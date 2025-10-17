México

Apoyo de 1 millón 400 mil pesos en CDMX 2025: estas son las fechas de publicación de resultados

Por Lorna Huitrón

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México avanza en el proceso de selección de beneficiarios del apoyo económico de 1 millón 400 mil pesos, enmarcado dentro del programa Economía Social de la Ciudad de México 2025.

Este programa tiene como objetivo fortalecer proyectos productivos y cooperativas que contribuyan al desarrollo económico local y a la generación de empleos.

Cierre de prerregistro y entrega de documentación

El prerregistro para acceder a este apoyo concluye hoy viernes 17 de octubre de 2025, fecha límite en la que los interesados pudieron subir sus documentos a la plataforma oficial.

Posteriormente, las cooperativas y solicitantes pasarán a la fase de entrega presencial de documentación, donde deberán presentar los documentos en físico, legibles y firmados en tinta azul, incluyendo cuatro juegos de copias de cada documento, según lo establecido por la STyFE.

Evaluación de proyectos y visitas técnicas

Una vez completada la entrega de documentos, se realizarán visitas domiciliarias y técnicas a las cooperativas para verificar la viabilidad de los proyectos. La información y los expedientes de cada solicitud serán analizados por el Comité de Evaluación de Proyectos, que determinará qué cooperativas cumplen con los requisitos del subprograma Cooperativas de Cuidados para la Creación de Cuneros Comunitarios (CUCOS) y priorizará criterios de equidad territorial y desarrollo.

Fechas de publicación de resultados

De acuerdo con las Reglas de Operación publicadas en la Gaceta Oficial de la CDMX, los resultados del apoyo de 1 millón 400 mil pesos se darán a conocer dentro de los 30 días hábiles posteriores al cierre del pre-registro, es decir, a más tardar el 16 de noviembre de 2025.

La publicación dependerá también de la respuesta del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), que certifica la inscripción de las cooperativas al Padrón Nacional de Sociedades Cooperativas.

Cada cooperativa recibirá la notificación del resultado directamente en el correo electrónico registrado durante el proceso de solicitud, lo que permitirá a los aspirantes conocer de manera oportuna si fueron seleccionados y cuáles son los siguientes pasos a seguir para recibir los recursos.

Dónde consultar la lista de beneficiarios

El listado oficial de cooperativas seleccionadas estará disponible en el portal de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México: www.trabajo.cdmx.gob.mx.

Con este proceso, la CDMX busca impulsar proyectos productivos y cooperativas socialmente responsables, asegurando transparencia en la asignación de recursos y fortaleciendo la economía social en la capital del país.

