Alejandro Moreno arremete contra Máynez tras declinar alianza de MC con partidos de oposición: “Son empleados de Morena”

Alito Moreno acusó a Movimiento Ciudadano de apoyar a Morena. | Jovani Pérez

Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), arremetió en contra de Jorge Álvarez Máynez, líder de Movimiento Ciudadano (MC), al acusarlo de apoyar a Morena a pesar de ser un partido de oposición.

Esto a casi ocho días de que Álvarez Máynez negó buscar una alianza con Acción Nacional (PAN) rumbo a las elecciones del 2027, como lo señaló el viernes pasado Luisa María Alcalde, líder de Morena; sin embargo, reveló que está abierto a dialogar con otras fuerzas políticas, “empezando” por el partido morenista.

En su cuenta de X, Alejandro Moreno llamó “cínico” a Álvarez Máynez y dijo que el partido Movimiento Ciudadano es “empleado de Morena”, señalándolos de presuntamente buscar dividir y confundir a la población.

“Por más que el cínico de @AlvarezMaynez y Movimiento Ciudadano intenten disfrazarse de oposición, el pueblo de México ya sabe que son empleados de MORENA. Esquiroles, lacayos y entregados. Su única misión es dividir, confundir y hacerle el trabajo sucio al poder.

“¡No tienen vergüenza, no tienen convicciones y, sobre todo, no tienen amor por México! Hablan de unidad, pero se arrastran ante quienes destruyen al país. ¿Existe algo más hipócrita que eso? No piensan en las familias mexicanas, sólo en cómo seguir siendo útiles para que MORENA se mantenga en el poder", escribió en la red social.

En la misma publicación, el senador priista reprochó que en las elecciones del 2021, Movimiento Ciudadano no compitió en coalición con otro partido de oposición, afirmando que esto generó que Morena tuviera una mayoría de votos en dichos comicios.

“A Movimiento Ciudadano no le interesa sumar para ganar. Le interesa dividir para restar. En 2021 fue clarísimo: cuando México necesitaba una oposición unida, decidieron no sumarse. El resultado lo vivimos todos. MORENA adueñándose del país, a la mala, burlándose de la voluntad popular.

“El pueblo de México no puede seguir permitiendo que Movimiento Ciudadano avale, solape y facilite la destrucción del país. Esto no es personal, es político”, comentó.

Finalmente, Moreno Cárdenas insistió en que MC le sirve al oficialismo, por lo incluso hizo un llamado a no apoyar al partido naranja.

“Es sobre su actuar, sobre su decisión de servir al oficialismo y no a México. ¿De verdad no les queda claro que esto no se trata de partidos ni de simpatías? Esto se trata de defender a la Nación.

“El día que entiendan que la Patria está por encima de su hipocresía, ese día empezaremos a construir otra historia. Pero mientras sigan siendo serviles a MORENA, el pueblo de México los va a seguir poniendo en su lugar. ¡Ni un voto a Movimiento Ciudadano!“, concluyó.