Bloqueos en Michoacán tras ataque a militares por integrantes del CMNG

Balacera entre miembros de CMNG y GN-Ejército esta madrugada de viernes 17 de octubre

Un violento ataque perpetrado contra elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN) desató una intensa movilización de fuerzas federales y estatales en la región Lacustre de Michoacán.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan, a la altura del entronque con la caseta de cobro que conecta con la Autopista Siglo 21, cuando personal militar fue agredido a balazos por un grupo armado presuntamente vinculado al Cártel Michoacán Nueva Generación (CMNG).

De acuerdo con reportes oficiales, los agresores formarían parte de una célula liderada por Ángel Chávez Ponce, alias “El Camaleón”, identificado como lugarteniente del CMNG, quien operaba en compañía de su hermano Serafín.

Tras la emboscada, los efectivos federales repelieron el ataque, lo que derivó en un enfrentamiento que se prolongó por varios minutos.

Grupo bloquea caminos para huir

Los reportes señalan que los presuntos miembros del CMNG secuestraron un autobús con peregrinos y lo incendiaron para poder huir (Vecinos Vigilantes Oficial/FB)

Al verse superados, los integrantes del grupo delictivo optaron por retirarse del lugar. Sin embargo, para facilitar su huida, despojaron de manera violenta a varios automovilistas de camionetas particulares, vehículos comerciales e incluso un autobús de peregrinos.

Las unidades fueron atravesadas sobre la vía y posteriormente incendiadas, con el propósito de bloquear el paso y evitar que las fuerzas del orden pudieran continuar con la persecución.

Las llamas y el humo generaron pánico entre automovilistas y habitantes de la zona, además de provocar el cierre total de la circulación en ambos sentidos de la carretera. El incidente también afectó el tránsito hacia la Autopista Siglo 21, una de las principales rutas de conexión entre el centro y el occidente del país.

A pesar del despliegue operativo que se realizó inmediatamente después del ataque, el grupo armado logró escapar entre caminos rurales de la región. No obstante, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional, en coordinación con la Policía Estatal, implementaron un operativo de búsqueda por aire y tierra con el objetivo de dar con los responsables.

En otro operativo, se informó que elementos del Ejército Mexicano aseguraron 95 kilos de metanfetamina, 4 mil 750 kilos y mil 790 litros de sustancias químicas, ocho reactores de síntesis orgánica, cinco condensadores, cinco centrifugadoras y un vehículo. La afectación económica a la delincuencia organizada es de 3 mil 235 millones de pesos.

Las autoridades aseguraron que continuarán con los patrullajes en la zona para restablecer el orden y garantizar la seguridad de los habitantes y viajeros que transitan por esta importante vía.