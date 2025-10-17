México

¿Apoya a Kike Mayagoitia? Capi Pérez publica fuerte mensaje tras nominación de La Bea en La Granja VIP

El presentador de “Venga la Alegría” publicó su reacción al conocer a los granjeros en peligro de ser eliminados

Por Jazmín González

Guardar
El conductor de Venga la
El conductor de Venga la Alegría dejó entrever la persona a la que apoya en La Granja VIP. (ig)

La Granja VIP sigue generando reacciones entre el público y algunos colaboradores de TV Azteca, televisora que transmite el reality show. Tal es el caso de Capi Pérez, quien utilizó sus redes sociales para compartir su reacción al enterarse de los granjeros nominados.

La noche del pasado 15 de octubre, se vivió la primera gala de nominación del reality, lo que generó tensión entre los participantes y el público, pues varios manifestaron su descontento ante la nominación de La Bea.

Durante la asamblea, Kike Mayagoitia, conductor de Venga Alegría, nominó a la comediante creadora de contenido, junto con Jawy Méndez, Eleazar Gómez y Alberto del Río ‘El patrón’.

Los cuatro nominados de La
Los cuatro nominados de La Granja VIP. (TV Azteca)

¿Capi Pérez apoya a La Bea en lugar de a Kike Mayagoitia?

Ante la decisión de los granjeros de poner en riesgo de eliminación a La Bea, Capi Pérez compartió una serie de mensajes en su cuenta de X, en los que dejó entrever su claro apoyo para la comediante.

"La Bea no convive con ellos porque está demasiado ocupada haciendo el mejor contenido de La Granja VIP“, expresó en una publicación.

Después de algunas horas, reaccionó al comentario de una internauta, quien manifestó que la dinámica de nominación había estado incorrecta y no comprendía la razón por la que Manola Díez y Omahi estaban fuera de la tabla.

Me dormí y amanecí sin entender que ver** pasó”, respondió.

Capi Pérez sobre nominación de
Capi Pérez sobre nominación de La Bea (Captura de pantalla)

Mientras que en su cuenta de Instagram compartió su postura ante las nominaciones y las acciones que realizaron dos de sus compañeros de TV Azteca: “Si no conviven con La Bea ellos se lo pierden. Es una joya esta morra”.

Quién es La Bea, la granjera que ha despertado el apoyo de gran parte del público tras su nominación

Nacida en Chalco, Estado de México,Tania González creció en un contexto popular que sigue marcando el tono directo y auténtico de su propuesta humorística.

En la tercera temporada de LOL: Last One Laughing exhibió su habilidad para adaptarse y su destreza humorística bajo presión, participando además en el reality de competencia La Isla.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Su presencia en La Culpa es de la Malinche de Comedy Central la posicionó como una voz relevante en la escena, aportando una mirada femenina y social a través de su humor.

Sin embargo, su trayectoria experimentó un importante impulso en 2017, cuando consiguió el primer lugar en el concurso Stand Up Wars, afianzando su lugar en los escenarios del stand up mexicano.

Temas Relacionados

Capi PérezLa BeaKike MayagoitiaLa Granja VIPVenga la AlergíaTV Aztecamexico-entretenimiento

Más Noticias

Cuál es la marca que podría igualar Cruz Azul si no pierde ante el América este fin de semana en el Olímpico Universitario

La Máquina y las Águilas se medirán este fin de semana en la cancha de Ciudad Universitaria

Cuál es la marca que

Checo Pérez y su esposa disfrutan salvaje safari en Botsuana para desconectarse de la rutina

Durante su año sabático, el matrimonio mexicano se dejó sorprender por la fauna africana, disfrutando de encuentros cercanos con animales emblemáticos y actividades al aire libre

Checo Pérez y su esposa

Víctor Mendívil conquista a la audiencia de Spotify México, ¿Cuáles son sus canciones más exitosas?

Estos son los artistas en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos hits

Víctor Mendívil conquista a la

Clima: las temperaturas que predominarán este 17 de octubre en Guadalajara

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima: las temperaturas que predominarán

Detienen a presunto responsable de multihomicidio en Nezahualcóyotl

Presuntamente los hechos ocurrieron tras una discusión entre las personas

Detienen a presunto responsable de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a presunto responsable de

Detienen a presunto responsable de multihomicidio en Nezahualcóyotl

Hombre intenta refugiarse en Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, durante ataque armado: dos personas resultaron heridas

Internas hacen transmisión en vivo dentro de penal de Tijuana, director ya fue destituido

Fiscalía de CDMX analizará casos en los que trabajaba el abogado David Cohen para esclarecer su asesinato

Dan de alta y detienen a Héctor “N”, presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen en CDMX

ENTRETENIMIENTO

Checo Pérez y su esposa

Checo Pérez y su esposa disfrutan salvaje safari en Botsuana para desconectarse de la rutina

Víctor Mendívil conquista a la audiencia de Spotify México, ¿Cuáles son sus canciones más exitosas?

La Granja VIP en vivo: Alfredo Adame, La Bea, Eleazar Gómez y César Doroteo pelearán por la salvación la noche de hoy 16 de octubre

Adrián Marcelo ofrece miles de pesos a un familiar de Aldo de Nigris para grabar podcast

Ricardo Peralta denuncia broma pesada contra Teo en La Granja VIP y le recuerdan su lío del colchón en La Casa de los Famosos

DEPORTES

Cuál es la marca que

Cuál es la marca que podría igualar Cruz Azul si no pierde ante el América este fin de semana en el Olímpico Universitario

El consejo de Maravilla Martínez a Julio César Chávez Jr. por el proceso legal que enfrenta :“El boxeo es tu casa”

La polémica publicación de Isaías Violante rumbo al enfrentamiento entre América y Cruz Azul

Vicente Sánchez revela que desea volver a dirigir a Cruz Azul: “Ojalá se dé”

Isaac Alarcón regresa a los 49ers: fue cortado y recontratado en menos de 24 horas