¿Apoya a Kike Mayagoitia? Capi Pérez publica fuerte mensaje tras nominación de La Bea en La Granja VIP

El conductor de Venga la Alegría dejó entrever la persona a la que apoya en La Granja VIP. (ig)

La Granja VIP sigue generando reacciones entre el público y algunos colaboradores de TV Azteca, televisora que transmite el reality show. Tal es el caso de Capi Pérez, quien utilizó sus redes sociales para compartir su reacción al enterarse de los granjeros nominados.

La noche del pasado 15 de octubre, se vivió la primera gala de nominación del reality, lo que generó tensión entre los participantes y el público, pues varios manifestaron su descontento ante la nominación de La Bea.

Durante la asamblea, Kike Mayagoitia, conductor de Venga Alegría, nominó a la comediante creadora de contenido, junto con Jawy Méndez, Eleazar Gómez y Alberto del Río ‘El patrón’.

Los cuatro nominados de La Granja VIP. (TV Azteca)

¿Capi Pérez apoya a La Bea en lugar de a Kike Mayagoitia?

Ante la decisión de los granjeros de poner en riesgo de eliminación a La Bea, Capi Pérez compartió una serie de mensajes en su cuenta de X, en los que dejó entrever su claro apoyo para la comediante.

"La Bea no convive con ellos porque está demasiado ocupada haciendo el mejor contenido de La Granja VIP“, expresó en una publicación.

Después de algunas horas, reaccionó al comentario de una internauta, quien manifestó que la dinámica de nominación había estado incorrecta y no comprendía la razón por la que Manola Díez y Omahi estaban fuera de la tabla.

“Me dormí y amanecí sin entender que ver** pasó”, respondió.

Capi Pérez sobre nominación de La Bea (Captura de pantalla)

Mientras que en su cuenta de Instagram compartió su postura ante las nominaciones y las acciones que realizaron dos de sus compañeros de TV Azteca: “Si no conviven con La Bea ellos se lo pierden. Es una joya esta morra”.

Quién es La Bea, la granjera que ha despertado el apoyo de gran parte del público tras su nominación

Nacida en Chalco, Estado de México,Tania González creció en un contexto popular que sigue marcando el tono directo y auténtico de su propuesta humorística.

En la tercera temporada de LOL: Last One Laughing exhibió su habilidad para adaptarse y su destreza humorística bajo presión, participando además en el reality de competencia La Isla.

(Captura de pantalla)

Su presencia en La Culpa es de la Malinche de Comedy Central la posicionó como una voz relevante en la escena, aportando una mirada femenina y social a través de su humor.

Sin embargo, su trayectoria experimentó un importante impulso en 2017, cuando consiguió el primer lugar en el concurso Stand Up Wars, afianzando su lugar en los escenarios del stand up mexicano.