la propia participante durante el programa, no solo sorprendió a sus compañeros, sino que también motivó a la audiencia a indagar en la vida personal y profesional de ambos, especialmente en la figura de Isra Punk, quien ha sido un pilar fundamental en la trayectoria de la comediante.

Aunque Tania González, conocida como La Bea, inició su participación en La Granja VIP con un perfil bajo, su carisma y autenticidad la han convertido rápidamente en una de las favoritas del público.

La pareja planea casarse el próximo año, según anunció La Bea en La Granja VIP (IG)

Su popularidad en redes sociales, donde suma 234.000 seguidores en Instagram, se consolidó gracias a su contenido humorístico y su participación en proyectos como “La Isla”, “La culpa es de la Malinche” y “LOL: Last One Laughing”.

Antes de ingresar al reality, recorrió el país con su gira “Mi barrio me respalda”, lo que le permitió afianzar su presencia en la escena del stand up nacional.

El interés por conocer a Isra Punk creció a medida que la relación de la pareja se hizo más visible en el programa. Originario de Chalco, Estado de México, Isra Punk también ha forjado una carrera en la comedia, destacándose como standupero y generador de contenido junto a La Bea en redes sociales.

Isra Punk, originario de Chalco, destaca como standupero y músico, además de ser pareja de La Bea (IG)

Según relató en una entrevista con Marlene Fernanda en YouTube, la música ha sido una constante en su vida desde la infancia, ya que proviene de una familia de músicos. Esta influencia le permitió dominar instrumentos como el teclado, el acordeón, el bajo, las percusiones y la guitarra.

La formación académica de Isra Punk incluye una licenciatura en Psicología, disciplina que marcó el inicio de su incursión en el stand up. Su tesis universitaria abordó el fenómeno de los Open mics, lo que le abrió las puertas al mundo de la comedia en vivo.

La relación con La Bea comenzó cuando ambos eran estudiantes y, desde entonces, han compartido quince años de vida en común. La influencer anunció recientemente que la pareja tiene previsto casarse el próximo año.

Durante una dinámica en La Granja VIP, La Bea se refirió a Isra Punk como una de las personas más significativas en su vida, lo que la llevó a emocionarse hasta las lágrimas al recordar el apoyo constante de su pareja.

En ese contexto, expresó: “Él me prende en todos los sentidos. Es una persona que amo infinitamente, llevamos 15 años juntos y es un amor que atesoro mucho porque recuerdo que los dos empezamos desde super abajo y es bonito ver para atrás y ver todo el crecimiento que hemos tenido juntos. Es una persona que me ha apoyado en todo, que me ha levantado en los momentos más difíciles, que me ha acompañado y que me encanta que de la nada me componga canciones, me hace reír mucho y siento que yo no sería la persona que soy sino tuviera su amor, su compañía, pero, sobre todo, las palabras de aliento”.

Isra Punk, originario de Chalco, destaca como standupero y músico, además de ser pareja de La Bea (IG)

La historia de La Bea y Isra Punk ha trascendido el ámbito personal para convertirse en un ejemplo de crecimiento conjunto, tanto en lo profesional como en lo afectivo, consolidando a ambos como referentes dentro del mundo del stand up y las redes sociales.

